外耳道炎是耳道的急性细菌性炎症Pseudomonas（最常见的细菌为假单胞菌）。当外耳道皮肤肿胀堵塞耳道时，可出现耳痛，分泌物附着，和听力损失；触及耳廓时可引起剧烈耳痛。诊断通常基于病史和检查。治疗方法是仔细清除死皮和耳垢、使用外用药物（包括抗生素、皮质类固醇和醋酸或它们的组合）以及采取干耳预防措施。
外耳道炎可表现为外耳道疖肿或整个耳道的弥漫性感染（急性弥漫性外耳道炎）。后者通常称为游泳性耳病；游泳后耳内的水液以及棉签拭擦是主要的危险因素。恶性外耳道炎是一种严重的颞骨骨髓炎（常为铜绿假单胞菌引起），多发于老年患者、糖尿病患者和免疫功能低下的患者。
急性外耳炎的病因
急性弥漫性外耳道炎常由细菌感染引起，如铜绿假单胞菌 Pseudomonas aeruginosa,、Proteus vulgaris普通变形杆菌、Staphylococcus aureus金黄色葡萄球菌或Escherichia coli大肠杆菌。真菌性外耳道炎（外耳道真菌病）较少见，常由 Aspergillus niger黑曲霉素或Candida albicans白色念珠菌感染引起。疖通常由以下原因引起 金黄色葡萄球菌 以及耐甲氧西林 金黄色葡萄球菌 耐甲氧西林金黄色葡萄球菌（MRSA）
诱因 包括
用棉签清洁外耳道可能会擦伤外耳道脆弱的皮肤（这些微擦伤成为细菌进入的门户），并可能使耳内碎屑和耵聍进入外耳道深部。这些堆积的物质有潜在的吸水作用，使皮肤浸泡后防御作用减弱，为细菌感染提供了机会。
急性外耳炎的症状和体征
外耳炎患者有疼痛和引流。 如果耳道肿胀或充满化脓性碎屑，患者有时会出现恶臭的分泌物和听力丧失。牵拉耳廓或压迫耳屏引起剧烈耳痛。耳镜检查会引起疼痛难以继续进行。耳道出现红斑、肿胀并散落有潮湿、化脓的碎片和脱落的上皮。
外耳道真菌病 瘙痒感比疼痛感更明显，且患者诉有满胀感。由 A. niger 黑曲霉菌引起的外耳道真菌病常呈现出灰黑色或黄色斑点（真菌的分生孢子），被棉絮样物质围绕（真菌菌丝）。由C. albicans白色念珠菌引起的感染并没有明显的真菌感染迹象，但常含有厚的奶油白色的渗出物，可呈现芽孢形成的天鹅绒样外观。
疖 肿引起剧烈的疼痛，脓血性的分泌物。它们表现为局部的红斑样肿胀（丘疹）。
急性外耳炎的诊断
临床评估
外耳炎的诊断基于视诊。 当有外耳道内有大量的分泌物时，外耳道炎很难与急性化脓性中耳炎穿孔时鉴别。耳廓的牵拉痛提示可能是外耳道炎。真菌感染也靠视诊或培养来诊断。
急性外耳炎的治疗
清创
外用醋酸和皮质类固醇
有时外用抗生素
（也可以看看 临床实践指南: 急性外耳炎。
轻度和中度 急性外耳道炎， 局部应用抗生素和糖皮质激素有效。首先，在光源足够的情况下，感染性碎屑应该用吸引器或干棉签轻柔彻底从耳道清除。 避免行外耳道冲洗治疗。
轻度的外耳道炎可以通过改变耳道的pH值来治疗，用2％的醋酸（或白醋）和应用局部的糖皮质激素来减轻炎症；予5滴每次，每天3次，共用7天。
中度外耳炎需要添加抗菌溶液或悬浮液，例如环丙沙星或氧氟沙星。新霉素/多粘菌素 不再推荐，因为新霉素成分具有高度致敏性，并经常引起过敏反应。当外耳道的炎症相对较严重时，将浸泡布罗溶液（醋酸铝溶液）或局部使用的抗生素溶液的条形敷料置于耳道内，1日4次。当外耳道肿胀时，条形敷料可使药物直接滴入外耳道底。条形敷料要放置24~72h（或者自己脱落），之后耳道肿胀消退，滴耳药可以直接滴入耳道内。
严重的外耳道炎 或蜂窝织炎的炎症扩散到耳道外时，要全身应用抗生素，如头孢氨苄500mg，口服，1天4次，服用10天，或环丙沙星500mg，口服，1天2次，服用10天。是否使用头孢氨苄或环丙沙星可根据培养和敏感性决定。不建议儿童使用喹诺酮类抗生素，因为存在肌腱和软骨损伤的风险（1）。在开始的24~48小时可能需要镇痛药，如非甾体抗炎药或口服吗啡片剂。
真菌性外耳道炎 需要彻底的清洁外耳道，应用抗真菌溶液（如龙胆紫、醋酸甲苯烯、制霉菌素、克霉唑，甚至联合应用醋酸和异丙醇）。但是，如果鼓膜穿孔则禁止使用这类药物，因为可引起严重的耳痛或损害内耳。有时需要重复清洗和治疗以根治感染。
外耳道炎和真菌性外耳道炎的患者，建议保持耳部干燥（如戴浴帽，避免游泳）。低位吹风机也可用于降低耳道中的湿度和湿气。
疖， 若出现脓头时应该切开引流。然而，如果患者在早期就诊，切口的价值就不大。局部应用抗生素也没有用处，应该用口服抗葡萄球菌的抗生素。可能需要使用止痛药来缓解疼痛。干热敷可以减轻疼痛，加速疖肿消退。
要点与误区
治疗参考文献
1.Jackson MA, Schutze GE: The use of systemic and topical fluoroquinolones.Pediatrics 138 (5):e20162706 2016. doi: 10.1542/peds.2016-2706
预防急性外耳炎
游泳后立刻滴几滴等比混合的外用酒精和白醋（鼓膜必须是完整的）可以预防外耳道炎。酒精可以去除或者蒸发水，醋酸改变外耳道的PH值。不建议使用棉签或其他类似物。
注意点
急性外耳道炎是一般由细菌感染（假单胞菌）引起；真菌感染引起较少见，其可导致外耳道明显的瘙痒但耳痛较轻。
拉扯耳廓时出现剧烈疼痛提示患有急性外耳炎。
直视下近距离操作，用吸管或干棉签轻轻地清除耳道内感染的碎屑。
不能冲洗外耳道。
一般轻症情况，可用醋酸和糖皮质激素类滴耳夜。
对于中度或重度病例，清创和外用抗生素（如果管道肿胀则使用灯芯）至关重要；有时还要全身使用抗生素。
更多信息
以下英语资源可能会有用。 请注意，本手册对这些资源的内容不承担任何责任。
Hajioff D, MacKeith S: Otitis externa. BMJ Clin Evid 0510, 2015.