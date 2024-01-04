耳气压伤是因急剧的压力变化引起的耳痛和鼓膜的损伤。

为保持鼓膜两侧的压力相同，空气必须在中耳和鼻咽部之间自由的流动。当上呼吸道感染，过敏或其他机制影响了咽鼓管的功能，在外界环境变化时，中耳压既可以低于周围的压力导致鼓膜内陷，也可以高于外界的压力引起鼓膜膨隆。当中耳负压时，中耳腔会有液体渗出。若压力显著升高，中耳腔黏膜或鼓膜上会出现出血斑或黏膜下血肿。非常大的压力会引起中耳腔出血，鼓膜破裂和发展至经圆窗或前庭窗的外淋巴漏内耳。

耳气压损伤症状包括剧烈的耳痛和传导性耳聋，如果出现外淋巴漏，则有感音神经性耳聋和/或眩晕。在急剧的升高（如配套水下呼吸器潜水）或下降（如航空旅行）时，症状会加重。感觉神经性听力丧失或眩晕提示淋巴周围瘘管的形成;从深海潜水中上升时出现的同样症状可能表明内耳中形成了气泡。

如果患者患有耳咽管功能障碍并接受高压氧治疗，并且在第一次高压治疗期间出现类似症状，则需要放置鼓膜置管。对于首次高压潜水后出现耳压的患者，放置管子也是合理的；这类患者可能有隐匿性咽鼓管功能障碍或仅在某些情况下才会出现功能障碍（例如，仅在高压治疗期间，而不是在飞机飞行期间）。对于已知有耳咽管功能障碍的患者，应预防性地放置管子。

耳部气压伤的治疗 平衡压力的方法（如打哈欠、吞咽、嚼口香糖） 由飞机压力变化引起的疼痛的常规自我治疗包括口香糖，试图打哈欠和吞咽，吹闭合的鼻孔，以及使用减充血剂鼻腔喷雾剂。如果疼痛剧烈且为传导性聋，予鼓膜切开是有效的。 如果听力损失为感音神经性且出现耳鸣，应疑及外淋巴瘘并考虑鼓室探查术修补漏口。