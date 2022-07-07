如何治疗婴儿的有意识窒息

确定是否存在可能危及婴儿生命的严重气道阻塞。 寻找严重呼吸道阻塞的迹象，如无法听到哭声，有效的咳嗽或充分呼吸（如喘鸣，三凹征，紫绀）。

如果婴儿有强烈的哭声或咳嗽很厉害，请不要执行这些程序。如果您确定婴儿气道阻塞严重，请执行以下程序。

当你开始急救时，请别人拨打急救电话。如果你是孤身一人，请大声呼救后启动急救程序。

将婴儿的脸朝下沿你的前臂放置，利用你的大腿或膝盖获得支撑。握住婴儿的胸部，用手指拉下颌骨使其张开下巴。将婴儿的头朝下并低于身体高度。

使用空闲的手掌在婴儿的肩胛骨之间给予5次快速，有力的拍击。

检查嘴里是否可见吸入的异物；如果它可以轻松取出，请将其移除。

如果在5次拍背后物体没有从呼吸道出来，请将婴儿面朝上转动。

将婴儿面朝上放在前臂上使用我们的大腿或膝盖支撑。将头部握在手中，头部低于躯干。

将2个手指放在婴儿乳头下方的胸骨中央部位。避免挤压下位肋骨或胸骨剑突。

最多施加5次快速推力，将胸部压缩至胸部深度的1/3至1/2，通常为每次推力约1.5至4厘米（0.5至1.5英寸）。

继续进行5次背击，然后进行5次胸部推击，直到物体排出或婴儿失去知觉。

如果婴儿有意识，不要试图抓住并拉出物体。