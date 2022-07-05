整个骨骼的 X 射线

全身放射性核素 technecium-99m 骨扫描识别转移灶

高级成像（用于特定目的的 CT、MRI 和/或全身 PET-CT 扫描）

临床评估和检测可以诊断原发性肿瘤（如未知）

评估后无法确定的原发性肿瘤则进行活检

对于所有有无法解释的疼痛的、特别是有以下疾病的患者，均应考虑转移性骨肿瘤

已确诊的癌症

多个部位的疼痛或影像学异常

影像学提示为转移

前列腺癌通常为成骨性改变，肺癌为溶骨性改变，而乳腺癌为成骨性或溶骨性改变。

转移性骨肿瘤 图片 Image courtesy of Michael J.Joyce, MD, and Hakan Ilaslan, MD.

CT，特别是MRI对转移灶高度敏感。然而，一旦怀疑有骨转移，则需做放射性核素的全身扫描，但敏感度或特异性并不高。骨扫描对于早期和无症状的骨转移较X线片更为敏感，同时可以扫描全身。若患者已确诊一个原发性肿瘤，则扫描发现的病灶通常被认为是转移灶。

骨扫描有多个病灶的患者应怀疑有转移。尽管已知癌症和单个骨病变的患者怀疑有转移，但病变可能不是转移；因此，通常对病变进行穿刺活检以确诊转移。PET-CT全身扫描现在经常用于一些肿瘤评估，它对于骨转移的诊断较放射性核素扫描更具特异性，同时还能诊断骨外转移。

在具有单个或多个骨病变的患者中识别最初未知的原发癌的评估包括全面的病史和体格检查；胸部、腹部和骨盆的CT；女性乳房 X 光检查；和男性的前列腺特异性抗原 (PSA) 测量。这种方法将在 85% 以上的时间内识别原发癌症。然而，如果无法诊断原发肿瘤但又高度怀疑转移性骨肿瘤，则应采取骨活检，特别是细针穿刺或骨髓活检。免疫组化检查可以提示原发性肿瘤的类型。有时在这些测试加上 PET-CT 和任何指示的内窥镜检查后无法识别原发肿瘤。

对于出现骨折的患者，尤其是老年患者，重要的是要确定它是否是由癌症引起的病理性骨折。如果已知患者有原发性癌症，那么久应该怀疑这种骨折。 然而，骨折可能是身体其他部位癌症的最初表现。 影像学表现可能具有破坏性，提示癌症，但可能只有细微的异常，例如，点状钙化点很容易被忽略，这可能是提示癌症的唯一发现。此外，虽然不常见，但被认为是转移性骨折原因的骨病变可能是通过原发性骨肿瘤（如软骨肉瘤或骨肉瘤）造成的骨折。必须在肌肉骨骼外科肿瘤专家或肌肉骨骼放射科医师的帮助下，将伴或bu'ban骨折（尤其是点状钙化）的非典型（根据患者年龄或影像学表现判断）破坏性“转移性”病变与罕见的原发性骨肿瘤区分开。