当肺泡通气下降，或在二氧化碳产量增多时不能相应增加时，会发生高碳酸血症。当分钟通气量下降，或死腔增加而分钟通气量没有相应增加时，会发生肺泡通气量下降。

当呼吸系统负荷（如粘性阻力负荷、肺和胸壁的弹性阻力负荷）相对于神经肌肉吸气做功能力过重时，也可导致通气衰竭。呼气流量受限增加（如哮喘或 COPD 急性加重）的患者中的动态肺气肿也会增加吸气肌的内在负荷并导致虚弱。当分钟通气量负荷增加（如脓毒症）时，受损的呼吸系统无法满足这一增长的需求（原因, 见图负荷与神经肌肉能力的平衡)。

生理死腔 是呼吸树的一部分，但并不参与气体交换。 它包括

解剖学死腔（口咽、气管和气道）

肺泡死腔（如肺泡有通气但无灌注）

肺内发生分流或低通气/灌注（V/Q）时，如患者不能适时增加自身的分钟通气量，则也可出现生理死腔。正常情况下，生理死腔约占潮气量的30%-40%，气管插管病人可达50%，大面积肺栓塞、重度肺气肿和哮喘持续状态病人甚至可>70%。 因此，给定的每分钟通气量不变时，死腔越大，二氧化碳的排出能力也越差。

发热、脓毒血症、创伤、烧伤、甲状腺功能亢进、恶性高热时二氧化碳产生增加，但不是引起通气衰竭的主要原因，因为患者可通过增加通气来代偿。只有当补偿能力受到损害时，才会导致与这些问题相关的通气衰竭。

高碳酸血症使动脉血pH降低（呼吸性酸中毒）。严重酸血症（pH < 7.2）有助于

肺小动脉血管收缩

全身血管扩张

心肌收缩力受损

高钾血症

低血压

心脏易激动，可能会引发危及生命的心律失常

一段时间后，组织液缓冲和肾脏代偿可以很大程度上纠正酸中毒。但是，急性PaCO2升高要比这种代偿改变要快得多（呼吸完全停止患者PaCO2以3-6mmHg/min的速度上升）。

急性高碳酸血症还可引起脑血管扩张和颅内压增高，是急性颅脑外伤病人的主要问题。