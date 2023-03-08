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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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如何做软喉镜

作者：Vikas Mehta, MD, MPH, Montefiore Medical Center
已审核/已修订 3月 2023
看法 进行患者培训

柔性喉镜是使用柔软的喉镜（也称为鼻咽喉镜）观察咽部和喉部。

柔性喉镜检查通常用于评估咽部和喉部疾病的症状。

（参见鼻咽部症状患者的评估喉部疾病概述。)

软喉镜检查的适应症

喉镜检查可用于评估以下患者：

  • 慢性咳嗽

  • 慢性喉咙痛

  • 吞咽困难

  • 声嘶

  • 喉咙里有异物

  • 声音嘶哑或改变

  • 吞咽痛

  • 感觉喉咙有肿块

  • 吸入症状

  • 有时咯血

尤其是头颈癌高危患者（例如，重度吸烟者或酗酒者）可能会受益于喉镜检查，特别是如果他们因以下原因而出现声音嘶哑、喉咙痛或耳痛 > 2周。

喉镜检查也可用于评估经口气管插管的气道情况。

有血管性水肿、喘鸣、鼻衄和/或颅面外伤的患者可能需要紧急喉镜检查。

不能耐受直接喉镜检查的患者可以尝试软喉镜检查。

软喉镜的禁忌症

绝对禁忌证

相对禁忌证

  • 喘鸣

  • 血管性水肿

  • 活动性鼻衄或不受控制的出血性疾病

喘鸣患者或 血管性水肿，刺激喉咽可能会进一步损害气道。如果喉镜检查是必不可少的，则应在手术室的受控环境中进行，并有熟练掌握困难气道管理（包括手术技术）的人员在场。

软喉镜的并发症

  • 黏膜损伤，可能导致出血

  • 喉痉挛和气道损害

该程序可能会导致呕吐、咳嗽和/或呕吐。有时，患者会出现血管迷走神经反应。

软喉镜检查设备

  • 带光源的柔性喉镜（鼻咽喉镜）

  • 手套

  • 护目镜

  • 面罩

  • 鼻窥器

  • 润滑剂

  • 壁抽吸连接到 Frazier-tip 导管

  • 局部血管收缩剂/麻醉剂（例如，4% 可卡因、0.05% 羟甲唑啉加 1% 丁卡因或 4% 利多卡因）

  • 用于非喷雾局部减充血剂和/或麻醉剂的棉签或棉签

软喉镜检查的其他注意事项

  • 柔性喉镜只能提供有限的声门下喉和近端气管的视野。要评估这些区域，请使用其他程序，例如支气管镜检查。

软喉镜的相关解剖

  • 咽包括鼻咽、口咽和下咽。

  • 喉部将咽部与气管连接起来，并悬挂在舌骨上。它包括 3 个单一和 3 个成对的软骨结构：单一（会厌、甲状软骨和环状软骨）和成对（杓状软骨、楔骨和角状软骨）。喉部从会厌尖端向下延伸到环状软骨的下方，包括声带。

软喉镜定位

  • 患者应坐直，头部靠在头枕上，并略微前倾。

  • 双腿不能交叉。

软喉镜的分步描述

制剂

  • 检查喉镜，包括光源和抽吸装置是否正常工作。

  • 调整目镜焦点（使用药物或设备包装上的字母）。

  • 检查两个鼻孔并使用开口更大的鼻孔。

  • 用鼻窥器打开鼻孔。 把手平行于地面插入窥器，垂直打开窥器；将一根或两根手指放在患者的鼻子上以稳定您的手。

  • 应用局部血管收缩剂/麻醉剂。

治疗方法

在使用血管收缩剂/麻醉剂后约 5 到 15 分钟执行以下操作：

  • 润滑喉镜尖端。

  • 将喉镜尖端插入鼻子，然后将其缓慢推进到平行于鼻底的下鼻甲（上方或下方）附近。

  • 将其推进鼻咽部，检查侧鼻咽部的咽鼓管开口和后壁的腺样组织。

  • 告诉患者用鼻子呼吸（这会使软腭下垂）。使用喉镜上的拇指控件将尖端向下弯曲以越过上颚，然后伸直以避免向前卷曲进入悬雍垂。

  • 检查舌根、会厌谷、会厌、梨状窦、杓状窦、假声带和真声带以及声带下方的喉部。

  • 不要将喉镜穿过声带，因为接触会引起喉痉挛。

  • 全面检查声带。 指导患者说“eeee”，这将收缩声带并有助于进行更彻底的检查。

  • 避免接触粘膜或会厌，因为这可能会引起呕吐反射。

  • 轻轻取出喉镜。

软喉镜术后护理

  • 指导患者至少 20 分钟内避免进食和饮水，以防止因喉咽部残留麻醉引起的误吸。

软喉镜检查的警告和常见错误

  • 过度用力插入内窥镜，导致出血和/或不适

  • 失去对示波器尖端方向的态势感知

  • 使用太少的麻醉剂或血管收缩剂

软喉镜检查的提示和技巧

  • 在手术前给患者一张纸巾，因为可能会流泪。

  • 提醒患者在手术过程中呼吸，因为有些患者会反射性地屏住呼吸。

  • 在插入示波器之前，重新熟悉尖端控件。

  • 要求患者在手术过程中不要吞咽，除非被指示帮助清晰shi'ye范围。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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