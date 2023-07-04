如何在超声引导下进行桡动脉插管

超声引导桡动脉插管使用实时（动态）超声引导动脉穿刺；集成的导管套在导丝装置或血管导管（导管套在针上）用于将导管穿入桡动脉。
（参见血管通路。)
桡动脉是动脉导管插入术最常见的部位。
当超声设备和训练有素的人员可用时，超声引导可能有助于对不可触及的动脉（例如，由于肥胖或小动脉）进行插管，并提高桡动脉插管的成功率。本专题将重点介绍使用超声引导动脉插管。 桡动脉插管的实际过程与不使用超声检查时相同，并在 如何做桡动脉插管。
超声引导下桡动脉插管的适应症
桡动脉触诊定位困难
超声引导下桡动脉插管的禁忌症
绝对禁忌证
无
相对禁忌证
有一些桡动脉插管相关禁忌症，但是一旦确定了合适的部位，超声检查除血管穿刺禁忌证外，无其他禁忌证
未经培训或缺乏经验的超声操作员
超声引导下桡动脉插管的并发症
无
有许多 桡动脉插管并发症， 但这些与超声检查无关。
超声引导下桡动脉插管设备
除了标准 桡动脉插管所需的设备，操作员将需要以下内容：
高频超声波机（例如 5 至 10 MHz 或更高）、线阵探头（换能器）
无菌水基润滑剂，一次性使用小包（优于多次使用的超声波凝胶瓶）
无菌探头套，用于包裹探头和探头电缆，无菌橡皮筋（或者，探头可以放置在无菌手套内，并将绳索包裹在无菌布巾中）
超声引导桡动脉插管的其他注意事项
动脉导管插入术是在通用（屏障）预防措施和无菌条件下进行的。
短轴（横向、横截面）超声视图易于获得，是识别静脉和动脉及其相互方向的最佳视图。然而，横向视图也显示了针的横截面（高回声 [白] 点），当成像平面穿过针尖时，只能通过白点的出现和消失来区分针尖。
长轴（纵向、平面内）超声视图在技术上较难获得（必须将探头、静脉和针头保持在一个平面上），但整个针头（包括尖端）是连续成像的，从而确保准确的腔内放置。
桡动脉的狭窄增加了获得纵向视图的难度。
超声引导下桡动脉插管的相关解剖学
桡动脉靠近腕外侧远侧皮肤，在桡骨茎突内侧和桡侧腕屈肌腱外侧。动脉在更近端的手腕和前臂中走得更深。
超声引导下桡动脉插管的定位
使患者舒适地斜躺或仰卧。
将患者的前臂旋后，手腕伸直放在床上或床头柜上；手腕下的支撑可能有用。
站在或坐在床边，使您的非惯用手靠近要插管的动脉的手臂；这允许您的惯用手的自然运动向近端方向插入导管。
将超声控制台放在同侧肩部附近，这样您就可以看到它和插管部位，而无需转头。
超声引导下桡动脉插管的分步描述
准备部位并插入和固定桡动脉导管的程序 与不使用超声引导时相同，此处未详细描述。
准备超声设备并识别桡动脉
检查超声波机器是否配置正确且功能正常：将机器设置为 2-D 模式或 B 模式。确保屏幕图像与您握住和移动探头时的空间方向相关。探头尖端上的侧标对应于超声屏幕上的标记点/符号。如果需要，调整屏幕设置和探头位置以获得准确的左右方向。
做一个初步的超声波检查 （非无菌）区域以确定该部位是否适合插管。使用横向（横截面，短轴）视图，并设置深度，直到桡骨刚好在屏幕的远场可视化（深度标记显示在屏幕的一侧）。调整控制台上的增益，使血管低回声（在超声屏幕上显示为黑色），周围组织呈灰色。动脉通常更小、壁厚且呈圆形（而不是薄壁和卵形），并且比静脉更不容易受压（通过将探头压在皮肤上）。确定桡动脉后，调整深度，使其位于屏幕的中间三分之一。
使用彩色多普勒模式识别通畅的管腔，使用频谱多普勒模式识别动脉中的脉动血流。
如果导管阻塞桡动脉，一些临床医生做 艾伦测试 以确定是否有足够的侧支循环通过尺动脉来灌注手。当患者握紧拳头时，手指压迫尺动脉和桡动脉。在继续压迫动脉的同时，让患者张开拳头并张开手指，手掌和手指应呈发白。然后，释放尺动脉压迫，同时保持桡动脉压迫。如果桡侧的手和手指在 5 到 10 秒内再灌注，则认为侧支循环充足。或者，通过触诊或多普勒评估确定尺动脉血流的存在。
