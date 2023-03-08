喉部将咽部与气管连接起来，并悬挂在舌骨上。它包括 3 个单一和 3 个成对的软骨结构：单一（会厌、甲状软骨和环状软骨）和成对（杓状软骨、楔骨和角状软骨）。喉部从会厌尖端向下延伸到环状软骨的下方，包括声带。