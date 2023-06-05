意义不明的单克隆丙种球蛋白血症（MGUS）在没有多发性骨髓瘤典型表现的情况下，由非肿瘤性浆细胞产生M蛋白。

（参见浆细胞疾病概述。）

不明意义单克隆伽马病(MGUS)发生率随年龄的增长而增加，25岁为1%，> 70岁为>5%。MGUS可发生于其他相关疾病（见表浆细胞疾病的分类），在这种情况下，M蛋白(单克隆免疫球蛋白，可由重链和轻链或仅由一条轻链组成)可能是对持续性抗原刺激所产生的大量抗体。

MGUS通常是无症状的，但可出现周围神经病变，患者有出现进展性骨缺失和骨折的风险较高。尽管许多患者起病时呈良性病变，但有25%（每年1%）的患者可进展为骨髓瘤或B细胞相关的疾病，如巨球蛋白血症、淀粉样变性或淋巴瘤。

常规检查时血液和尿液中偶然发现M蛋白，通常考虑MGUS诊断。根据实验室评估，与多发性骨髓瘤患者相比， M 蛋白在血清（< 3 g/dL [< 30 g/L]）或尿液（< 200 毫克/24 小时）中的含量较低。MGUS与恶性浆细胞病不同的是M蛋白水平较低，无溶骨性损害、贫血和肾功能不全。由于存在骨折的风险，应进行骨骼（即，头骨，长骨，脊柱，骨盆，肋骨X射线）和骨密度的基线评估。骨髓检查仅见浆细胞轻度增多（<10%有核细胞）。

不建议进行抗肿瘤治疗。然而，最近的研究显示MGUS患者与骨缺失有关（骨量减少和骨质疏松），或可从静脉双膦酸盐治疗中获益，但比治疗多发性骨髓瘤患者通常需要的每月治疗次数要少。

每6〜12个月，患者应进行临床检查和血清、尿蛋白电泳以评估病情进展。