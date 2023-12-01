如何进行诊断性腹膜灌洗 (DPL)

诊断性腹膜灌洗 (DPL) 是一种侵入性紧急程序，用于检测腹腔积血并帮助确定腹部创伤后是否需要进行剖腹手术。将导管插入腹腔，然后抽吸腹腔内容物，通常是在用晶体稀释后。

DPL 是一种快速进行的床边手术，使用简单的设备可以检测腹膜积血或腹膜内内容物。然而，在进行 CT 扫描和检查的机构中，很少采用 DPL 来检测腹内出血。 创伤超声检查扩展重点评估 (E-FAST) 可用。诊断性腹腔灌洗（DPL）特异性低，可识别许多引起出血但不需要手术修复的病变，导致剖腹探查有很高的阴性率。DPL 是侵入性的，在手术过程中有对腹部器官造成医源性损伤的风险。诊断性腹腔灌洗也会漏诊腹膜后损伤。然而，对于肠系膜、膈肌和空腔内脏损伤，DPL 比 E-FAST 更敏感，因为这些损伤（以及它们产生的出血量较少）在成像上更难观察。

最常见的 DPL 技术是

封闭式：将经皮针头插入腹腔，然后在导丝上插入导管（Seldinger 技术）

半开放：分离（有时是通过）直肌筋膜，然后用针头和导管导丝技术进入腹膜腔

一种开放式技术（微型剖腹手术），其中操作者切开腹腔直接可视化腹膜并分离它以更有针对性的方式插入导管，这种方法很少使用，这里不讨论。

诊断性腹腔灌洗的适应症 DPL 适用于血流动力学不稳定、反应迟钝的创伤患者，这些患者可能居住在放射资源有限的设施中。以下情况可考虑： 腹部闭合性损伤

腹部刺伤穿透筋膜（即，局部伤口探查确认），或有其他腹腔进入的担忧（例如，来自使用的器械，临床发现）

病因不明的多发创伤伴休克，特别是腹部体格检查不可靠的患者(例如，由于头部损伤、中毒、脊髓损伤或其他分散性疼痛损伤导致精神状态改变) 极少数情况下，当可以进行影像学检查时，例如低血压加上 E-FAST 检查结果不明确，或者影像学检查显示腹水而非血液引起的游离盆腔液，但没有明显的实体器官损伤，则极少数情况下会提示 DPL（1, 2）。

诊断性腹腔灌洗的禁忌症 绝对禁忌证 明显的剖腹手术临床指征（例如，腹部或胁部的枪伤，其他伴有休克、掏膛、穿刺的腹部穿透伤） 相对禁忌证 适当成像的可用性（例如，E-FAST、CT）

骨盆骨折*

无法放置导尿管*

怀孕（第二或第三个阶段）*

腹部手术史†

严重肥胖‡ * 需要进行脐上开放性 DPL，以避免骨盆骨折时向前扩散的腹膜后出血、无法放置导尿管时的膀胱扩张或怀孕患者的妊娠子宫底。 † 先前手术的粘连使腹部的液体难以均匀分布，并增加了内脏穿孔的风险。完成开放式 DPL，使切口远离手术切口部位（如果可能，在中线的其他位置或左下象限）。 ‡ 脐下半开放式或开放式 DPL 可通过厚皮下脂肪更安全、更准确地进入腹膜腔。

诊断性腹腔灌洗的并发症 DPL的并发症包括 通过切口肠疝

针头或导管损伤器官和/或血管

感染

出血

皮肤出血和/或血肿 非并发症问题包括液体回流不足。

诊断性腹膜灌洗设备 无菌程序，屏障保护 消毒液（如洗必泰，聚维酮碘）

无菌窗帘（大）、毛巾

无菌头帽、口罩、防护服、手套

面罩 通用设备 鼻胃管

尿道置管

无菌纱布垫

1 L 静脉用袋装生理盐水或乳酸林格氏液，理想情况下加热至体温，用于腹膜输注

静脉输液管组件， 没有 单向阀

用于血细胞计数的采血管

不可吸收缝合线（例如，3-0 号或 4-0 号尼龙）或缝合钉，用于闭合皮肤 封闭式（Seldinger，导管在导丝上）技术 可能会提供预先包装好的工具包或手术托盘，但典型的设备包括 局部麻醉剂（例如，1% 利多卡因和肾上腺素）

用于麻醉剂的 25 号针头和 5 至 10 毫升注射器

18 号穿刺针（长约 7.5 厘米）和 5 至 10 毫升注射器

柔性 J 尖导丝（长约 45 厘米）

手术刀（配 11 号或 15 号刀片）

柔性腹膜透析导管 半开放技术 设备如上，加上 剃刀

直角牵开器

剪刀、止血钳和镊子

用于止血的烧灼装置或可吸收缝合线

诊断性腹膜灌洗的其他注意事项 治疗性（即，由于使用抗凝剂）或临床（例如，由于严重的肝病）凝血功能障碍，会增加手术出血的风险，但不是禁忌症；严重腹内损伤的诊断是一个更紧迫的问题。

