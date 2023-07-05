呼吸性酸中毒主要是P增高，伴有或不伴有HCO的代偿性增高；pH通常偏低但也可接近正常。病因为呼吸频率下降及（或）潮气量下降（通气不足），典型的是由中枢神经系统或肺部病变引起，或为医源性。呼吸性酸中毒可以分为急性和慢性两种；慢性型可无任何临床症状，而急性型或慢性型恶化时，可以引起头疼，神志模糊，嗜睡。体征包括震颤，肌肉痉挛，扑翼性震颤。诊断主要根据临床表现，动脉血气及血电解质分析。治疗主要针对原发病因，此外常需吸O和机械通气。
呼吸性酸中毒是由呼吸频率下降和（或）潮气量减低（通气不足）导致的CO2蓄积（高碳酸血症）。通气不足的原因（见通气衰竭）包括
损害中枢神经系统（CNS）呼吸驱动的疾病（例如，脑干中风、药物、毒品或酒精）
神经肌肉传导损伤和其他因素导致的肌无力
阻塞性、限制性及肺实质性肺病
通气不足通常伴有缺氧。
呼吸性酸中毒可能是
急性
慢性
区别在于代谢补偿的程度;开始时二氧化碳未被有效缓冲，但3～5天后肾脏对碳酸氢盐的重吸收显著加强。
呼吸性酸中毒的症状和体征
呼吸性酸中毒的诊断
呼吸性酸中毒的治疗
充分通气
治疗主要是通过气管插管或是无创的正压呼吸保障充分通气（关于其独特适应证和操作步骤，参见呼吸衰竭概述）。是纠正呼吸性酸中毒需要适当的通风。慢性高碳酸血症通常必须缓慢纠正（例如，经过几个小时或更长时间），因为 Pco2 当潜在的代偿性高碳酸氢血症暴露时，降低可导致高碳酸血症后“过度”碱中毒。中枢神经系统 pH 值突然升高可能导致癫痫发作和死亡。
K+和Cl−的不足也应纠正。
碳酸氢钠在绝大多数情形下都是禁忌的，因为在中枢神经系统内可能会出现矛盾的酸中毒。但是严重的支气管哮喘患者可能是一个例外，因NaHCO3−可改善支气管平滑肌对beta-受体激动剂的反应性。
关键点
呼吸性酸中毒涉及呼吸频率下降和（或）潮气量减低（通气不足）
常见的原因包括呼吸驱动力受损（例如，由于毒品，药物或中枢神经系统疾病）以及气道阻塞（如哮喘，COPD[慢性阻塞性肺病]，睡眠呼吸暂停，气道水肿）。
慢性通气不足可通过代谢性因素代偿（碳酸氢盐[HCO3−]升高）。因此，高碳酸血症时，如患者嗜睡或意识障碍不明显，临床表现较轻，应考虑到代偿性通气不足。
治疗主要是通过气管插管，若有需要进行无创正压呼吸保障充分通气。