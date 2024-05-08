血清胃泌素水平

CT、放射性核素显像或正电子发射断层扫描（PET）定位

根据病史，往往可做出胃泌素瘤的疑似诊断，典型病史表现为标准抑酸治疗无效的溃疡。

血清胃泌素水平 检查最可靠。所有患者的血清胃泌素水平均 > 150 pg/mL (> 72 pmol/L)；如果血清胃泌素水平 > 1000 pg/mL (> 480 pmol/L)，并伴有相应临床表现和胃酸分泌过多（ > 15 mEq/h），则可明确诊断。 然而中度的高胃泌素血症也可伴随低胃酸分泌状态（如，恶性贫血、慢性胃炎或服用质子泵抑制剂的患者）。肾功能不全致胃泌素清除率下降、广泛肠切除和嗜铬细胞瘤也会使胃泌素浓度升高。

当胃泌素水平 < 1000 pg/mL(< 480 pmol/L)，促胰液素激发试验 可能有助于诊断。快速静注促胰液素2 mcg/kg，并在不同时刻测定血清胃泌素水平（注射促胰液素前10分钟、1分钟，注射后2、5、10、15、20和30分钟）。胃泌素瘤的特征性反应是胃泌素水平的矛盾增加，与胃窦g细胞增生或典型消化性溃疡疾病的患者相反。胃泌素瘤患者还应评估是否幽门螺杆菌感染，这通常会导致消化性溃疡和中度胃泌素分泌过多。

生长抑素受体闪烁显像（奥曲肽扫描）显示胃泌素瘤原发肿瘤部位和转移 图片 © Springer Science+Business Media

一旦明确诊断胃泌素瘤，必须确定肿瘤的位置。首选检查方法为腹部CT或生长抑素受体核素显像，后者可发现原发肿瘤和转移病灶。PET或选择性动脉造影，伴增强或衰减，也有助于诊断。如果没有转移依据且原发灶定位不确定，应行超声内镜检查。选择性动脉促胰液素注射也有助于诊断。