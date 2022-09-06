在人类肠道中成熟的钩虫物种具有相似的生命周期。虫卵随粪便排出后，在温暖潮湿的土壤中1~2日就可孵化出杆状蚴，随后在5~10日内经过一次蜕皮转化为细长的丝状蚴。如果环境适宜，蚴虫可以存活3~4周。 当人们赤脚行走或直接接触受感染的土壤时，丝状蚴可钻入人的皮肤。

随血流到达肺脏、进入到肺泡，然后沿支气管树向上移行到至会厌部，然后被吞入消化道。蚴虫吸附于小肠并发育为成虫，长期吸血。成虫的寿命可≥2年。

钩虫的生命周期 图片 Image from the Centers for Disease Control and Prevention, Global Health, Division of Parasitic Diseases and Malaria.

慢性失血可导致缺铁性贫血。是否进展为贫血取决于虫负荷以及饮食中可吸收铁的量。