看法 进行患者培训
癣菌疹反应是一种远离原发感染部位的皮肤对皮肤癣菌病的炎症反应。通过氢氧化钾湿涂片进行诊断。治疗取决于原发性皮肤癣菌病。
癣菌疹临床表现多样，与感染局部的真菌生长无关，而是机体其他部位对皮肤癣菌病 的一种炎症反应。
病变通常是瘙痒，可能表现为
皮损可泛发。
离心性环形红斑
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该图像显示了环状离心红斑的环状和弓形病变。
Image courtesy of Karen McKoy, MD.
皮肤真菌反应
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这种藓菌疹（特性，或本质）反应表现为手指上大量的水泡。
Image courtesy of CDC/Dr. Lucille K.Georg via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.
皮肤癣菌反应的诊断
KOH湿片
根据癣菌疹部位氢氧化钾湿片检查阴性，而原发皮肤癣菌感染部位镜检阳性可做出诊断。
皮肤癣菌反应的治疗
原发性皮肤癣菌病的治疗
治疗原发感染可治愈皮肤癣菌；在治愈之前，可以使用外用皮质类固醇和/或止痒剂（例如羟嗪 25 mg，口服，每天 4 次）来缓解症状（见表 浅表真菌感染的治疗选择）。