包括良性和恶性肿瘤在内的颌骨肿瘤有许多类型。其症状包括肿胀、疼痛、压痛和无法解释的牙齿松动，有些肿瘤在常规口腔X线检查时被发现，而其他肿瘤病人则在常规口腔和牙齿检查时被发现。治疗取决于肿瘤所在的位置和类型。良性肿瘤可以观察，可能并不需要手术切除，虽然大多数肿瘤需要切除和重建。

(参见头颈部肿瘤概述。）

如果不是x射线最初检测到，颌骨肿瘤会因为它们的生长会导致脸，颚，或牙槽的肿胀（骨颌支撑牙齿的一部分）而被诊断。他们还可以引起骨骼压痛及剧烈疼痛。

骨质增生，称为外泌体（腭环、下颌环），可能在上颚或下颌发育。这些都是常见的生长，并可能促使有关癌症的发现，虽然他们是良性的，仅当它们干扰牙的功能或颌下腺的功能才被关注。发生于腭部时，位于中线，黏膜表面光滑、完整。

下颌隆凸 隐藏详情 患者口腔左侧可见下颌骨舌侧良性生长。 © Springer Science+Business Media

腭隆突 隐藏详情 腭环是一种常见的骨质硬块，发生在硬腭中线（通常是双侧的，如图所示）。 DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

恶性颌骨肿瘤 下颌骨和上颌骨的最常见的肿瘤是鳞状细胞癌，通过牙槽侵入骨。这些可涉及口腔内颌骨或上颌骨的任何部分。 骨肉瘤, 巨细胞瘤、尤因瘤、多发性骨髓瘤和转移性肿瘤可能发生于颌骨。这些肿瘤的治疗与其他部位相同骨肿瘤的治疗原则一致。 鳞状细胞癌（牙龈病变） 隐藏详情 该患者的牙龈检查显示有鳞状细胞癌的证据。影像学研究显示侵入下颌骨。 © Springer Science+Business Media 下颌鳞状细胞癌 隐藏详情 这张被鳞状细胞癌侵袭的下颌骨的图像显示了软组织肿块（箭头）和骨质破坏（箭头）。 © Springer Science+Business Media