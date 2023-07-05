动脉血气（ABG）

血电解质

阴离子间隙

代谢性酸中毒时，应计算delta间隙，并使用Winter公式

寻找代偿性改变

酸碱平衡紊?的诊断依靠动脉血气分析（ABG）和血浆电解质测定。动脉血气分析可直接测定动脉血的pH和Pco 2 动脉血气面板上报告的HCO 3 − 水平是使用Henderson-Hasselbalch方程计算出来的。血清化学面板上的HCO 3 − 水平是直接测量的。如果出现差异，则认为直接测量的HCO 3 − 水平更准确。

评估酸碱平衡最准确的方式是测量动脉血pH值和Pco 2 。在循环系统衰竭和心肺复苏过程中，静脉血样检测可能更能准确的反映组织水平状况，也为碳酸氢盐的给药和适当的通气提供了指导。

根据pH值可以初步判断酸中毒或碱中毒,尽管机体可以通过代偿使pH尽量趋于正常范围。 Pco 2 的变化反映呼吸因素的影响，而HCO 3 −浓度变化反映代谢因素的影响。

复杂的或混合性酸碱紊乱 涉及多重机制参与。若存在多种上述疾病，实验室指标正常，实具迷惑性因此，在评估酸碱紊乱时，需同时关注PCO 2 和 HCO 3 − 是否有异常，不能忽略机体的代偿（见表单纯性酸碱紊乱的主要变化和代偿)。 如果不是，那么应该怀疑是第二个初级过程引起了异常补偿。 在解读时，应充分结合患者的临床情况（如慢性肺病、肾衰、药物过量等）。

任何时候都应计算 阴离子间隙 ，增高表明 m代谢性酸中毒。 而阴离子间隙正常，HCO 3 −降低（如<24 mEq/L[< 24 mmol/L]）及血Cl−增高提示非阴离子间隙性（高血氯性）代谢性酸中毒。在代谢性酸中毒的情况下，计算delta间隙以判断是否伴有代谢性碱中毒；使用Winters方程来辨别呼吸代偿是否适当还是出现了继发酸碱紊乱（预测Pco 2 = 1.5 [HCO 3 −] + 8 ± 2; 如果 Pco 2 实测值高于预期值，则表明存在原发性呼吸性酸中毒，反之则表明存在呼吸性碱中毒）。

呼吸性酸中毒 时，Pco 2 >40 mmHg，HCO 3 −代偿性地升高3～4 mEq/L，Pco 2 每升高10 mmHg，持续4～12小时（也可以不升高或只升高1～2 mEq/L [1~2 mmol/L]，数天后方达3～4 mEq/L [3~4 mmol/L] ）。HCO 3 −的大幅升高表明为原发性代谢性碱中毒，小幅升高则表明代偿时间不足或是合并有原发性代谢性酸中毒。

HCO 3 −>28mEq/L (> 28 mmol/L)表明有代谢性碱中毒。Pco 2 应代偿性地升高约0.6～0.75mmHg（直至55mmHg左右），HCO 3 −每升高1mEq/L (1 mmol/L)。co2的大幅升高表明伴有呼吸性酸中毒，小幅升高表明伴有呼吸性碱中毒。

Pco 2 <38mmHg表明有呼吸性碱中毒。 4～12小时内 HCO 3 − 降低4~5 mEq/L(4-5 mmol/L)为代偿，Pco 2 每下降10 mmHg。下降量较小提示无足够时间进行代偿或存在原发性代谢性碱中毒。显著下降则表明存在原发性代谢性酸中毒。

Nomograms（酸碱平衡图）是诊断混合性酸碱平衡紊乱的另一方法，可同时标定pH、HCO 3 −, and Pco 2 。