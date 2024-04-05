无创正压通气 (NIPPV) 是通过覆盖鼻子或鼻子和嘴巴的紧身面罩进行正压通气。

对于无法耐受标准密闭面罩的患者，用于NIPPV的头盔是一种替代选择。因NIPPV适用于有自主呼吸的患者，尽管也可使用容控模式通气，但主要使用PSV通气或实施呼气末正压。(参见如何进行无创正压通气。）

采用双水平气道正压进行无创正压通气（NIPPV） 视频

NIPPV可以表示为

持续气道正压通气

双水平正压通气（BiPAP）

在 CPAP模式,在整个呼吸周期保持恒定压力，不需要额外的吸气相压力支持。

在]BIPAP模式,医生设置呼气气道正压（EPAP）和吸气正压（IPAP），并由患者自主呼吸触发呼吸支持。

在任何一种模式下，由于无创通气并不能提供气道保护，患者容易发生误吸。因此，患者必须意识清晰、气道保护反射完整，并且无需紧急外科手术，无需长时在病房外转运。反应迟钝及有大量分泌物的患者不宜行无创正压通气。当患者血流动力学不稳定或存在胃排空障碍，如肠梗阻或妊娠，也应避免使用NIPPV。在这种情况下，吞咽大量空气可能会导致呕吐和致命性误吸。此外，IPAP的设定应低于食管开口压（20cmH2O）以避免胃胀气。

无创正压通气转为 气管插管机械通气的指征包括：休克恶化、心律失常频发、心肌缺血。如果心导管室或外科手术室需要管理患者气道和实施完全的呼吸支持，患者转运前也可考虑气管插管。

门诊也可使用NIPPV。例如，CPAP常用于阻塞性睡眠呼吸暂停患者，而BiPAP用于低通气综合征的肥胖患者，以及神经肌肉疾病或胸壁疾病患者的长期通气支持。