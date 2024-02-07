外耳道炎（慢性外耳道炎）

看法 进行患者培训
外耳道炎表现为皮肤瘙痒，痂皮，脱屑，和红肿。皮炎是由耳道因暴露于过敏原（接触性皮炎）或自发性（慢性外耳道，耳炎湿疹样皮炎）。
常见的接触性过敏原包括含镍的耳饰和多种美容物品（如喷发剂、洗发水、染发剂）。 耳湿疹性皮炎常发于易过敏体质的病人，伴有其他相似的皮肤病（如脂溢性皮炎，银屑病）。
耳部接触性皮炎和湿疹性皮炎都能引起瘙痒，发红，分泌物，脱屑，色素沉着有时伴有龟裂。可能发生继发性细菌感染（急性外耳炎）；这种感染往往会引起疼痛而不是瘙痒。刺激物（例如水、棉签）可能会加剧这两种类型的疼痛。
从体格检查中一般很容易得到诊断 。接触性皮炎和耳部湿疹样皮炎的唯一区别是存在已知的接触过敏原（例如，在接触性皮炎中使用含镍的耳环）。
慢性外耳道炎的治疗
避免刺激因素和/或压力，包括进水和棉签挖耳
常局部应用糖皮质激素
(参见 Otitis Externa 和 Assessment and Management of Chronic Otitis Externa.)
耳的接触性皮炎需要避免或祛除过敏源，特别是耳环。需要反复试验找到致病的过敏原。 外用糖皮质激素（如1％氢化可的松软膏或更有效的0.1％倍他米松软膏）能够减少炎症和瘙痒。患者耳部应避免使用棉签，水和其他潜在的刺激，因为这些会加重炎症的程度。 顽固性病例可以短期口服糖皮质激素（如强的松）。
耳部的湿疹性皮炎 可以用稀释的醋酸铝溶液（布罗溶液）治疗以减轻症状。 局部应用糖皮质激素（如倍他米松乳膏）减轻炎症和瘙痒。使用二硫化硒洗发水进行局部治疗也有效。如果继发急性外耳道炎，则需要仔细清洗外耳道病变部位且局部应用抗生素治疗（如0.3%的环丙沙星/0.1%的地塞米松）。应该避免潜在的刺激因素（包括耳进水和棉签挖耳）。