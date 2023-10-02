病灶导向或磁场导向治疗

治疗方案取决于病变的数量、位置、光损伤程度和患者偏好，但通常分为两类：

靶向病损的治疗

场定向治疗

在病灶靶向治疗,单个病变被物理去除。如果患者只有少数光化性角化病，或者患者无法或不愿意接受其他治疗选择，则此选择可能更好。冷冻疗法（液氮冷冻）是最常见的针对病变的靶向疗法。刮治（用刮匙刮）是一种替代方法。病灶导向疗法具有单一的办公室程序的优点，但它们可能无法解决亚临床变化，并且具有更高的疤痕形成风险。

在局部定向疗法,局部治疗适用于更大的弥散性受累区域。局部氟尿嘧啶 (5-FU) 乳膏和咪喹莫特乳膏是常用的一线药物治疗。替代品包括双氯芬酸凝胶和替巴尼布林软膏。

5-FU 抑制胸苷酸合成酶，限制 DNA 合成并导致受损细胞死亡。每天使用 2 次 5-FU 5% 乳膏，持续 3 至 4 周。最近的一项研究表明 5-FU 是光化性角化病最有效的治疗方法(1)。早期数据表明，将 5% FU 乳膏与 0.005% 卡泊三醇联合使用可能会提高 5-FU 的疗效(2）。

咪喹莫特是一种免疫反应调节剂，可刺激局部细胞因子诱导，从而产生活跃的局部炎症反应。5%咪喹莫特乳膏每周涂抹2次，连续16周。

双氯芬酸是一种非甾体抗炎药，可抑制环氧合酶和花生四烯酸级联的上调。3%双氯芬酸（2.5%透明质酸凝胶）每天2次，持续60至90天。它的使用受到其低功效的限制。

Tirbanibulin 是一种微管抑制剂，可抑制微管蛋白聚合和 Src 激酶信号传导，诱导受损细胞死亡。1%替巴尼布林软膏，每日一次，连续5天；然而，目前只有有关安全性和有效性的短期数据。

这些外用药物可在治疗期间引起炎症（通常伴有发红和脱屑）和疼痛，通常持续 1 至 2 周。

光动力疗法是另一种局部定向疗法。 它包括局部应用光敏剂（如氨基酮戊酸盐或甲氨基酮戊酸盐），然后通过特定波长的光优先损害光损伤皮肤。像局部场定向疗法一样，光动力疗法在治疗过程中可引起发红和结垢。可能需要多个疗程。

如果患者对治疗没有反应，临床医生应考虑进行活检以排除鳞状细胞癌。

还应告知患者 防晒措施。