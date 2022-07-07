如何治疗婴儿的有意识窒息

婴儿窒息通常是由婴儿放入口中的小物体（如食物、玩具、纽扣、硬币或气球）引起的。如果气道阻塞严重，则进行胸部推击，然后进行拍背以移除物体。
适应证
由异物引起的婴儿（1岁以下）严重上呼吸道阻塞窒息。
婴儿严重气道阻塞的迹象包括
发绀
三凹征（吸气受限）
无法哭泣或发出声音
咳嗽无力，虚弱
喘鸣
如果婴儿能哭闹并发出明显的声音，咳嗽有力或能够充分呼吸，则不要干预；这类婴儿没有严重的气道阻塞。此外，猛烈咳嗽和大声哭泣有助于将异物排出气道。
禁忌证
绝对禁忌证
如果婴儿由于呼吸道阻塞的以外的原因（如哮喘，感染，肿胀或头部受伤等）而停止呼吸，请不要拍背或胸部推击。
相对禁忌证
无
并发症
肋骨损伤或骨折
内脏器官损伤
设备
无
其它考虑
这种快速急救程序应在婴儿窒息时立即就地完成。
相关解剖学
会厌通常保护气道免受异物吸入。会厌以外吸入的物体可能会被喉部的声带阻挡，并在此水平上造成危及生命的气道完全阻塞。
在婴儿和儿童中，环状软骨位于声带下方，是上呼吸道最狭窄的地方。有时，异物被卡在声带和环状软骨之间，导致阻塞特别难以清除。
体位
逐步描述操作步骤
确定是否存在可能危及婴儿生命的严重气道阻塞。 寻找严重呼吸道阻塞的迹象，如无法听到哭声，有效的咳嗽或充分呼吸（如喘鸣，三凹征，紫绀）。
如果婴儿有强烈的哭声或咳嗽很厉害，请不要执行这些程序。如果您确定婴儿气道阻塞严重，请执行以下程序。
当你开始急救时，请别人拨打急救电话。如果你是孤身一人，请大声呼救后启动急救程序。
将婴儿的脸朝下沿你的前臂放置，利用你的大腿或膝盖获得支撑。握住婴儿的胸部，用手指拉下颌骨使其张开下巴。将婴儿的头朝下并低于身体高度。
使用空闲的手掌在婴儿的肩胛骨之间给予5次快速，有力的拍击。
检查嘴里是否可见吸入的异物；如果它可以轻松取出，请将其移除。
如果在5次拍背后物体没有从呼吸道出来，请将婴儿面朝上转动。
将婴儿面朝上放在前臂上使用我们的大腿或膝盖支撑。将头部握在手中，头部低于躯干。
将2个手指放在婴儿乳头下方的胸骨中央部位。避免挤压下位肋骨或胸骨剑突。
最多施加5次快速推力，将胸部压缩至胸部深度的1/3至1/2，通常为每次推力约1.5至4厘米（0.5至1.5英寸）。
继续进行5次背击，然后进行5次胸部推击，直到物体排出或婴儿失去知觉。
如果婴儿有意识，不要试图抓住并拉出物体。
如果婴儿失去反应（无意识），大声呼救并开始婴儿心肺复苏术(CPR)。如果你一个人，CPR1分钟后拨打911。
如果婴儿没有意识并且您能看到阻塞气道的物体，请试着用手指将其取出。只有在看到它时才尝试移除该异物。
术后事项
即使成功地清除了气道阻塞并恢复了正常呼吸，也要尽快仔细检查婴儿。
警示和常见错误
如果窒息的婴儿可以听到哭声，强烈咳嗽或充分呼吸，请勿拍背或者胸部推击。
如果由于气道阻塞以外的原因（例如哮喘，感染，血管神经性水肿，头部受伤）婴儿停止呼吸，请勿拍背或推击胸部。这些情况下务必实施CPR。
不要对婴儿进行盲目的手指按压。
不要对婴儿进行腹部按压（Heimlich法）。
技巧和窍门
联合使用重力很重要。施救过程中保持婴儿的头部低于躯干。
更多信息
以下英语资源可能会有用。 请注意，本手册对这些资源的内容不承担任何责任。
American Heart Association: Basic Life Support (BLS) Provider Manual.Dallas, American Heart Association, 2016.