避免使用含氟的口腔用品和外用皮质类固醇。

外用或者必要时口服抗生素

口周皮炎的治疗包括停药含氟的口腔用品、外用糖皮质激素（如已在使用），外用抗生素（如2%红霉素或0.75%甲硝唑凝胶/或霜，每天两次）。 若无效，可以给予多西环素或米诺环素50~100mg bid口服，或四环素250~500mg bid 口服（两餐之间），持续4周，然后逐渐减量至最低有效剂量。

与痤疮不同，抗生素通常可以停止。外用吡美莫司（> 2岁人群）也可改善疾病的严重程度。异维A酸可成功地治疗肉芽肿性口周皮炎。