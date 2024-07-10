以下原因导致中枢性呼吸动力不足：

中枢神经系统疾病

药物或非法药物的不良反应

代谢异常

肥胖

机械缺陷

中枢神经系统疾病 影响脑干（例如， 中风、感染、肿瘤）或颈椎（例如， 脊髓损伤）可导致通气不足（2， 3）。颅内压增高最初引起过度通气，如果脑干受压则会发生通气不足 (4)。

导致呼吸动力降低的药物包括：阿片类药、镇静催眠药（如巴比妥类药、酒精和不常见的苯二氮䓬类药物）。呼吸努力的减少也会增加死腔通气量（表示为死腔与潮气量之比[V D /V T ]) 并延长重症监护室或术后潮气量减少患者的机械通气时间 (5）。

这些药物的组合进一步增加了呼吸抑制的风险 (6)。过量（医源性、有意或无意）使用阿片类药物或镇静催眠药物通常会导致呼吸抑制，尽管较低剂量可能会减少对这些药物作用更敏感的患者的呼吸努力（例如，老年人、无条件患者、慢性呼吸功能不全或阻塞性睡眠呼吸暂停患者）。由于非法药物使用，特别是使用包括海洛因和芬太尼在内的阿片类药物的使用（如海洛因、芬太尼）导致的呼吸暂停，是院外呼吸暂停的常见原因。在住院患者中，阿片类药物引起的呼吸抑制 (ORID) 的风险在术后立即恢复期间最常见，在整个住院期间持续存在，可能影响近 50% 的术后患者 (7) 。OIRD 可能导致严重的脑损伤或死亡等灾难性后果 (8)。

加巴喷丁类药物（加巴喷丁、普瑞巴林）可能会导致使用阿片类药物和其他抑制中枢神经系统药物（如，镇静剂）的患者、老年患者、或患者基础呼吸系统疾病的患者（如 慢性阻塞性肺疾病[COPD]患者）中出现严重呼吸困难 (9)。

由于严重的低血糖或低血压导致的代谢紊乱会使中枢神经系统收到抑制，最终会影响呼吸道功能。例如，低血糖可能导致一系列中枢神经系统影响，如意识模糊或昏迷、精神错乱或异常行为；偶尔还会表现为头晕、震颤或癫痫。

肥胖低通气综合征（OHS） 这是一种常见于肥胖和限制性通气缺陷患者的疾病（10）。确切原因尚不清楚；然而，啮齿动物模型的研究表明瘦素介导的机制。瘦素是调节呼吸所必需的激素，可能与二氧化碳水平的变化有关（11）。肥胖超敏反应 (OHS) 可能是由于体重过度增加和瘦素缺乏或抵抗所致，从而导致呼吸负荷增加和化学感受器钝化造成通气减少。

机械缺陷 或胸壁异常（例如脊柱后侧凸、极度肥胖）和呼吸肌功能障碍（例如由于膈神经损伤或神经肌肉疾病）可导致呼吸困难和衰竭（5）。