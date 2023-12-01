真性红细胞增多症的患者红细胞（RBCs）、白细胞（WBCs）和血小板产生增加。因为外周血三系细胞均升高，故真性红细胞增多为全骨髓增生。仅限于红细胞生成增加称为红细胞增多；单纯性红细胞增多可见于真性红细胞增多，但更常见于其他原因（见继发性红细胞增多）。在真性红细胞增多症中，红细胞生成独立于血清 红细胞生成素水平进行，通常较低，但也可以是正常的。然而，由于血小板生成素受体是造血干细胞中唯一的生长因子受体，因此血小板增多可先于红细胞增多发生。

髓外造血可能发生于脾脏、肝脏和其他有潜在血细胞生成能力的部位。真性红细胞增多与继发性红细胞增多相反，红细胞质量的增加通常最初被血浆容量增加所掩盖，使血细胞比容在正常范围内。女性尤为如此，可表现为肝静脉血栓形成和红细胞压积正常。

在真性红细胞增多症中，由于铁调素产生受到抑制，铁的吸收会增加。由于红细胞血红蛋白浓度（MCHC）以减少红细胞体积（平均红细胞体积[MCV]）作为代偿，因此当发生任何种类的缺铁时，红细胞均变得越来越小（小红细胞症）。虽然其他原因缺铁的患者会贫血，真性红细胞增多症患者红细胞生成增加，因此，即使最初缺铁的真性红细胞增多症患者的红细胞压积水平可以正常，但红细胞计数和小红细胞指数升高;这些综合发现是真性红细胞增多症的标志。

最终，约10％~15％的患者会具有与原发性骨髓纤维化相似的症状，但存活率更高。

转化为急性白血病很少见，可能需要多年时间。暴露于烷基化剂，如氯苯和丁硫丹、放射性磷(大多具有历史意义)和羟基脲，会增加转化的风险。急性白血病在男性中更为常见，尤其是 60 岁以后。

遗传学因素 真性红细胞增多症是由造血干细胞突变所致。 Janus激酶2（JAK2 ）基因的突变是真性红细胞增多症的主要原因。JAK2是酪氨酸激酶家族的成员，参与促红细胞生成素、血小板生成素和粒细胞集落刺激因子（G-CSF）受体的信号转导。具体而言，95%的真性红细胞增多症患者都存在JAK2V617F基因突变或JAK2基因外显子12突变。在缺乏JAK2基因突变的真性红细胞增多症患者中很少发现钙网蛋白（CALR基因）突变，在孤立性红细胞增生症患者中也发现了淋巴细胞接头蛋白（LNK基因）突变。这些突变导致了持久的JAK2激活，从而引起不依赖红细胞生成素的细胞过度增生。