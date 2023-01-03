牙齿可能因龋病、牙周疾病、外伤而缺失或治疗失败而拔除。牙齿缺失引起美观、语音、咬合问题和剩余牙的移位。
牙科矫治器的类型
缺牙修复体包括
固定桥
可摘局部义齿
可摘全口义齿
骨整合种植体
固定桥（固定的部分义齿）由一个或多个假牙及两端黏结于天然牙（基牙）的人造牙冠构成，基牙承受咬拇力量。现在可以使用计算机辅助设计和制造技术通过铣削制造桥梁。 一旦粘合到位，桥梁就不会被拆除。 比可摘部分义齿小而舒适，可以制作一个或多个固定桥以替代牙弓中的许多缺牙。
可摘部分义齿典型的结构由卡环固定于基牙，能够摘脱以清洗和晚上不用时合理处置，基托下软组织承受部分咬拇力量，可修复双侧牙齿缺失，这种设计常用于多牙缺失、固定桥无法修复或经济条件无法承担固定修复者。
全口义齿是可摘的义齿，用于全口无牙者。全口义齿有助于咀嚼、改善发音和外观，但不能提供自然牙列的效率和感觉。长期戴义齿，使牙槽骨吸收，引起义齿的不密合，需要修整（称为重衬或衬垫）或重新制作。牙槽骨严重吸收的病例，也可选择手术增高牙槽嵴以改善修复的条件，或种植牙替代缺牙。
种植修复体由替代天然牙根的钛制作的柱状或螺丝状种植体及其所支持的义齿两部分组成。 在牙槽骨内植入一个或多个种植体，并与周围的骨融合。立即或最多 6 个月后，人造牙齿（从单颗牙齿到全牙弓假牙）会附着到种植体上。尽管修复体可以取下，种植体无法摘除。植入部位存在感染的可能性，因此，对口腔卫生的要求非常高。
缺牙修复体与手术
通常情况下，所有可摘除的修复体在全身麻醉、喉手术或惊厥性治疗前取下以防止损坏和吸入，这些修复体存放于水中以防变形。但是某些麻醉医师认为戴义齿有助于气管导管通过，能够保持面部结构比较正常的形态，因此麻醉面罩更贴合，可防止天然牙损伤无牙的对颌牙龈，也不干扰喉镜的正常使用。
义齿的问题
偶然情况下，义齿下黏膜发生感染（义齿性口腔疼痛，炎症性乳头状增生）。导致这种无痛状况的因素包括念珠菌感染、基托不密合、口腔卫生不良、假牙过度移动，以及最常见的是每天24小时戴假牙。最常见的情况是黏膜呈现红色天鹅绒状。念珠菌过度生长表现为棉絮样斑块附着，或者常见黏膜侵蚀性溃疡。贴附着棉花样斑片或更常见的黏膜萎缩性病变，提示白色念珠菌过度生长，白色念珠菌的存在可以由显微镜下典型的分枝状菌丝的表现而确定。念珠菌属 作为炎性乳头状增生的病因的可能作用仍有不确定性。
新的制作精良的义齿几乎总是可以改善病情。其他治疗包括改善口腔和义齿的卫生，重衬现有的义齿，暂停戴义齿一段时间和抗真菌治疗（制霉菌素漱口和浸泡义齿）。有时将义齿浸泡于专用的清洁剂也能起一定作用。念珠菌过度生长的其他选择包括将制霉菌素悬浮液应用于义齿的组织表面，并放置克霉唑舌下含片 10 毫克，每天 5 次。如果 Candida 感染不能通过局部口服方法解决，可给予氟康唑100 mg（初始2片，之后每天1片，直至解决）。如果炎症持续存在，应该进行活检，并排除全身性疾病。