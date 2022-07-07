现病史应该表明听力损失是突发的而不是慢性的。 病史还应该记录听力损失是单侧还是双侧的，并且是否有急性致病因素的存在（如头部外伤、戴水下呼吸器潜水发生的耳气压伤及感染性疾病）。 重要的伴随症状包括其他的耳部症状（如耳鸣及耳瘘），前庭症状（如在黑暗中定向障碍及眩晕），以及其他的神经症状（如头痛、面肌无力或面部不对称及味觉异常）。

系统回顾应该寻找引起症状的可能原因，包括短暂的及游走性的神经功能异常（多发性硬化）以及眼部刺激感及充血（Cogan综合征）。

既往史应当询问是否有HIV及梅毒感染史以及相关的危险因素（如多个性伙伴及无防护措施的性接触）。家族史应当记录近亲属中是否有听力损失者（提示先天性瘘管）。服药史应当详细询问当前及曾经用过的 耳毒性药物以及患者是否有肾功能不全或肾衰竭。