将止血带重新贴在所选插入部位的近端。 在采血过程中不要让患者握拳或让他们的手臂下垂，因为这些操作可能会导致各种错误的实验室值（例如，钾、乳酸、磷酸盐增加）。

用戴手套的手指触诊以找到目标静脉的中间位置。

使用非惯用手的拇指向远端轻轻牵引静脉，以防止静脉移动。前臂或肘前窝的较大静脉可能不需要牵引。

将针头向近端插入（即沿静脉血流方向），斜面朝上，沿静脉中线与皮肤成浅角度（约 10 至 30 度）。

当针尖进入静脉腔时，针座中会出现血液（称为血闪）。停止推进针头，降低针头以使其与静脉更好地对齐，并将其推进静脉 1 到 4 毫米，以确保其在采血过程中保持在原位。

如果插入 1 到 2 厘米后轮毂中没有出现闪光, 慢慢地拔针。如果针头最初完全穿过静脉，当您将针尖收回到管腔中时，现在可能会出现血闪。如果仍然没有出现血闪，将针头抽回皮肤表面，改变方向，并再次尝试将针头插入静脉。

如果发生局部快速肿胀，血在外渗。终止手术：取下止血带和针头，用纱布垫对穿刺部位施加压力（一到两分钟通常就足够了，除非患者有凝血障碍）。