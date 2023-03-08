柔性喉镜是使用柔软的喉镜（也称为鼻咽喉镜）观察咽部和喉部。
柔性喉镜检查通常用于评估咽部和喉部疾病的症状。
（参见鼻咽部症状患者的评估 和 喉部疾病概述。)
软喉镜检查的适应症
喉镜检查可用于评估以下患者：
慢性咳嗽
慢性喉咙痛
吞咽困难
声嘶
喉咙里有异物
声音嘶哑或改变
吞咽痛
感觉喉咙有肿块
吸入症状
有时咯血
尤其是头颈癌高危患者（例如，重度吸烟者或酗酒者）可能会受益于喉镜检查，特别是如果他们因以下原因而出现声音嘶哑、喉咙痛或耳痛 > 2周。
喉镜检查也可用于评估经口气管插管的气道情况。
有血管性水肿、喘鸣、鼻衄和/或颅面外伤的患者可能需要紧急喉镜检查。
不能耐受直接喉镜检查的患者可以尝试软喉镜检查。
软喉镜的禁忌症
软喉镜的并发症
黏膜损伤，可能导致出血
喉痉挛和气道损害
该程序可能会导致呕吐、咳嗽和/或呕吐。有时，患者会出现血管迷走神经反应。
软喉镜检查设备
带光源的柔性喉镜（鼻咽喉镜）
手套
护目镜
面罩
鼻窥器
润滑剂
壁抽吸连接到 Frazier-tip 导管
局部血管收缩剂/麻醉剂（例如，4% 可卡因、0.05% 羟甲唑啉加 1% 丁卡因或 4% 利多卡因）
用于非喷雾局部减充血剂和/或麻醉剂的棉签或棉签
软喉镜检查的其他注意事项
柔性喉镜只能提供有限的声门下喉和近端气管的视野。要评估这些区域，请使用其他程序，例如支气管镜检查。
软喉镜的相关解剖
咽包括鼻咽、口咽和下咽。
喉部将咽部与气管连接起来，并悬挂在舌骨上。它包括 3 个单一和 3 个成对的软骨结构：单一（会厌、甲状软骨和环状软骨）和成对（杓状软骨、楔骨和角状软骨）。喉部从会厌尖端向下延伸到环状软骨的下方，包括声带。
软喉镜定位
患者应坐直，头部靠在头枕上，并略微前倾。
双腿不能交叉。
软喉镜的分步描述
制剂
检查喉镜，包括光源和抽吸装置是否正常工作。
调整目镜焦点（使用药物或设备包装上的字母）。
检查两个鼻孔并使用开口更大的鼻孔。
用鼻窥器打开鼻孔。 把手平行于地面插入窥器，垂直打开窥器；将一根或两根手指放在患者的鼻子上以稳定您的手。
应用局部血管收缩剂/麻醉剂。
治疗方法
在使用血管收缩剂/麻醉剂后约 5 到 15 分钟执行以下操作：
润滑喉镜尖端。
将喉镜尖端插入鼻子，然后将其缓慢推进到平行于鼻底的下鼻甲（上方或下方）附近。
将其推进鼻咽部，检查侧鼻咽部的咽鼓管开口和后壁的腺样组织。
告诉患者用鼻子呼吸（这会使软腭下垂）。使用喉镜上的拇指控件将尖端向下弯曲以越过上颚，然后伸直以避免向前卷曲进入悬雍垂。
检查舌根、会厌谷、会厌、梨状窦、杓状窦、假声带和真声带以及声带下方的喉部。
不要将喉镜穿过声带，因为接触会引起喉痉挛。
全面检查声带。 指导患者说“eeee”，这将收缩声带并有助于进行更彻底的检查。
避免接触粘膜或会厌，因为这可能会引起呕吐反射。
轻轻取出喉镜。
软喉镜术后护理
指导患者至少 20 分钟内避免进食和饮水，以防止因喉咽部残留麻醉引起的误吸。
软喉镜检查的警告和常见错误
过度用力插入内窥镜，导致出血和/或不适
失去对示波器尖端方向的态势感知
使用太少的麻醉剂或血管收缩剂
软喉镜检查的提示和技巧
在手术前给患者一张纸巾，因为可能会流泪。
提醒患者在手术过程中呼吸，因为有些患者会反射性地屏住呼吸。
在插入示波器之前，重新熟悉尖端控件。
要求患者在手术过程中不要吞咽，除非被指示帮助清晰shi'ye范围。