使用集成的导管套导丝装置或血管导管（导管套针）将导管穿入桡动脉。
桡动脉是最常用于动脉导管插入术的部位。
当设备和受过培训的人员可用时，超声引导有助于对不可触及的动脉进行插管（例如，由于肥胖或小动脉）。
（参见 血管通路 和 如何在超声引导下进行桡动脉插管。)
桡动脉插管的适应症
对于危重、不稳定的患者，尤其是那些有顽固性休克和呼吸衰竭的患者，或接受复杂手术并伴有液体转移或失血的患者：
连续血压测量
重复动脉血气测量
实验室检测重复采血
桡动脉插管的禁忌症
绝对禁忌证
超声无法触及或检测到的动脉（切勿仅仅因为预计动脉在那里就尝试对某个部位进行插管）
不适合的动脉（例如，同一肢体的透析瘘、血栓形成或无法进入的动脉、全身性肢体缺血）
来自尺动脉循环的侧支血流量不足
全层烧伤
插入部位的局部感染
相对禁忌证
凝血障碍（包括治疗性抗凝*）或近期/待溶栓：在这些情况下，桡动脉是首选的动脉插管部位；可能需要长时间的压力（例如，10 分钟或更长时间）来停止该部位的出血/血肿。
局部解剖变形（外伤性或先天性），或严重肥胖
该部位既往手术史
远端肢体缺血/坏疽
*治疗性抗凝（例如治疗肺栓塞）增加桡动脉插管出血的风险，但若逆转抗凝（如治疗心房纤颤），必须衡量增加的血栓形成风险（如卒中）。与管理患者抗凝治疗的临床医生讨论任何预期的逆转，然后与患者讨论。
桡动脉插管的并发症
并发症包括
血肿
感染
动脉损伤
血栓形成（由于导管本身）
神经损伤
导管移位
为降低导管相关感染的风险，桡动脉导管应保留在原位不超过 7 天，并且其透明、封闭的敷料应保持原状。一旦不再需要导管或有任何感染迹象，应立即移除导管。
罕见的并发症包括
末端组织缺血或坏死
假性动脉瘤
动静脉瘘
胆固醇斑块（或动脉粥样硬化）；空气、导丝或导管栓塞
由于血栓形成或栓塞、内膜剥离或动脉痉挛，手部缺血很少发生。 来自尺动脉的侧支血流通常可以防止明显的缺血。留置的导管动脉口径小（女性血栓形成发生率高的原因）或留置时间长，则动脉血栓发生的风险较高。股动脉插管血栓形成和肢体远端缺血的发生率低得多。堵塞的动脉在拔除导管后大多能再通。
桡动脉插管设备
无菌程序，屏障保护
消毒液（如洗必泰，聚维酮碘）
无菌窗帘、毛巾
无菌头帽、口罩、防护服、手套
面罩
桡动脉插管
臂板、纱布卷和胶带
局部麻醉剂（含肾上腺素的1％利多卡因）、25G穿刺针、3mL注射器）
无菌纱布（例如，10 cm × 10 平方厘米）
3mL和5mL注射器
插管器 （例如，集成导管和导丝装置；单独的针头、导丝和导管；或外周静脉血管导管 [导管套针]，20 或 22 规格）
血压监测仪;静脉盐水袋（500 毫升）、压力袋和输液架；集成动脉压力管路或单个组件（即压力传感器、动脉管路 [非顺应性压力管]、三通旋塞阀）
不可吸收缝线（例如，3-0 或 4-0 尼龙或丝绸）
洗必泰贴剂，透明封闭敷料
一两个助手很有帮助。
桡动脉插管的其他注意事项
动脉导管插入术是在通用（屏障）预防措施和无菌条件下进行的。
桡动脉插管尝试失败后可能会尝试更近端的插管， 但前提是没有发生动脉痉挛并且桡动脉搏动仍可触及如果脉搏消失，则禁止进一步尝试对动脉以及同侧尺动脉进行插管。
