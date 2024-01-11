现病史详细描述单个荨麻疹皮损的特点，包括：分布、大小，皮疹形态；发作频率；单个皮疹的持续时间；前驱皮疹。发生荨麻疹当时及之前的活动及接触情况，之后24小时内活动均需了解。医生应特别了解目前活动，是否暴露于潜在过敏原（见表 一些荨麻疹的原因) 。昆虫或动物叮咬，新的洗衣剂或肥皂；新的食物；当前存在感染；或目前有应激性生活事件。患者应回忆是否有可疑的诱发因素与荨麻疹发作有关。重要的症状包括瘙痒，鼻漏，面部、舌头肿胀，及呼吸困难。

系统回顾有助于寻找原发疾病的症状，包括发热、乏力、腹痛及腹泻（感染）；冷热不耐受，震颤或体重改变（自身免疫甲状腺炎）；关节疼痛（冷球蛋白血症， 系统性红斑狼疮[SLE]）；面颊疹（SLE）；眼干、口干（干燥综合征）；皮肤溃疡及荨麻疹消退后遗留色素沉着（荨麻疹性血管炎）；小片状色素沉着斑（肥大细胞增生症）；淋巴结肿大（病毒感染，肿瘤，血清病）；急性、慢性腹泻（病毒或寄生虫性肠炎）；发热，夜间盗汗，体重减轻（肿瘤）。

既往病史包括详细的过敏史，如已知的特应性病史（过敏、哮喘、湿疹），可能的病因（如自身免疫性疾病，肿瘤）。所有的用药史应仔细回顾，包括非处方药及草药制剂，特别是可能与荨麻疹相关的药物（见表 一一些荨麻疹的原因 ）。家族史包括类风湿病史，自身免疫疾病史或肿瘤史。 社会史包括近期旅游史，感染性疾病（肝炎、HIV）传播危险因素。