CPAP 是大多数 OSA 和日间嗜睡患者的治疗选择，包括那些导致认知障碍的患者（13, 14)。持续气道正压通气 (CPAP) 治疗 OSA 已被证实可以减少嗜睡和打鼾，并改善同床伴侣的睡眠（15）。有报道称，在提供这种治疗方面存在种族和社会经济偏见 (16)。

有许多不同的 CPAP 接口（面罩）可供选择，包括插入鼻腔的接口（鼻枕）和覆盖鼻子的接口（鼻罩）、覆盖鼻子和嘴巴的接口（全面罩）或整个面部的接口。所有这些都有衬垫以提供空气密封，这对于保持压力梯度至关重要。垫子可以是充气的，也可以由硅胶、泡沫或凝胶制成。适当的贴合度和舒适度在患者中差异很大，但必须针对疗效和依从性进行优化。

CPAP对塌陷的上气道施加正压而保持上气道开放。有效压力通常在 3 到 15 cm H2O 之间。压力要求与疾病严重程度无关。许多 CPAP 设备根据内部算法监测 CPAP 功效并自动滴定压力（称为可调或自动气道正压 [APAP]）。如有必要，可使用多导睡眠图监测来指导人工压力滴定。

气道通畅所需的 CPAP 水平是通过睡眠实验室中的 CPAP 滴定或越来越多地通过使用自动气道正压通气 (APAP) 来确定的。使用 APAP 时，会规定一系列压力（例如 5 至 15 cm H2O），并且该设备会使用内部算法根据需要在整个晚上上下调节压力。CPAP对塌陷的上气道施加正压而保持上气道开放。压力要求与疾病严重程度无关。有效压力通常在 3 到 15 cm H2O 之间。如有必要，可使用多导睡眠图监测来指导人工压力滴定。

尽管AHI的减少是治疗目标之一，但无论AHI的改善如何，CPAP都会减少认知障碍并提高生活质量。CPAP 也可能降低血压，尽管其影响通常不大。虽然因急性病症短期暂停CPAP通常耐受良好，但如果撤掉CPAP，症状会在几天后复发。治疗的持续时间尚未确定。

如果临床改善不明显，应检查 CPAP 依从性，并重新评估患者是否有合并症。如果患者有鼻中隔偏曲或息肉，鼻部手术可能会使 CPAP 治疗更成功，但“治疗”OSA 的效果并不一致。

鼻腔 CPAP 的副作用 包括因面罩不合适而引起的不适，以及干燥和鼻腔刺激，在某些情况下使用温暖的加湿空气可以缓解这些不适。然而，较新的面罩设计提高了舒适度和易用性。

对许多人来说， 坚持 治疗是困难的，而且在不出现困倦的病人中，坚持治疗的难度较低。总体而言，大约 50% 的患者会长期坚持使用 CPAP。通过努力培养对设备使用的积极态度，结合对任何问题的早期关注，特别是口罩佩戴，以及由忠诚的看护人密切跟踪，并由初级保健医生加强，可以提高依从性。还需要认识到并解决没有肥胖和呼吸觉醒阈值低（即容易醒来）的患者长期 CPAP 依从性下降的问题，这些问题会导致觉醒增加和呼吸不规则。对于许多机器来说，PAP 设备每天都会跟踪依从性、压力水平、泄漏和残留呼吸事件，并提供给患者和临床医生。

即使在依从性足够的情况下，如果患者因素发生变化（如体重增加、出现鼻梗阻），结果也可能不令人满意。

CPAP可以通过吸气辅助（双层气道正压）来增加合并肥胖-低通气综合征患者的潮气量。