清创

外用醋酸和皮质类固醇

有时外用抗生素

（也可以看看 临床实践指南: 急性外耳炎。

轻度和中度 急性外耳道炎， 局部应用抗生素和糖皮质激素有效。首先，在光源足够的情况下，感染性碎屑应该用吸引器或干棉签轻柔彻底从耳道清除。 避免行外耳道冲洗治疗。

轻度的外耳道炎可以通过改变耳道的pH值来治疗，用2％的醋酸（或白醋）和应用局部的糖皮质激素来减轻炎症；予5滴每次，每天3次，共用7天。

中度外耳炎需要添加抗菌溶液或悬浮液，例如环丙沙星或氧氟沙星。新霉素/多粘菌素 不再推荐，因为新霉素成分具有高度致敏性，并经常引起过敏反应。当外耳道的炎症相对较严重时，将浸泡布罗溶液（醋酸铝溶液）或局部使用的抗生素溶液的条形敷料置于耳道内，1日4次。当外耳道肿胀时，条形敷料可使药物直接滴入外耳道底。条形敷料要放置24~72h（或者自己脱落），之后耳道肿胀消退，滴耳药可以直接滴入耳道内。

严重的外耳道炎 或蜂窝织炎的炎症扩散到耳道外时，要全身应用抗生素，如头孢氨苄500mg，口服，1天4次，服用10天，或环丙沙星500mg，口服，1天2次，服用10天。是否使用头孢氨苄或环丙沙星可根据培养和敏感性决定。不建议儿童使用喹诺酮类抗生素，因为存在肌腱和软骨损伤的风险（1）。在开始的24~48小时可能需要镇痛药，如非甾体抗炎药或口服吗啡片剂。

真菌性外耳道炎 需要彻底的清洁外耳道，应用抗真菌溶液（如龙胆紫、醋酸甲苯烯、制霉菌素、克霉唑，甚至联合应用醋酸和异丙醇）。但是，如果鼓膜穿孔则禁止使用这类药物，因为可引起严重的耳痛或损害内耳。有时需要重复清洗和治疗以根治感染。

外耳道炎和真菌性外耳道炎的患者，建议保持耳部干燥（如戴浴帽，避免游泳）。低位吹风机也可用于降低耳道中的湿度和湿气。

疖， 若出现脓头时应该切开引流。然而，如果患者在早期就诊，切口的价值就不大。局部应用抗生素也没有用处，应该用口服抗葡萄球菌的抗生素。可能需要使用止痛药来缓解疼痛。干热敷可以减轻疼痛，加速疖肿消退。

要点与误区