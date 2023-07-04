在静脉采血中，将针插入静脉以收集血液样本进行测试。
外周静脉，通常是肘前静脉，是静脉采血的常用部位。
当有设备和训练有素的人员可用时，超声引导可以促进从无法触及的深静脉采血。
（参见血管通路。)
静脉血采样的适应症
需要静脉血样本进行实验室研究
静脉血采样的禁忌症
绝对禁忌证
无
相对禁忌证
预期静脉穿刺部位感染或血肿
四肢受伤或严重水肿
血栓或静脉炎
预期静脉穿刺部位远端的静脉导管（如果静脉输液或药物注入静脉穿刺部位远端，可能会影响实验室结果）
同侧乳房切除术
在上述情况下，使用另一个部位（例如，对侧手臂）进行静脉穿刺。
凝血功能障碍不是禁忌症，但静脉穿刺后必须压迫穿刺部位更长时间。
静脉血采样的并发症
并发症少见，包括
局部感染
动脉穿刺
血肿或出血
对静脉的损伤
神经损伤
迷走性晕厥
静脉血采样的设备
皮肤清洁材料：酒精、氯己定或聚维酮碘拭子或湿巾
非无菌手套（如果正在获得血培养则为无菌手套）
止血带，一次性使用
针头系统（例如，针头和注射器，或针头和真空管，成人通常使用 21 号针头；新生儿、小孩，有时甚至是老年患者使用 22 或 23 号针头）
采血管和血培养瓶，视情况而定
敷料（如胶带、纱布、绷带）
可选设备包括
静脉探查装置（例如，红外线静脉观察器、超声波检查装置）
局部麻醉剂（儿童标准）：无针利多卡因气体注射器、利多卡因-肾上腺素-丁卡因混合物或利多卡因-丙胺卡因乳膏
静脉血采样的其他注意事项
静脉血采样的相关解剖结构
肘正中静脉和头静脉优选用于血液采样，但也可以使用其他手臂和手静脉。
头静脉位于手臂的外侧（桡侧），贵要静脉位于内侧（尺）侧。这些静脉在肘前窝内延伸并分支，形成大的肘前静脉和前臂近端静脉。
肱动脉（前臂和手的血液供应）位于上臂的贵要静脉深处，并在肘前窝或前臂近端分叉到桡动脉和尺动脉。 必须小心避免动脉穿刺。
如果上肢静脉无法接近，可以使用腿部静脉（例如，指背静脉和内踝前下的大隐静脉）或颈外静脉。
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静脉血采样的定位
患者应靠背坐着，如果他们焦虑或有血管迷走神经反应病史，则应仰卧。
将旋后的前臂（或其他选择的部位）支撑在舒适的表面上。
要进入颈外静脉，请将患者置于特伦德伦伯卧位，头部稍微向对侧倾斜。
静脉血采样的分步说明
确定并准备穿刺点
进行初步检查（非无菌）以确定合适的静脉：应用止血带，让患者握拳，并用食指触诊以定位不可移动且具有良好膨胀的大直径静脉。
为了帮助扩张和定位静脉，用指尖轻敲一个潜在的部位。这可能有助于让手臂下垂，增加静脉压力。如果不容易看到或触摸到合适的静脉，请使用静脉探查器。
确定合适的插管部位后，取下止血带。
如果正在使用麻醉剂，请使用麻醉剂并留出足够的时间使其生效（例如，气体注射器需要 1 到 2 分钟，局部需要 30 分钟）。
用消毒液清洁皮肤部位，从针插入部位开始，然后向外画几个圆圈。
等待消毒液完全干燥。如果使用聚维酮碘，请用酒精擦拭并让酒精干燥。
如果采集血液用于血培养, 用酒精强力清洁该部位 30 秒，让酒精干燥，然后使用洗必泰或聚维酮碘向外扩大擦拭，形成重叠的圆圈。等待无菌效果发生（氯己定 1 分钟或碘 1.5 至 2 分钟）。用酒精擦去聚维酮碘并让酒精干燥。对于儿童，仅使用酒精擦拭该部位 3 次。在此之后，请勿用任何未消毒的物品接触皮肤部位。
