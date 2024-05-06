坏疽性脓皮病的症状和体征

坏疽性脓皮病的症状和体征

最常见的情况是，坏疽性脓皮病起初表现为炎症性红色丘疹、脓疱或结节。在此阶段，皮损可类似于疖肿或节肢动物叮咬引起的皮疹；随后出现溃疡，并迅速扩大，形成肿胀坏死基底，边缘隆起，呈暗色至紫色。常见潜行性边缘（即边缘下方的支持组织缺失），不具特征性。溃疡可融合成大溃疡，常形成筛状瘢痕。

系统症状如发热、不适较常见。

各亚型的症状和体征差异很大。

溃疡性（经典）亚型 最常见的亚型，溃疡如上所述，最常见于下肢或躯干，尤其是臀部和会阴部。 坏疽性脓皮病 隐藏详情 这张照片显示了一个溃疡病灶，底部有坏死，腿部边缘呈暗色至紫罗兰色。 © Springer Science+Business Media 坏疽性脓皮病 图片 Photo courtesy of Karen McKoy, MD.

大疱（非典型）亚型 相对不太常见的亚型，多见于血液系统疾病患者。皮损常先表现为大疱，破溃，形成浅溃疡。面部和上肢最常累及。 大疱性坏疽性脓皮病（非典型）亚型 隐藏详情 这张照片显示了在患者手臂上形成的多个被侵蚀的大疱。 © Springer Science+Business Media

脓疱亚型 这种亚型倾向发生于炎症性肠病的急性进展期。出现疼痛性脓疱，周围绕以红晕。常见关节痛。

植物性（浅表肉芽肿性脓皮病）亚型 这种亚型表现为单发的无痛性或轻疼痛性斑块或浅溃疡，好发于头颈部。常无潜行性溃疡，基底无坏死。 植物性坏疽性脓皮病（浅表肉芽肿性脓皮病）亚型 隐藏详情 这张照片显示了一个没有凸起边界或坏死基底部的浅表溃疡。 © Springer Science+Business Media