日光性角化病是皮肤细胞（角质形成细胞）的癌前变化，是多年阳光照射的常见结果。临床诊断。治疗通常包括损伤定向或局部定向治疗。
光化性角化病的患病率很高，并且随着年龄的增长而增加。光化性角化病进展为 鳞状细胞癌。 在医学文献中，单个光化性角化病发展为鳞状细胞癌的估计进展率差异很大，但共识估计通常在< 1%至10%之间。未进展为鳞状细胞癌的光化性角化病可能会退化或持续为光化性角化病。消退的病变可能随后复发。
除了多年日晒外，光化性角化病的其他风险因素包括年龄较大、潜在的免疫抑制、金发或红发、蓝眼睛和 I 型或 II 型皮肤（见表 Fitzpatrick 皮肤类型分类）。
Fitzpatrick皮肤分型
皮肤类型
典型特征
晒黑的能力
I
苍白的皮肤；红头发或金发；蓝色/绿色的眼睛；雀斑
总是灼伤，从不晒黑
II
白皙的皮肤；红头发或金发；蓝色、浅褐色或绿色的眼睛
易于灼伤，难以晒黑
III
较晦暗的白色；任何眼睛或头发的颜色
有时候轻度灼伤，逐渐晒黑
IV
浅棕色皮肤
轻微灼伤，易于晒黑
V
古铜色的肌肤
极少灼伤，易于晒黑呈深棕色
VI
深棕色或黑色皮肤
从不灼伤，总是很容易晒黑
（参见阳光的影响概述。）
光化性角化病的症状和体征
光化性角化病通常具有附着的鳞屑，有时感觉起来比看到的更容易。光化性角化病可出现增厚或肥大，有时形成皮肤角。它们可能是粉红色、红色，或者不太常见的灰色或棕色。损伤经常发生在暴露于阳光的区域（例如，秃顶的头皮、面部、侧颈、远端上肢或下肢）。唇部弥漫性受累称为光化性唇炎。
光化性角化病的诊断
临床检查
光化性角化病的诊断通常基于视觉和触觉检查；触诊时病变感觉粗糙和鳞片状。皮损应与疣状的棕色的脂溢性角化相鉴别，后者随年龄的增加，在数量和大小上也增加。脂溢性角化病往往表现为蜡状和粘稠状，但其外观类似于光化性角化病。仔细检查通常可以发现病变的明显特征。光化性角化病与脂溢性角化病也可以通过鳞屑夫的粗糙沙砾感和红斑来鉴别。与日光性角化病不同，脂溢性角化病在身体非太阳暴露部位也会发生，为非癌前期病变。
DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY
光化性角化病的治疗
病灶导向或磁场导向治疗
治疗方案取决于病变的数量、位置、光损伤程度和患者偏好，但通常分为两类：
靶向病损的治疗
场定向治疗
在病灶靶向治疗,单个病变被物理去除。如果患者只有少数光化性角化病，或者患者无法或不愿意接受其他治疗选择，则此选择可能更好。冷冻疗法（液氮冷冻）是最常见的针对病变的靶向疗法。刮治（用刮匙刮）是一种替代方法。病灶导向疗法具有单一的办公室程序的优点，但它们可能无法解决亚临床变化，并且具有更高的疤痕形成风险。
在局部定向疗法,局部治疗适用于更大的弥散性受累区域。局部氟尿嘧啶 (5-FU) 乳膏和咪喹莫特乳膏是常用的一线药物治疗。替代品包括双氯芬酸凝胶和替巴尼布林软膏。
5-FU 抑制胸苷酸合成酶，限制 DNA 合成并导致受损细胞死亡。每天使用 2 次 5-FU 5% 乳膏，持续 3 至 4 周。最近的一项研究表明 5-FU 是光化性角化病最有效的治疗方法(1)。早期数据表明，将 5% FU 乳膏与 0.005% 卡泊三醇联合使用可能会提高 5-FU 的疗效(2）。
咪喹莫特是一种免疫反应调节剂，可刺激局部细胞因子诱导，从而产生活跃的局部炎症反应。5%咪喹莫特乳膏每周涂抹2次，连续16周。
双氯芬酸是一种非甾体抗炎药，可抑制环氧合酶和花生四烯酸级联的上调。3%双氯芬酸（2.5%透明质酸凝胶）每天2次，持续60至90天。它的使用受到其低功效的限制。
Tirbanibulin 是一种微管抑制剂，可抑制微管蛋白聚合和 Src 激酶信号传导，诱导受损细胞死亡。1%替巴尼布林软膏，每日一次，连续5天；然而，目前只有有关安全性和有效性的短期数据。
这些外用药物可在治疗期间引起炎症（通常伴有发红和脱屑）和疼痛，通常持续 1 至 2 周。
光动力疗法是另一种局部定向疗法。 它包括局部应用光敏剂（如氨基酮戊酸盐或甲氨基酮戊酸盐），然后通过特定波长的光优先损害光损伤皮肤。像局部场定向疗法一样，光动力疗法在治疗过程中可引起发红和结垢。可能需要多个疗程。
如果患者对治疗没有反应，临床医生应考虑进行活检以排除鳞状细胞癌。
还应告知患者 防晒措施。
治疗参考文献
1.Jansen M, Kessels J, Nelemans P, Kouloubis N, et al: Randomized trial of four treatment approaches for actinic keratosis.N Engl J Med 380(10):935–946, 2019. doi: 10.1056/NEJMoa1811850
2.Cunningham TJ, Tabacchi M, Eliane JP, et al: Randomized trial of calcipotriol combined with 5-fluorouracil for skin cancer precursor immunotherapy.J Clin Invest 127(1):106–116, 2017.doi: 10.1172/JCI89820