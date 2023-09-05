头癣是头皮的皮肤癣菌感染。诊断根据临床表现和皮肤刮屑KOH湿片直接镜检拔下的毛或毛和鳞屑的结果。 治疗包括口服抗真菌药。

头癣是一种主要感染儿童的皮肤癣菌病，具传染性和流行性。

断发毛癣菌Trichophyton tonsurans是最常见的致病菌，其次是犬小孢子菌Microsporum canis 和奥杜盎小孢子菌 M. audouinii；在其他地区，其他毛癣菌属 Trichophyton（如许兰毛癣菌T. schoenleinii,，紫色毛癣菌T. violaceum）较为常见。

头癣可引起头皮渐进性圆形斑片，伴干燥性鳞屑或（和）秃发。断发毛癣菌T. tonsurans感染可导致“黑点癣”，即毛干在头皮表面折断；奥杜盎小孢子M. audouinii 菌感染可导致“灰斑癣”，即毛干在头皮上方折断，遗留短的残端。头癣鲜见类似头皮屑样弥散性脱屑或弥散分布的脓疱。

皮肤病变（鳞屑） 隐藏详情 鳞屑是角质上皮的堆积物。鳞屑是许多皮肤癣菌病的特征，包括头癣，导致大片秃斑。在这张图片中，颈背处的鳞屑特别明显。 Image provided by Thomas Habif, MD.

头癣 图片 Image courtesy of Karen McKoy, MD.

脓癣 皮肤癣菌感染偶可引起脓癣，表现为大的似沼泽的头皮炎性斑块，由对皮肤癣菌的严重的炎症反应引起。脓癣可有脓疱和结痂，可能被误诊为脓肿。脓癣可能导致瘢痕性脱发。 浅色皮肤上的角质 隐藏详情 这张照片显示了一个角质，这是一个巨大的沼泽状头皮肿块，由头皮皮肤真菌感染引起的严重炎症反应引起。脓疱和结痂是可见的。 Image courtesy of www.doctorfungus.org © 2005. 黑皮肤上的脓xuan 图片 Image courtesy of Karen McKoy, MD.

头癣的诊断 临床表现

KOH湿片

伍德灯检查及培养 头癣的诊断依靠临床表现及拔发或刮下的或擦拭得到的头发及鳞屑的氢氧化钾湿片镜检。毛干内（发内型）或毛干外（发外型）孢子的大小和形态可区分致病菌种并指导治疗。 犬小孢子菌M. canis和奥杜盎小孢子菌 M. audouinii 导致的头癣在伍德灯下呈蓝绿色荧光，可与红癣鉴别。 如有必要，可对拔出的毛发进行真菌培养。儿童头皮皮疹可与脓肿类似，必要时，可行培养帮助鉴别。 经验与提示 需与头癣鉴别的还包括 脂溢性皮炎

银屑病

治疗头癣 口服抗真菌药物

二硫化硒洗剂

有时强的松 （见表 治疗浅部真菌感染的选择.) 特比萘芬是儿童的一线治疗药物，因为它的治疗时间较短。或者，儿童可能会接受口服灰黄霉素治疗，由于成本较低，保险公司有时会首选这种方法。 需同时外用咪唑类或环吡酮胺乳膏直至头癣治愈，以防止感染扩散或传染其他儿童；外用2.5%的二硫化硒洗剂洗发每周至少2次。 患儿在治疗期间可上学。 成人用特比萘芬（对内丝菌感染更有效）或伊曲康唑治疗。治疗还可以包括 2.5% 硫化硒洗发水。 若皮损处炎症反应重或发生脓癣，可短期加用强的松（以减轻症状，并可能有助于减少瘢痕形成），从40mg每日1次口服（儿童1mg/kg）开始，2周内逐渐减量。