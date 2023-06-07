如何去除外耳中的异物

多种技术可用于从外耳去除异物。技术的选择取决于异物在耳道内的形状、成分和位置。
灌洗：用于松散的小物体（直径小于 2 毫米），例如小昆虫、沙子或泥土
吸头导管：用于柔软的物体（如造型粘土）、触诊时易碎的物体或圆形、光滑且难以抓握的物体（如小珠子）
手动器械（例如耳垢环刮匙、直角钩）：用于去除各种物体，包括大型昆虫、棉签、纽扣电池和大珠子
如果耳朵中的纽扣电池不容易取出，应立即咨询耳鼻喉科医生，因为电池或磁铁很难取出，并且可能会在短短几个小时内造成严重损坏
（参见外耳道异物。）
清除耳朵异物的适应症
应始终从外耳道中取出异物。
可以在门诊或急诊室尝试移除。但是，如果几次尝试都失败了，应考虑尽早咨询耳鼻喉科医生。
清除耳朵异物的禁忌症
清除耳朵异物的并发症
鼓膜穿孔
残留有机物或冲洗液感染
外管损伤（如裂伤、出血、水肿）
很少损伤中耳和内耳
清除耳朵异物设备
手持耳镜
耳镜窥器：使用适合外耳道的最大窥器
冲洗用： 30 至 60 毫升注射器，装满加热至体温的无菌水，并连接到 16 至 19 号导管或管道（例如针头被切断的蝴蝶插管）
耳朵抽吸导管（#5 或 #7 Baron 抽吸带拇指控制孔）
鳄鱼钳
直角钩或耳垢环/刮匙
用于驱虫：利多卡因溶液或温热的矿物油
头灯和放大镜（如果有）
清除耳朵异物的其他注意事项
在手术前记录任何预先存在的外耳道损伤或可能的鼓膜穿孔，以免将其归因于手术。
如果在几次尝试后仍未取出异物，请咨询耳鼻喉科医生；外耳道或鼓膜有损伤，鼓膜穿孔，外耳道感染；异物光滑、圆润、无撞击；该物体楔入外耳道的中间部分或紧靠鼓膜；或存在玻璃或其他尖锐异物、盘式电池、磁铁或其他异物。
考虑程序性镇静和镇痛，尤其是儿童，他们很少完全合作。
清除耳朵异物的相关解剖学
外耳道的解剖结构因人而异，并且外耳道可能是曲折的，因此去除耳道内深处的坚硬异物可能会造成创伤。
耳道的中间部分变窄，异物可能会在那里受到影响。
清除耳朵异物定位
坐姿或半躺姿用于灌洗，以便水可以从耳朵中流出。这通常也是抽吸和手动移除技术的首选位置，这样重力就不会阻碍尝试移除物体。
儿童和镇静患者有时需要仰卧位，以便助手能够稳定患者的头部并防止撤退反射。
考虑使用约束板固定某些儿童（例如，非常年幼、有麻醉风险或耳中电池的儿童）或坐在值得信赖的成年人的腿上，手、腿和头部牢牢固定；与长时间探视加上全身麻醉的风险相比，被约束的情绪创伤通常没有那么严重。
清除耳朵异物的分步说明
概论
根据患者的合作能力和可用设备，进行术前筛查床边听力评估。
对于有明显不适的患者（通常是由于活昆虫或之前尝试去除而引起的肿胀），可在耳道内涂抹局部麻醉剂，例如 4% 利多卡因，或进行局部麻醉作为耳廓阻滞。外用利多卡因还有杀死昆虫的额外好处，有助于清除昆虫。
建议患者不要移动头部，以尽量减少因器械在耳道内时突然移动而可能造成的任何创伤。
向上和向后（成人）或向下和向后（儿童）拉（或让助手拉）耳廓，以拉直耳道。
对于以下每种技术，在移除之前和之后可视化外管和异物。
冲洗
对松散的小物体（例如沙子或泥土）进行灌溉，但不要对潮湿时会膨胀的物体（例如种子）进行灌溉。
冲洗时疼痛是耳道撕裂或鼓膜穿孔的迹象，应立即停止冲洗程序。
用体温水填充注射器并连接冲洗导管。
将肾脏（呕吐）盆放在耳下以接水。
使用适度的压力将水流注入异物后面的外管的上部。
注入足够的水将异物从耳朵中冲出；尝试从 30 到 60 毫升开始。
抽吸
从抽吸开始，以去除小昆虫，或未受到影响的柔软、圆形和光滑的物体。
使用头灯和放大镜（如果有）优化您的视野。
露出拇指释放阀，在直视下插入吸头；避免接触耳道皮肤。
将导管尖端靠在物体表面。
用拇指盖住释放阀以开始对导管进行抽吸。
慢慢抽出吸引导管，将异物从耳朵中拉出。
手动仪器技术
使用头灯和放大镜（如果有）优化您的视野。
使用鳄鱼钳夹住可抓握的物体，例如纸、昆虫或棉花。
对于较硬的物体，使用直角钩或环。
将仪器插入直视下的物体边缘。
使用直角钩子或刮匙/环时，将器械滑到物体后面，然后轻轻地将其从根管中拉出。
最好的方法是先杀死昆虫，将矿物油或利多卡因滴入外管。
用鳄鱼钳轻轻抓住昆虫的身体、翅膀或腿，然后轻轻地将整只昆虫从耳朵中拉出。如果用太大的压力使用镊子，昆虫的身体可能会碎裂，从而使提取更加困难。
您可能需要使用抽吸或冲洗技术去除使用手动方法后残留的任何碎片。
清除耳朵异物术后护理
如果评估了术前听力，请重复检查以确保没有听力损失。
如果耳道或鼓膜有任何损伤，让患者保持耳朵干燥，直到重新评估（如果鼓膜穿孔，耳朵预防措施需要 1 周）；考虑使用环丙沙星/皮质类固醇混悬液滴剂 3 至 5 天。
对于非创伤性异物移除，不需要后续或特殊的善后护理。
清除耳朵异物的警示和常见错误
如果操作假定的异物导致出血，请停止进一步尝试移除并立即咨询耳鼻喉科医生。 出血可能表示外耳道皮肤裂伤或异物实际上是中耳息肉。
使用每种技术时，小心不要将物体进一步推入外管。
考虑在开始程序之前设置移除尝试的次数和/或持续时间的限制。
确保及时取出纽扣电池；请参考。
清除耳朵异物的提示和技巧
对于儿童，应检查另一只耳朵和鼻子以排除其他异物。
因为第一次尝试是简单无创移除的最佳尝试，通过向患者和同伴详细解释该过程来获得最佳合作，强调患者在整个过程中需要保持静止，即使在预期的不适期间也是如此。
对于坚硬的圆形物体，吸力和直角钩去除技术效果最好。
多次尝试去除会导致耳道迅速肿胀。计划你的方法，招募一名助手，并限制尽量减少有创的尝试。