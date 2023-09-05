足癣为足部的皮肤癣菌感染。诊断根据临床表现，有时根据氢氧化钾湿片进行诊断，特别是如果感染表现为角化过度、溃疡性或水疱性大疱或不是叉指。治疗是用局部抗真菌药，偶尔口服抗真菌药、减湿剂和干燥剂。

足癣是最常见的皮肤癣菌病 ，因为足部多汗导致的潮湿环境有利于真菌的生长。

足癣的4种临床类型可单发或混合存在：

慢性角化过度型

慢性趾间型

急性糜烂型

水疱大疱型

慢性角化 足癣由红色毛癣菌 Trichophyton rubrum 引起，皮损典型，表现为足底脱屑及增厚，可延伸超出足跖部位呈鞋型分布。

患者如对预期的抗真菌治疗反应差，需考虑少见原因引起的足部皮疹。鉴别诊断包括无菌浸渍（由于多汗症和不透气鞋袜导致）、接触性皮炎（由于鞋中使用的各种材料、特别是胶类粘合剂、含有橡胶的秋兰姆化合物以及皮鞋中使用的铬鞣剂等引起的IV型迟发性超敏反应） 、刺激性接触性皮炎和银屑病。

脚癣的表现 足癣 在这张照片中，在第三和第四指间空间之间可以看到浸渍的鳞状病变，并延伸到足部的指下皮肤。 Image provided by Thomas Habif, MD. 足癣（鞋形分布） 在这张照片中，慢性角化性足癣表现为足底结垢和增厚，延伸到足底表面，呈鹿皮鞋状分布。 Image provided by Thomas Habif, MD. 足癣伴随足底不规则脱屑 © Springer Science+Business Media 足癣伴随足背脱屑 在这张照片中，还可以看到甲癣。 © Springer Science+Business Media 足癣伴随足部外侧脱屑及红斑 © Springer Science+Business Media 不易察觉的足癣 通过仔细观察，可见趾间脱屑。- © Springer Science+Business Media 足癣 在这张照片中，第四指间空间可以看到缩放和浸渍。 © Springer Science+Business Media 足癣 在这张照片中，在第三和第四指间空间之间可以看到浸渍的鳞状病变，并延伸到足部的指下皮肤。 Image provided by Thomas Habif, MD. 足癣（鞋形分布） 在这张照片中，慢性角化性足癣表现为足底结垢和增厚，延伸到足底表面，呈鹿皮鞋状分布。 Image provided by Thomas Habif, MD. 足癣伴随足底不规则脱屑 © Springer Science+Business Media 足癣伴随足背脱屑 在这张照片中，还可以看到甲癣。 © Springer Science+Business Media 足癣伴随足部外侧脱屑及红斑 © Springer Science+Business Media 不易察觉的足癣 通过仔细观察，可见趾间脱屑。- © Springer Science+Business Media 足癣 在这张照片中，第四指间空间可以看到缩放和浸渍。 © Springer Science+Business Media

慢性趾间型足癣表现为脱屑，红斑，趾间或趾下皮肤的糜烂，外侧的三个足趾最易受累。

急性糜烂型足癣（通常由须癣毛癣菌趾间变种 T. mentagrophytes var. interdigitale感染引起）通常发生于第3、4趾间，并可蔓延至足背侧面及（或）足跖部。趾间皮损通常表现为浸渍，边缘脱屑。

常见的并发症为继发性细菌感染，蜂窝织炎和淋巴管炎。

急性溃疡性足癣 隐藏详情 在这张照片中，第四指间空间可以看到浸渍和缩放。第五脚趾的红斑和水肿提示继发性细菌感染。 © Springer Science+Business Media

水疱大疱性 足癣，表现为足底水疱，融合成大疱，为趾间型足癣加重的少见表现，危险因素包括不透气的鞋子及高温和潮湿的环境。

脚癣的诊断 临床评估

K氢氧化钾湿片检查 根据临床体检和总结危险因素可做出足癣诊断。 如果外观不能诊断或感染表现为角化过度、溃疡或水疱，氢氧化钾湿片是有帮助的。 足癣鉴别诊断包括 手足皮炎（出汗不良性皮炎）

掌跖牛皮癣（见表 牛皮癣的亚型）

变应性接触性皮炎

脚癣的治疗 局部和偶尔口服抗真菌药

保持干燥和使用干燥剂 （见表治疗浅部真菌感染的选择.) 足癣最安全的治疗是外用抗真菌药物，但易复发，常需延长疗程。提供更持久疗效的替代方案包括口服伊曲康唑和特比萘芬。同时外用抗真菌药可减少复发。 为防止复发，需减轻足部及鞋类潮湿程度。透气或露趾鞋类及换洗袜子非常重要，尤其是在温暖的天气。应于洗澡后手动把脚趾间擦干。还建议使用干燥剂；选项包括抗真菌粉末（例如咪康唑）、龙胆紫、Burow 溶液（5% 醋酸铝）浸泡剂和 20 至 25% 氯化铝溶液。