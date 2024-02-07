耳道可能被耵聍（耳垢）、疤痕组织、肿瘤、异物或昆虫堵塞。导致痒、痛和暂时性传导性耳聋。大多阻塞的原因通过耳镜检查是显而易见的。治疗方法是使用充足的照明和适当的仪器小心地手动去除。
通常根据体格检查就能明显诊断外耳阻塞。
从er'dao尝试取出耵聍或异物前和异物取出如果有相应设备，临床医生应该评估听力。清理外耳道后听力损失（相对于正常耳）没有恢复，则可能提示异物（或在取出前）破坏了中耳或内耳结构和功能。清理外耳道后听力损失更加严重则提示该操作损伤了耳部结构和功能。但是，医生如果不能评估患者听力情况，也不必推迟外耳道清理操作，尤其容易移除的异物。音叉试验可测试患者听力水平。
耳屎
患者试图用棉签清理外耳道耵聍时，耵聍可能会被推入耳道深处积聚，引起耳道阻塞或嵌塞。在冲洗或直接取出耵聍前可以用耵聍软化液（过氧化氢，过氧化脲，甘油，三乙醇胺，多库脂钠或矿物油）来软化比较硬的耵聍。但是，长时间应用这些软化剂会刺激外耳道皮肤和过敏反应。
一般来说，严重到足以阻止耳膜可见的耵聍嵌塞应在可行时由耳鼻喉科医生处理。
可用钝头耳刮匙或环或小直角钩将耵聍自耳道挖出或用吸盘将其吸出（如Baron, 5F）。充足的照明至关重要。 这些方法，尤其是由有经验的从业者完成时，可能比冲洗更快、更安全。 冲洗通常在急诊室或初级保健机构进行，应该小心操作以避免并发症。冲洗也可以与耳屎软化剂联合使用，例如液体多库酯钠。注意在鼓膜穿孔或可疑感染时不得进行冲洗耳道。通过鼓膜穿孔进入中耳的水可能加剧慢性中耳炎并引起急性中耳炎。如果患者患有糖尿病、免疫功能低下或某些耳道异常或曾接受过头颈部放射治疗或正在服用抗凝剂，则也不会进行冲洗。
(参见American Academy of Head and Neck Surgery Practice Guidelines on management of cerumen。）
外耳道异物
异物较常见，尤其儿童经常将异物塞入耳道内，常见的如珠子、橡皮、豆类等。异物常较难发现，直到它们引起炎症反应，导致耳痛、痒、感染、臭味和脓性分泌物。
一般来说，大多数医生可以用鳄嘴钳去除易于抓取和移除的异物（如纸屑、昆虫翅膀）(1)。 然而，镊子倾向于将圆滑的物体（例如珠子，豆子）推入外耳道深处。如果物体不能用刮匙轻松取出，有此类异物的患者应去耳鼻喉科专科就诊 或鳄鱼钳。如果光滑圆形的异物位于峡部（骨软骨连接处）的侧面，则应使用小型直角器械伸手到异物后方并将其滚出。对于位于峡部内侧的异物，耳鼻喉科医生应在显微镜的引导下将异物取出。当没有显微镜，而异物又位于耳道峡部内侧时，不损伤耳道皮肤、鼓膜和听骨链很难将其取出。当孩子不合作且可能需要镇静，或尝试取出失败时，也需要转诊给耳鼻喉科医生。
不推荐外耳道冲洗取出异物，吸水性异物（如黄豆或其他植物性异物）遇水后会吸水肿胀，加大取出难度。
经验与提示
当患者无法保持静止或难以移除时，可能需要全身麻醉或深度镇静，以防止鼓膜或听小骨受伤。如果操作疑似异物导致出血，应停止进一步尝试取出，并立即咨询耳鼻喉科医生。出血可能表明耳道皮肤被撕裂或异物实际上是中耳息肉。
当耳道内的昆虫还存活时是非常棘手的。耳内滴满黏稠的利多卡因（或酒精，如果鼓膜完好的话）可杀死昆虫，使疼痛迅速缓解，用镊子夹住昆虫的翅膀或腿以取出。
参考文献
1.Curry SD, Maxwell AK: Management of foreign bodies in the ear canal.Otolaryngol Clin North Am 56 (5):881–889, 2023.doi: 10.1016/j.otc.2023.06.002 Epub 2023 Jul 27.