在 DPL 之前，放置导尿管对膀胱减压，并放置鼻胃管对胃减压，从而避免针头、导丝或导管插入造成伤害。 在尝试导尿前，应通过逆行尿道造影排除疑似尿道外伤（例如，如泌尿道血液或会阴瘀伤或血肿所提示的）。

DPL 不需要预防性抗生素。

诊断性腹膜灌洗的定位 患者仰卧。

诊断性腹腔灌洗的相关解剖学 导管纵向插入中线脐下 2 cm。这个部位远离胃和大网膜，下面的筋膜（白线）缺乏血管。

诊断性腹膜灌洗的分步说明 通常封闭技术是合适的。 半开放技术是一种替代方法（例如，对于腹部脂肪较厚的患者）。 患者准备 插入鼻胃管（见 如何插入鼻胃管)。

插入导尿管（见 如何为女性做尿道插管术 或者 如何做男性尿道插管术)

如果预计会出现半开放式 DPL，请在预期的切口部位周围刮一大片区域。

用消毒液擦拭该部位*周围的大面积皮肤，然后晾干。

在该部位周围放置无菌毛巾。

对于半开放技术，放置大的无菌铺巾以建立更大的无菌区域。

在进针点及其周围注射麻醉剂，覆盖任何预期切口的长度（对于半开放式技术）并向下至筋膜。 * 标准进入点为中线，脐下 2 厘米。 进入腹腔 封闭技术 将穿刺针插入腹部中线，脐下方 2 厘米，与皮肤成 45 度角，向下指向骨盆。

推进针直到您感觉到它穿过筋膜和腹膜，然后再继续前进 2 到 3 毫米。

保持针头不动并轻轻吸出：如果吸出 > 10 mL 的血液，则诊断为腹腔积血并结束手术。如果有胃肠内容物或胆汁的自由吸入，该检查结果也是阳性的。

如无血、胆汁或胃内容物吸入，将导丝的j型末端插入针内，曲线指向与针斜角相同的方向，引导导丝进入右侧或左侧盆腔沟。

推进导丝，直到它停止或直到从针座突出的导丝长度保持略长于腹膜导管。 如果您在推进导丝时感到阻力或如果患者感到疼痛，请停止手术并将针头和导丝作为整体撤回（以防止针尖穿过患者体内的导丝）。在稍微不同的位置重新插入针头，但仍然在中线上。

握住导丝的末端并撤回针头，直到针尖刚好离开皮肤。

抓住皮肤表面的导丝，将针头滑离导丝。

使用手术刀在导丝进入表皮处做一个小切口，以允许导管通过。

将导管穿过导丝并将导管向下滑动到您的手指处，在皮肤上抓住导丝。导丝的末端现在应该从导管座的末端突出；如果不是，慢慢地将导丝从腹部收回，直到末端突出。

抓住并控制从导管座突出的导丝，并在导丝上推进导管，必要时使用开瓶器运动，直到导管完全插入。

取下导丝并 开始灌洗。 半开放技术（替代） 助手很有用，特别是如果患者肥胖。 做一个 4 到 6 厘米的垂直中线切口，从肚脐下方开始向下到筋膜。

使用电灼或缝合止血。

用止血钳抓住筋膜以使其稳定，然后将引导针直接插入筋膜。

按照封闭技术继续。 做腹腔灌洗 用 IV 管将一袋温灌洗液连接到导管上，让液体流入腹腔。

成人输注 1 L，儿童输注 10 mL/kg。

注入液体后，将几乎空的溶液袋降低到远低于腹部的水平，让液体返回袋中。尽可能多地回收液体，但 250 毫升就足够了。

灌洗液用于分析。如果出现以下情况，洗胃结果呈阳性：

首次吸入 > 10 mL 的总血液被认为是阳性 > 100×10 6 红细胞/L（> 100,000 红细胞/mm 3 ) 在钝挫伤中 > 10×10 6 红细胞/L（每毫米> 10,000 个红细胞 3 ）在穿透性创伤中 > 0.5×10 6 红细胞/L（>500个白细胞/mm 3) 淀粉酶水平 ≥ 2.92 µkat/L (≥175 U/L) 碱性磷酸酶水平 ≥ 0.05 µkat/L (≥3 U/L) 革兰氏阳性 存在肠物质或食物颗粒

灌洗阴性不能排除其他实体器官损伤、内脏穿孔、膈撕裂或腹膜后损伤。

取出导管。

用缝合线或订书钉关闭任何皮肤切口并包扎该部位。

诊断性腹腔灌洗的术后护理 如果不需要，请移除导尿管和鼻胃管。

在 DPL 阴性后，大多数临床医生会考虑进行额外的诊断性测试，并让患者入院进行观察和系列腹部检查。最初保持患者 NPO，根据临床状态导入液体，然后导入食物。

诊断性腹膜灌洗的警告和常见错误 在半开放手术期间没有实现皮肤止血可能会使皮肤血管中的血液进入腹部并错误地升高红细胞计数

在半开放手术过程中，无意中穿过筋膜进入腹部