任何肿瘤都可以转移到骨骼,但癌转移最常见,尤其是起源于以下组织的癌:

男性的前列腺癌和女性的乳腺癌是最常见类型的肿瘤。肺癌是导致男女肿瘤性死亡最常见的原因。乳腺癌是骨转移性肿瘤中最常见的。任何骨骼都可以被转移性肿瘤累及。但前臂中段及小腿中段以下骨的远端较少受累,一旦这些部位发生转移,最常见的来源是肺癌,其次是肾癌。

The American Cancer Society: Cancer Facts & Figures 2022 project that the incidence of breast cancer in females (287,850) will be higher than lung cancer incidence of males and females combined (236,740).然而,无论是男性(68,820)还是女性(61,360),肺癌死亡的发生率都将高于女性乳腺癌死亡(42,350)或男性前列腺癌(34,500)的发生率。已发表的癌症中心转移性病变骨科手术治疗系列病例表明,乳腺癌仍然是最常见的需要骨科干预的癌症。与其他实体器官转移性病变相比,通常接受药物治疗的转移性乳腺癌患者在死于肺、肝和脑转移之前存活时间更长。

(参见骨与关节肿瘤概述。)

转移性骨肿瘤的症状和体征 骨转移的症状常表现为骨痛,但也可以在一段时间内无症状。骨转移引起的症状在原发肿瘤诊断明确前后均可出现。

转移性骨肿瘤的诊断 整个骨骼的 X 射线

全身放射性核素 technecium-99m 骨扫描识别转移灶

高级成像(用于特定目的的 CT、MRI 和/或全身 PET-CT 扫描)

临床评估和检测可以诊断原发性肿瘤(如未知)

评估后无法确定的原发性肿瘤则进行活检 对于所有有无法解释的疼痛的、特别是有以下疾病的患者,均应考虑转移性骨肿瘤 已确诊的癌症

多个部位的疼痛或影像学异常

影像学提示为转移 前列腺癌通常为成骨性改变,肺癌为溶骨性改变,而乳腺癌为成骨性或溶骨性改变。 转移性骨肿瘤 图片 Image courtesy of Michael J.Joyce, MD, and Hakan Ilaslan, MD. CT,特别是MRI对转移灶高度敏感。然而,一旦怀疑有骨转移,则需做放射性核素的全身扫描,但敏感度或特异性并不高。骨扫描对于早期和无症状的骨转移较X线片更为敏感,同时可以扫描全身。若患者已确诊一个原发性肿瘤,则扫描发现的病灶通常被认为是转移灶。 骨扫描有多个病灶的患者应怀疑有转移。尽管已知癌症和单个骨病变的患者怀疑有转移,但病变可能不是转移;因此,通常对病变进行穿刺活检以确诊转移。PET-CT全身扫描现在经常用于一些肿瘤评估,它对于骨转移的诊断较放射性核素扫描更具特异性,同时还能诊断骨外转移。 在具有单个或多个骨病变的患者中识别最初未知的原发癌的评估包括全面的病史和体格检查;胸部、腹部和骨盆的CT;女性乳房 X 光检查;和男性的前列腺特异性抗原 (PSA) 测量。这种方法将在 85% 以上的时间内识别原发癌症。然而,如果无法诊断原发肿瘤但又高度怀疑转移性骨肿瘤,则应采取骨活检,特别是细针穿刺或骨髓活检。免疫组化检查可以提示原发性肿瘤的类型。有时在这些测试加上 PET-CT 和任何指示的内窥镜检查后无法识别原发肿瘤。 对于出现骨折的患者,尤其是老年患者,重要的是要确定它是否是由癌症引起的病理性骨折。如果已知患者有原发性癌症,那么久应该怀疑这种骨折。 然而,骨折可能是身体其他部位癌症的最初表现。 影像学表现可能具有破坏性,提示癌症,但可能只有细微的异常,例如,点状钙化点很容易被忽略,这可能是提示癌症的唯一发现。此外,虽然不常见,但被认为是转移性骨折原因的骨病变可能是通过原发性骨肿瘤(如软骨肉瘤或骨肉瘤)造成的骨折。必须在肌肉骨骼外科肿瘤专家或肌肉骨骼放射科医师的帮助下,将伴或bu'ban骨折(尤其是点状钙化)的非典型(根据患者年龄或影像学表现判断)破坏性“转移性”病变与罕见的原发性骨肿瘤区分开。 转移性骨癌 图片 CAVALLINI JAMES/BSIP/SCIENCE PHOTO LIBRARY

转移性骨肿瘤的治疗 通常对有症状的或大的或逐渐扩大的病变进行放射治疗

对于有病理性骨折风险的骨应行手术稳定或切除高度病变的骨(如有需要可行关节重建)。

对某些椎体骨折产生疼痛的可采取后凸成形术或椎体成形术 转移性骨肿瘤的治疗主要依据原发组织的类型及起源的器官而定。放疗、结合选择性化疗或激素替代治疗是最主要的模式。放射治疗用于有症状的病灶和较大的病灶,如果病灶进展,有导致疼痛、骨折和/或更困难的稳定程序的风险。 早期使用放疗(从单次治疗 8 Gy 到多次治疗到 30 Gy)和双膦酸盐(例如唑来膦酸盐、帕米膦酸盐)或狄诺塞麦可减缓骨破坏。 一些肿瘤的骨破坏在放疗后能够愈合;例如前列腺癌和乳腺癌的成骨性损害比肺癌和肾细胞癌的溶骨性破坏更容易愈合。 狄诺塞麦用于阻断核因子 kappa-B 配体 (RANKL) 的受体激活剂,以减少进行性骨破坏,从而治疗和预防因各种原发癌转移引起的疼痛和/或病理性骨折。有时 地诺塞麦 被证实可用于延缓骨骼转移性疾病的发展。地诺单抗用于减少骨骼相关的转移事件(例如,对骨骼的放射治疗、即将发生或病理性骨折的修复、脊髓印模或恶性高钙血症)或消除对额外放射治疗的需要。 如果骨转移的范围较广,可能或已经导致病理性骨折,可用手术固定或切除重建的方法以提高骨稳定性并降低发病率。当去除了原发的肿瘤并且仅有局限的骨转移(特别是转移性损害出现在原发性肿瘤≥1年以后)可用手术切除,结合放疗或化疗,或三者联合治疗。椎体内植入甲基异丁烯酸(后凸成形术或椎体成形术)以缓解疼痛,对于无硬膜外软组织过度牵拉的压缩性骨折进行支撑和稳定。 转移性骨肿瘤 股骨近端溶解性转移 该图像显示了由于股骨近端肾细胞癌继发性转移导致的骨破坏。骨破坏的位置和程度使骨折的风险极高(即将骨折)。 Image courtesy of Michael J.Joyce, MD, and David M.Joyce, MD. 股骨远端溶解性转移 这张 X 线片显示股骨内侧髁有一个大的转移性溶骨性病变,即将发生骨折。 Image courtesy of Michael J.Joyce, MD, and David M.Joyce, MD. 手术治疗失败的股骨近端转移性疾病 这张图片显示的是一例转移性乳腺病变的手术处理失败,需要二次手术。 Image courtesy of Michael J.Joyce, MD, and David M.Joyce, MD.