看法 进行患者培训
包括良性和恶性肿瘤在内的颌骨肿瘤有许多类型。其症状包括肿胀、疼痛、压痛和无法解释的牙齿松动，有些肿瘤在常规口腔X线检查时被发现，而其他肿瘤病人则在常规口腔和牙齿检查时被发现。治疗取决于肿瘤所在的位置和类型。良性肿瘤可以观察，可能并不需要手术切除，虽然大多数肿瘤需要切除和重建。
(参见头颈部肿瘤概述。）
如果不是x射线最初检测到，颌骨肿瘤会因为它们的生长会导致脸，颚，或牙槽的肿胀（骨颌支撑牙齿的一部分）而被诊断。他们还可以引起骨骼压痛及剧烈疼痛。
骨质增生，称为外泌体（腭环、下颌环），可能在上颚或下颌发育。这些都是常见的生长，并可能促使有关癌症的发现，虽然他们是良性的，仅当它们干扰牙的功能或颌下腺的功能才被关注。发生于腭部时，位于中线，黏膜表面光滑、完整。
下颌隆凸
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患者口腔左侧可见下颌骨舌侧良性生长。
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腭隆突
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腭环是一种常见的骨质硬块，发生在硬腭中线（通常是双侧的，如图所示）。
DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY
恶性颌骨肿瘤
良性颌骨肿瘤
牙瘤，最常见的牙源性肿瘤，起源涉及胚胎发育期的牙囊或牙体组织，常发生于青少年患者的下颌骨。牙瘤包括纤维性牙瘤和牙骨质瘤。临床上磨牙缺失提示存在混合性牙瘤的可能性。通常情况下，这些肿瘤被切除，特别是当诊模棱两可时。
成釉细胞瘤，最常见的上皮源性肿瘤，通常出现在后下颌骨。它是慢慢侵入的和转移性很少。通常发生于下颌骨的角部和升支部，生长缓慢，具有侵袭性，极少发生转移，典型的X线表现为多房性或肥皂泡样透光影。治疗方法是扩大的手术切除和必要的重建。