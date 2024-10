患者试图用棉签清理外耳道耵聍时,耵聍可能会被推入耳道深处积聚,引起耳道阻塞或嵌塞。在冲洗或直接取出耵聍前可以用耵聍软化液(过氧化氢,过氧化脲,甘油,三乙醇胺,多库脂钠或矿物油)来软化比较硬的耵聍。但是,长时间应用这些软化剂会刺激外耳道皮肤和过敏反应。

一般来说,严重到足以阻止耳膜可见的耵聍嵌塞应在可行时由耳鼻喉科医生处理。

可用钝头耳刮匙或环或小直角钩将耵聍自耳道挖出或用吸盘将其吸出(如Baron, 5F)。充足的照明至关重要。 这些方法,尤其是由有经验的从业者完成时,可能比冲洗更快、更安全。 冲洗通常在急诊室或初级保健机构进行,应该小心操作以避免并发症。冲洗也可以与耳屎软化剂联合使用,例如液体多库酯钠。注意在鼓膜穿孔或可疑感染时不得进行冲洗耳道。通过鼓膜穿孔进入中耳的水可能加剧慢性中耳炎并引起急性中耳炎。如果患者患有糖尿病、免疫功能低下或某些耳道异常或曾接受过头颈部放射治疗或正在服用抗凝剂,则也不会进行冲洗。

(参见American Academy of Head and Neck Surgery Practice Guidelines on management of cerumen。)