将前臂旋后，将手和前臂中部粘在背侧放置的臂板上，将纱布卷放在手腕下方以保持手腕适度伸展。
准备设备和无菌区
组装动脉压力监测设备：将 IV 盐水袋放入压力袋（未加压）中，将动脉压力管连接到盐水袋，并将袋子中的残余空气挤入管路中。将袋子挂起来，捏住滴注室以将其装满液体，然后将溶液通过管子排出以排出空气。将压力传感器连接（插入）压力监测器。将换能器置于心脏水平（即腋中线与第 4 肋间交叉处的外侧）。开放换能器到空气，将监视器上的换能器信号设置为零，然后将换能器关闭。 确保从管道中冲洗掉所有空气。 取下所有通气帽并在所有端口更换密封帽。然后将袋子加压至 300 毫米汞柱。在整个过程中，保持管道所有连接点的无菌状态。
将无菌设备放在无菌覆盖的设备托盘上。
穿上无菌服装并使用屏障保护。
测试设备：围绕针头旋转导管并将导丝滑入和滑出针头以验证运动是否顺畅。推拉注射器柱塞使其自由运动并从注射器中排出空气。
将局部麻醉剂吸入带有 25 号针头的 3 毫升注射器中。
用消毒液（例如，氯己定/酒精）广泛擦拭手腕腹侧区域。
让消毒液至少干燥 1 分钟。
在该部位周围放置无菌毛巾和铺巾（大铺巾用于保持超声波探头和线的无菌）。
在超声探头上盖上无菌盖
指导您的助手（非无菌）在探头尖端涂上超声凝胶（非无菌），然后握住探头，尖端朝上，刚好在无菌区域外。
将戴手套的惯用手插入无菌探头套。
将无菌探头盖罩在探头上，首先用惯用手（覆盖）抓住探头尖端，然后用非惯用手将无菌盖向下展开到探头和探头电缆上。展开盖子时，请勿触摸未覆盖的电源线或让它接触无菌区域。
将盖子紧紧拉过探头尖端以消除所有气泡。
将无菌橡皮筋缠绕在探头周围以将盖子固定到位。探头现在可以放在无菌铺巾上。
麻醉插管部位
将无菌超声凝胶涂抹在覆盖的探头尖端上。
超声引导（横向视图）可用于注射利多卡因以避免血管穿刺。
将 1 到 2 mL 的麻醉剂注入皮肤并沿着预期的针插入路径皮下注射。
当您推进针头时，在注射器柱塞上保持温和的负压，以确定血管内的位置并防止血管内注射。
使用超声引导将针头插入桡动脉
使用您的非惯用手，将探头尖端放在皮肤上，始终靠近预期的针插入点。
在插入过程中始终保持针尖的超声可视化。
获得前臂远端桡动脉的最佳横截面（横向）图像，并将动脉置于屏幕中央。
用惯用手的拇指和食指夹住插管装置。
将针尖斜面朝上。
最初，将超声探头从目标动脉入口部位向远侧轻轻滑动，以引导（引导）针头从皮肤插入部位到近端的目标动脉入口。将针以大约 30 到 45 度角对准皮肤并朝向探头的中点。一旦皮肤被刺破，请保持针头静止。扇形扫动超声探头以识别针尖。针是高回声（在横向视图中在超声屏幕上显示为白点）。
推进插管装置。您可能更愿意在整个插管过程中保持横向视图。当您推进针头时，前后稍微倾斜探头，以不断重新识别针尖（当您倾斜 [扇形] 探头时消失/重新出现白点）。或者，您可能更喜欢切换到纵向（长轴）视图（如视频所示）以纵向查看针头和动脉。将探头旋转 90 度并保持针（包括尖端）和动脉的完整纵向（平面内）图像。
将插管装置推进到动脉中。 当插管装置接近动脉时，减小插入角度，以便针尖在尽可能多的控制下进入，并以更浅的角度进入动脉。您应该看到针首先压入浅表动脉壁，然后穿过壁进入管腔。装置的储液器或桶中同时出现鲜红色、搏动的血液，确认动脉内放置。
将插管装置固定在该位置。
遵循标准 插入和推进导管的程序，确保动脉内放置，固定它，包扎部位，并开始压力监测。
超声引导下桡动脉插管的警示和常见错误
一旦针刺入皮肤，检查手腕就不再有帮助。相反，查看超声屏幕并移动探头以寻找针尖。
在心肺骤停或其他低血压和缺氧情况下，动脉血可能呈暗色且无搏动，并可能被误认为静脉血。
超声引导下桡动脉插管的提示和技巧
在将导管缝合到位之前，通过对桡动脉内导管的长度进行成像来确认放置是谨慎的。
如果没有助手，请用透明的无菌护套盖住超声控制面板，以便在手术过程中操作机器。