缺牙修复体包括

固定桥

可摘局部义齿

可摘全口义齿

骨整合种植体

固定桥（固定的部分义齿）由一个或多个假牙及两端黏结于天然牙（基牙）的人造牙冠构成，基牙承受咬拇力量。现在可以使用计算机辅助设计和制造技术通过铣削制造桥梁。 一旦粘合到位，桥梁就不会被拆除。 比可摘部分义齿小而舒适，可以制作一个或多个固定桥以替代牙弓中的许多缺牙。

可摘部分义齿典型的结构由卡环固定于基牙，能够摘脱以清洗和晚上不用时合理处置，基托下软组织承受部分咬拇力量，可修复双侧牙齿缺失，这种设计常用于多牙缺失、固定桥无法修复或经济条件无法承担固定修复者。

全口义齿是可摘的义齿，用于全口无牙者。全口义齿有助于咀嚼、改善发音和外观，但不能提供自然牙列的效率和感觉。长期戴义齿，使牙槽骨吸收，引起义齿的不密合，需要修整（称为重衬或衬垫）或重新制作。牙槽骨严重吸收的病例，也可选择手术增高牙槽嵴以改善修复的条件，或种植牙替代缺牙。

种植修复体由替代天然牙根的钛制作的柱状或螺丝状种植体及其所支持的义齿两部分组成。 在牙槽骨内植入一个或多个种植体，并与周围的骨融合。立即或最多 6 个月后，人造牙齿（从单颗牙齿到全牙弓假牙）会附着到种植体上。尽管修复体可以取下，种植体无法摘除。植入部位存在感染的可能性，因此，对口腔卫生的要求非常高。