如何在超声引导下进行桡动脉插管

动脉导管插入术是在通用（屏障）预防措施和无菌条件下进行的。

短轴（横向、横截面）超声视图易于获得，是识别静脉和动脉及其相互方向的最佳视图。然而，横向视图也显示了针的横截面（高回声 [白] 点），当成像平面穿过针尖时，只能通过白点的出现和消失来区分针尖。

长轴（纵向、平面内）超声视图在技术上较难获得（必须将探头、静脉和针头保持在一个平面上），但整个针头（包括尖端）是连续成像的，从而确保准确的腔内放置。

桡动脉的狭窄增加了获得纵向视图的难度。