如果桡动脉不能插管，替代的动脉部位包括外周的肱动脉或足背动脉，或中央的股动脉或腋动脉。
桡动脉插管的相关解剖学
桡动脉靠近手腕远端腹外侧的皮肤，就在桡骨头的内侧和桡侧腕屈肌腱的外侧。
桡动脉插管的定位
使患者舒适地斜躺或仰卧。
将患者的前臂旋后，手腕伸直放在床上或床头柜上；手腕下的支撑可能有用。
站在或坐在床边，使您的非惯用手靠近要插管的动脉的手臂；这允许您的惯用手的自然运动向近端方向插入导管。
桡动脉插管的分步描述
用非惯用手的食指尖详细触诊桡动脉。系统地触诊、释放并在动脉上稍微移动，以精确辨别动脉的中心轴（最强脉冲区域）。
如果导管阻塞桡动脉，一些临床医生做 艾伦测试以确定是否有足够的侧支流通过尺动脉来灌注手。当患者握紧拳头时，手指压迫尺动脉和桡动脉。在继续进行动脉压迫的同时，让患者张开拳头并张开手指，手掌和手指应该是发白的。然后，释放尺动脉压迫，同时保持桡动脉压迫。如果桡侧手和手指在5 到 10 秒内再灌注，则认为侧支循环足够。或者，只需通过触诊或多普勒评估确定尺动脉血流的存在。
将前臂旋后，将手和前臂中部粘在背侧放置的臂板上，将纱布卷放在手腕下方以保持手腕适度伸展。
准备设备和无菌区
组装动脉压力监测设备：将 IV 盐水袋放入压力袋（未加压）中，将动脉压力管连接到盐水袋，并将袋子中的残余空气挤入管路中。将袋子挂起来，捏住滴注室以将其装满液体，然后将溶液通过管子排出以排出空气。将压力传感器连接（插入）压力监测器。将换能器置于心脏水平（即腋中线与第 4 肋间交叉处的外侧）。将换能器打开到空气中，将监视器上的换能器信号设置为零，然后将换能器关闭到空气中。 确保从管道中冲洗掉所有空气。 取下所有通气帽并在所有端口更换密封帽。然后将袋子加压至 300 毫米汞柱。在整个过程中，保持管道所有连接点的无菌状态。
将无菌设备放在无菌覆盖的设备托盘上。
穿上无菌服装并使用屏障保护。
测试插管设备：围绕针头旋转导管并将导丝滑入和滑出针头以验证运动是否顺畅。推拉注射器柱塞使其自由运动并从注射器中排出空气。
将局部麻醉剂吸入 3 mL 注射器中，并连接25 号针头。
用消毒液（例如，氯己定/酒精）广泛擦拭手腕腹侧区域。
让消毒液至少干燥 1 分钟。
在该部位周围放置无菌纱布和铺巾。
麻醉插管部位
将 1 到 2 mL 的麻醉剂注入皮肤并沿着预期的针插入路径皮下注射。不要使皮肤水疱太大以致掩盖桡动脉的触诊。
当您推进针头时，在注射器柱塞上保持温和的负压，以确定血管内的位置并防止血管内注射。
将针头插入动脉
如前所述，使用非惯用手重新定位腕部桡动脉，并继续触诊以引导针头插入动脉。
用您的惯用手，用拇指和食指夹住插管装置。将针斜面朝上。
将插管装置的针斜面朝上直接插入桡骨头近端至少 1 cm 处的桡动脉搏动中线，并以约 30 至 45 度角向近端（头侧）推进到皮肤中，与动脉相交。
稳步推进插管装置，直到装置的储液器或针筒中出现一闪而过的鲜红色血液，这表明针尖已进入动脉管腔。
在这个位置保持设备不动。
如果在插入导管式导管装置 1 至 2 厘米后没有出现血闪, 慢慢地逐渐撤回设备。如果它最初完全通过动脉，现在可能会在针尖被撤回时出现血光，重新进入管腔。如果仍然没有出现闪光，将设备收回到皮肤表面，改变方向，并再次尝试将其推进到动脉中。
