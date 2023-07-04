如前所述，使用非惯用手重新定位腕部桡动脉，并继续触诊以引导针头插入动脉。

用您的惯用手，用拇指和食指夹住插管装置。将针斜面朝上。

将插管装置的针斜面朝上直接插入桡骨头近端至少 1 cm 处的桡动脉搏动中线，并以约 30 至 45 度角向近端（头侧）推进到皮肤中，与动脉相交。

稳步推进插管装置，直到装置的储液器或针筒中出现一闪而过的鲜红色血液，这表明针尖已进入动脉管腔。

在这个位置保持设备不动。

如果在插入导管式导管装置 1 至 2 厘米后没有出现血闪, 慢慢地逐渐撤回设备。如果它最初完全通过动脉，现在可能会在针尖被撤回时出现血光，重新进入管腔。如果仍然没有出现闪光，将设备收回到皮肤表面，改变方向，并再次尝试将其推进到动脉中。

如果在插入血管导管 1 至 2 厘米后没有出现血光，握住导管并慢慢将针头从中抽出。如果针尖单独刺穿了深动脉壁，可能会出现血光。如果没有出现闪光，继续拔针直到拔出，然后慢慢拔出导管。如果出现闪光，停止拔出并尝试将导管推进到动脉中（一些操作者在重新推进导管之前插入导丝，以促进导管进入动脉管腔）。

如果发生局部快速肿胀，血在外渗。终止手术：取出针头并使用纱布垫在该区域保持外部压力 10 分钟或更长时间，以帮助限制出血和血肿。