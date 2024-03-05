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口周皮炎是一种红斑性、丘疹脓疱性面部皮肤病，皮疹与痤疮 、酒渣鼻 相似，但前者典型地从口周起病。 通过外观即可诊断。治疗包括避免病因，局部外用或者有时口服抗生素。
口周皮炎
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Photo courtesy of Shahbaz Janjua, MD.
口周皮炎
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Photo courtesy of Karen McKoy, MD.
多种因素均可引起口周皮炎，包括外用糖皮质激素和（或）暴露于水和牙膏中的氟化物，但口周炎的确切病因仍不清楚。尽管叫“皮炎”，但它并非真正的皮炎。该疾病主要累及育龄期女性和儿童。该疾病主要累及育龄期女性和儿童。典型皮损始于鼻唇沟，并逐渐扩展至口周，但在皮损与唇红缘之间留有约5mm宽的皮肤区域不受累。皮损亦可累及眶周和前额。
口周皮炎的诊断
肉芽肿性口周皮炎的治疗
避免使用含氟的口腔用品和外用皮质类固醇。
外用或者必要时口服抗生素
口周皮炎的治疗包括停药含氟的口腔用品、外用糖皮质激素（如已在使用），外用抗生素（如2%红霉素或0.75%甲硝唑凝胶/或霜，每天两次）。 若无效，可以给予多西环素或米诺环素50~100mg bid口服，或四环素250~500mg bid 口服（两餐之间），持续4周，然后逐渐减量至最低有效剂量。
与痤疮不同，抗生素通常可以停止。外用吡美莫司（> 2岁人群）也可改善疾病的严重程度。异维A酸可成功地治疗肉芽肿性口周皮炎。