如果在插入血管导管 1 至 2 厘米后没有出现血光，握住导管并慢慢将针头从中抽出。如果针尖单独刺穿了深动脉壁，可能会出现血光。如果没有出现闪光，继续拔针直到拔出，然后慢慢拔出导管。如果出现闪光，停止拔出并尝试将导管推进到动脉中（一些操作者在重新推进导管之前插入导丝，以促进导管进入动脉管腔）。
如果发生局部快速肿胀，血在外渗。终止手术：取出针头并使用纱布垫在该区域保持外部压力 10 分钟或更长时间，以帮助限制出血和血肿。
评估血液回流
在插入部位的插管装置下放置一块纱布方块。
观察装置的贮血器或桶以验证脉动血流。如果需要，稍微推进或撤回设备，直到脉动血流明显，确认动脉内放置。
在此位置连续保持插管装置不动。
穿入动脉导管
导管导丝技术
将导丝穿过针头并进入动脉。 不要强行拉导丝；它应该平滑地滑动。
如果导丝遇到阻力，它可能已经进入或穿过动脉壁。将导丝上导管装置作为一个整体移除，使用纱布垫向该区域施加压力（以帮助防止出血和血肿）10 分钟，然后使用新的导丝上导管装置在新的插入部位重新开始。
牢牢握住针座并使用扭转运动将导管滑过针头和导丝并进入动脉。
血管导管
插入方法与在外周静脉中开始静脉注射基本相同。
进一步减小插入角度并将血管导管再推进 2 毫米，以确保导管尖端已进入管腔。完成此步骤是因为针尖稍微先于导管尖端。
牢牢握住针座，将导管滑过针头并进入动脉；它应该平滑地滑动。
如果导管遇到阻力，慢慢抽出针头和导管，立即停止并在血流恢复时尝试重新推进导管。如果无法插入导管，请将其拔出并重新开始。切勿将导管从针头上撤回或将针头重新插入导管（这样做可能会剪断患者体内导管的末端）。同样，切勿通过针头撤回导丝。使用纱布垫 10 分钟向该区域施加外部压力。
有时导管虽然在管腔内，但不能推进；尝试推进导管，同时用注射器中的液体冲洗导管。
连接动脉管路
将压力管（已用盐水预冲洗）连接到导管毂上，并在监视器屏幕上验证动脉压力波形。
包扎穿刺部位
使用纱布擦拭该部位的所有血液和液体，注意不要打扰导管。
在插入部位将导管缝合到位。为避免皮肤坏死，将空气环系在皮肤上，然后将缝合线尾部系在导管毂上。
涂上透明的封闭敷料。 插入点处的氯己定浸渍圆盘通常放置在敷料之前。
将动脉导管绕成圈并将其粘贴在远离插入部位的皮肤上，以帮助防止导管上的意外牵引使导管脱落。
在敷料上写上插管的日期和时间。
桡动脉插管的警shi和常见错误
不仔细确定脉搏的确切中心会使它更有可能错过动脉。
当您尝试定位最大脉动点时，将手指从一侧滑到另一侧可能会得出不准确的结果；将手指横向抬起并重新定位到每个新位置。
如果在针头到达适当深度后仍未进入动脉，请勿尝试通过将针尖移到一侧或另一侧来重新定位针头；这会损坏组织。相反，在改变插入的角度和方向之前，将针头抽回几乎到皮肤表面。
切勿将药物注射到动脉管路中。
在心肺骤停或其他低血压和缺氧情况下，动脉血可能呈暗色且无搏动，并可能被误认为静脉血。
桡动脉插管的提示和技巧
进针时触诊动脉脉搏时避免用力过大；这样做可能会压迫动脉并使其更难插管。
有些动脉走行对手腕位置很敏感；警惕压力和/或波形随患者移动而发生的变化。手腕可能需要固定在最令人满意的位置。