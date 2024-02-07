外耳道炎（慢性外耳道炎）

外耳道炎表现为皮肤瘙痒，痂皮，脱屑，和红肿。皮炎是由耳道因暴露于过敏原（接触性皮炎）或自发性（慢性外耳道，耳炎湿疹样皮炎）。

常见的接触性过敏原包括含镍的耳饰和多种美容物品（如喷发剂、洗发水、染发剂）。 耳湿疹性皮炎常发于易过敏体质的病人，伴有其他相似的皮肤病（如脂溢性皮炎，银屑病）。

耳部接触性皮炎和湿疹性皮炎都能引起瘙痒，发红，分泌物，脱屑，色素沉着有时伴有龟裂。可能发生继发性细菌感染（急性外耳炎）；这种感染往往会引起疼痛而不是瘙痒。刺激物（例如水、棉签）可能会加剧这两种类型的疼痛。

从体格检查中一般很容易得到诊断 。接触性皮炎和耳部湿疹样皮炎的唯一区别是存在已知的接触过敏原（例如，在接触性皮炎中使用含镍的耳环）。