获取血样
尝试有效地进入静脉并在放置止血带后 30 秒内收集血样。不要将止血带滞留 > 1分钟。
将止血带重新贴在所选插入部位的近端。 在采血过程中不要让患者握拳或让他们的手臂下垂，因为这些操作可能会导致各种错误的实验室值（例如，钾、乳酸、磷酸盐增加）。
用戴手套的手指触诊以找到目标静脉的中间位置。
使用非惯用手的拇指向远端轻轻牵引静脉，以防止静脉移动。前臂或肘前窝的较大静脉可能不需要牵引。
告诉患者针刺即将发生。
将针头向近端插入（即沿静脉血流方向），斜面朝上，沿静脉中线与皮肤成浅角度（约 10 至 30 度）。
当针尖进入静脉腔时，针座中会出现血液（称为血闪）。停止推进针头，降低针头以使其与静脉更好地对齐，并将其推进静脉 1 到 4 毫米，以确保其在采血过程中保持在原位。
如果插入 1 到 2 厘米后轮毂中没有出现闪光, 慢慢地拔针。如果针头最初完全穿过静脉，当您将针尖收回到管腔中时，现在可能会出现血闪。如果仍然没有出现血闪，将针头抽回皮肤表面，改变方向，并再次尝试将针头插入静脉。
如果发生局部快速肿胀，血在外渗。终止手术：取下止血带和针头，用纱布垫对穿刺部位施加压力（一到两分钟通常就足够了，除非患者有凝血障碍）。
保持针不动。
开始抽取血样，当血液开始流动时，取下止血带。
使用真空管时, 将每根管子完全推入管架中，小心避免将针头从静脉中移出。按正确顺序填充多个收集管。* 从支架上取下管子后，轻轻颠倒管子 6 到 8 次以混合内容物； 不要摇动cai'xue管
使用注射器时，轻轻拉回柱塞，以免损坏血细胞或使静脉塌陷。
采血完成时，用非惯用手在静脉穿刺部位轻轻握住一块折叠的纱布方块，然后将针头取出，立即用纱布对部位施加压力。如果您之前没有这样做，请取下止血带。
让患者或助手继续向该部位施加压力。
如果您使用注射器收集血液, 现在将样品转移到收集管和瓶子中；* 将针头直接插入真空管的顶部，或取下针头并将真空管支架连接到注射器上。不要将血液注入真空收集管；允许真空将血液吸入管中。将血液加入采血管后，轻轻颠倒试管 6 至 8 次以混合内容物； 不要摇动采血管。
在暴露的针头上部署安全罩。将用过的采血装置（带针）放入锐器容器中。除非没有立即可用的锐器容器，否则在处置之前不要重新盖上非安全针头。
用纱布和胶带或绷带包扎该部位。
* 多次验血时，应按顺序将血液分配到采血管中；首先培养，然后是含有抗凝剂的试管，然后是其他。
请注意，在引入血样之前，必须对血液培养瓶的橡胶顶部进行适当的消毒（例如，用单独的 70% 酒精湿巾擦洗每个顶部 30 秒并使其风干）。
静脉血采样的善后处理
几分钟后重新检查该部位以确认没有出血/血肿。
静脉血采样的警示和常见错误
使用止血带时只使用轻微的张力；它是静脉止血带，而不是动脉止血带。抽血后记得取下止血带。
注意不要刺得太深并穿过静脉。
如果没有进入静脉，不要试图通过将针尖移到一侧或另一侧来重新定位针头；这可以将静脉推开并损坏组织。相反，在改变插入的角度和方向之前，将针头抽出一半。
肘前静脉穿刺后不再建议屈肘；这实际上会增加血肿的形成。
静脉血采样的提示和技巧
对于困难的静脉穿刺（例如，新生儿的小静脉，老年人的脆弱静脉），连接到注射器上的蝴蝶针可能是首选。
如果难以找到合适的静脉，请尝试放低四肢和/或使用热敷或硝酸甘油软膏来帮助扩张静脉。
合适的手套使静脉触诊更容易。
指导患者将目光从设备和程序上移开，以帮助预防血管迷走神经发作。