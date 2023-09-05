头癣是头皮的皮肤癣菌感染。诊断根据临床表现和皮肤刮屑KOH湿片直接镜检拔下的毛或毛和鳞屑的结果。 治疗包括口服抗真菌药。
头癣是一种主要感染儿童的皮肤癣菌病，具传染性和流行性。
断发毛癣菌Trichophyton tonsurans是最常见的致病菌，其次是犬小孢子菌Microsporum canis 和奥杜盎小孢子菌 M. audouinii；在其他地区，其他毛癣菌属 Trichophyton（如许兰毛癣菌T. schoenleinii,，紫色毛癣菌T. violaceum）较为常见。
头癣可引起头皮渐进性圆形斑片，伴干燥性鳞屑或（和）秃发。断发毛癣菌T. tonsurans感染可导致“黑点癣”，即毛干在头皮表面折断；奥杜盎小孢子M. audouinii 菌感染可导致“灰斑癣”，即毛干在头皮上方折断，遗留短的残端。头癣鲜见类似头皮屑样弥散性脱屑或弥散分布的脓疱。
Image courtesy of Karen McKoy, MD.
脓癣
皮肤癣菌感染偶可引起脓癣，表现为大的似沼泽的头皮炎性斑块，由对皮肤癣菌的严重的炎症反应引起。脓癣可有脓疱和结痂，可能被误诊为脓肿。脓癣可能导致瘢痕性脱发。
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头癣的诊断
治疗头癣
口服抗真菌药物
二硫化硒洗剂
有时强的松
（见表 治疗浅部真菌感染的选择.)
特比萘芬是儿童的一线治疗药物，因为它的治疗时间较短。或者，儿童可能会接受口服灰黄霉素治疗，由于成本较低，保险公司有时会首选这种方法。
需同时外用咪唑类或环吡酮胺乳膏直至头癣治愈，以防止感染扩散或传染其他儿童；外用2.5%的二硫化硒洗剂洗发每周至少2次。 患儿在治疗期间可上学。
成人用特比萘芬（对内丝菌感染更有效）或伊曲康唑治疗。治疗还可以包括 2.5% 硫化硒洗发水。
若皮损处炎症反应重或发生脓癣，可短期加用强的松（以减轻症状，并可能有助于减少瘢痕形成），从40mg每日1次口服（儿童1mg/kg）开始，2周内逐渐减量。
关键点
头癣主要感染儿童，具传染性和流行性。
确诊头癣可通过氢氧化钾湿片、真菌培养、或伍德灯检查。
除了局部抗真菌药外，还可以口服特比萘芬或灰黄霉素。
脓癣或严重炎症反应可短期口服强的松。