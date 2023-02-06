如何进行无创正压通气

无创正压通气（NPPV）是一种无创人工气道的通气辅助手段。它是指通过密闭的鼻罩或鼻面罩实施正压通气给自主呼吸的患者。由于无创通气并不能提供气道保护，患者容易发生误吸。因此，患者必须足够警觉并且气道保护反射完整。

(参见机械通气概述。）

NIPPV可给予作为

持续气道正压通气（CPAP）

双水平气道正压通气（BPAP），由患者的呼吸触发

使用CPAP，在整个呼吸周期保持恒定压力，不需要额外的吸气相压力支持。

在使用BPAP时，医生同时设置呼气气道正压（EPAP，它是CPAP和呼气末正压[PEEP]的生理等效物）和吸气正压（IPAP）。

无创正压通气（NIPPV）适应症 NPPV主要用于延迟和防止可能需要 气管插管，有助于自主呼吸患者拔管。适应证包括 COPD（慢性阻塞性肺疾病）急性加重，例如PaCO2> 45 mmHg或pH <7.30

心源性 肺水肿伴呼吸衰竭

肥胖通气不足综合征

即将呼吸衰竭的免疫功能低下患者，插管带来更高的感染风险

低氧性呼吸衰竭

有不插管预先指示的患者，否则需要插管 最理想的患者是机敏、合作的且气道分泌物最少。 在门诊环境中 CPAP is often used for patients with obstructive sleep apnea.

BPAP可用于伴有肥胖-通气不足综合征的患者或用于有神经肌肉或胸壁疾病患者的长期通气。

无创正压通气的禁忌症 绝对禁忌证 心脏或呼吸停止，或即将停止

血流动力学不稳定或心律失常

严重上消化道出血

面部畸形或创伤

上呼吸道阻塞

大量分泌物或无法清除分泌物

呕吐（可能导致危及生命的误吸）或胃排空障碍（如回肠梗阻或妊娠时发生），这会增加呕吐的风险

面临手术的指示或长时间手术处于无法接近的位置需要密切监测

不配合或无法配合指示

无创正压通气的并发症 可能吸入未保护的气道

气压伤，包括闭合性气胸和张力性气胸

无创正压通气设备 BPAP仪器（或功能齐全的呼吸机）

面罩或鼻罩

头带，将面罩固定在患者面部

固定轮，用于确定患者的最佳面罩尺寸

无创正压通气的其他注意事项 IPAP的设定应低于食管开口压（20cm 水柱）以避免胃胀气。

无创正压通气转为气管插管机械通气的指征包括警觉性下降，如果心导管室或外科手术室需要管理患者气道和实施完全的呼吸支持，患者转运前也可考虑气管插管。

无创正压通气的定位 患者可以坐直立或半卧位。

无创正压通气的分步描述 采用双水平气道正压进行无创正压通气（NIPPV） 视频 确定合适的面罩尺寸，方法是将适合的面罩轮安装在患者鼻梁上，然后旋转轮子以选择覆盖整个口腔的面罩尺寸。

将头带的前额部分固定在患者头部。不要将皮带系太紧。 在皮带下留出一两个手指的宽度，然后将其拧紧。

将下部皮带系在面罩的两侧。

将面罩的顶部连接到前额带上。面罩的顶部可以进行细微调整：向内或向外，向上或向下，以优化患者的舒适度。

将BPAP管路连接到患者，并使二氧化碳释放阀指向远离患者的方向。

典型的初始BPAP压力设置为：IPAP = 10～12cm 水柱，EPAP = 5～7cm 水柱。

根据需要调整面罩的位置，以保持与面部的良好密封。细微的漏气（例如5 L/min）可以忽略不计。

启动BPAP后30分钟开始，连续观察患者，评估通气和患者舒适度，并根据需要将IPAP增加至15~20 cm水柱。

无创正压通气的术后护理 重要的是，开始NPPV后要密切监测患者，以找出病情没有改善（通常在1-2小时内）并可能需要气管插管的患者。连续的血气测量可能有助于指导管理。