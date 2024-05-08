胃泌素瘤是位于胰腺或十二指肠壁的肿瘤，能分泌胃泌素。胃酸分泌过多可导致难治性的消化性溃疡（卓-艾综合症）。测定血胃泌素水平有助于诊断。治疗方法为使用质子泵抑制剂和手术切除。
胃泌素瘤属于胰腺内分泌肿瘤，多来源于胰岛细胞，但也可来源于十二指肠的胃泌素分泌细胞，也可来源于其他部位。绝大多数（80%）胃泌素瘤发生在胰腺或十二指肠壁，十二指肠是最常见的部位（1）。其他好发部位为脾门、肠系膜、胃、淋巴结或卵巢。约50%患者的肿瘤为多发。
胃泌素瘤通常体积较小（直径 < 1 cm），生长缓慢。约50%为恶性。
大约 40% 至 60% 的胃泌素瘤患者患有 多发性内分泌肿瘤，一种与胰腺神经内分泌肿瘤（例如胃泌素瘤）相关的综合征， 垂体腺瘤和甲状旁腺增生。
参考文献
1.Krampitz GW, Norton JA.Pancreatic neuroendocrine tumors. Curr Probl Surg 2013;50(11):509-545.doi:10.1067/j.cpsurg.2013.08.001
胃泌素瘤的症状和体征
卓-艾综合征通常表现为侵袭性 消化性溃疡，溃疡发生的位置多不典型（25％位于十二指肠球部远端）。 然而，多达25％的患者在诊断时并没有溃疡 (1) 。 可出现典型的溃疡 症状 及并发症（如穿孔、出血和梗阻）。25%～40%患者以腹泻为首发症状。
症状和体征
1.Krampitz GW, Norton JA.Pancreatic neuroendocrine tumors. Curr Probl Surg 2013;50(11):509-545.doi:10.1067/j.cpsurg.2013.08.001
胃泌素瘤的诊断
血清胃泌素水平
CT、放射性核素显像或正电子发射断层扫描（PET）定位
根据病史，往往可做出胃泌素瘤的疑似诊断，典型病史表现为标准抑酸治疗无效的溃疡。
血清胃泌素水平 检查最可靠。所有患者的血清胃泌素水平均 > 150 pg/mL (> 72 pmol/L)；如果血清胃泌素水平 > 1000 pg/mL (> 480 pmol/L)，并伴有相应临床表现和胃酸分泌过多（ > 15 mEq/h），则可明确诊断。 然而中度的高胃泌素血症也可伴随低胃酸分泌状态（如，恶性贫血、慢性胃炎或服用质子泵抑制剂的患者）。肾功能不全致胃泌素清除率下降、广泛肠切除和嗜铬细胞瘤也会使胃泌素浓度升高。
当胃泌素水平 < 1000 pg/mL(< 480 pmol/L)，促胰液素激发试验 可能有助于诊断。快速静注促胰液素2 mcg/kg，并在不同时刻测定血清胃泌素水平（注射促胰液素前10分钟、1分钟，注射后2、5、10、15、20和30分钟）。胃泌素瘤的特征性反应是胃泌素水平的矛盾增加，与胃窦g细胞增生或典型消化性溃疡疾病的患者相反。胃泌素瘤患者还应评估是否幽门螺杆菌感染，这通常会导致消化性溃疡和中度胃泌素分泌过多。
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一旦明确诊断胃泌素瘤，必须确定肿瘤的位置。首选检查方法为腹部CT或生长抑素受体核素显像，后者可发现原发肿瘤和转移病灶。PET或选择性动脉造影，伴增强或衰减，也有助于诊断。如果没有转移依据且原发灶定位不确定，应行超声内镜检查。选择性动脉促胰液素注射也有助于诊断。
胃泌素瘤的治疗
抑酸治疗
病灶局限者手术切除
有转移者化疗
抑酸治疗
可选用质子泵抑制剂 ：（如：奥美拉唑或埃索美拉唑40 mg po bid）。一旦症状缓解，胃酸分泌减少，应缓慢减量。患者需长期服用维持量的质子泵抑制剂，除非手术治疗。
奥曲肽100～500 mcg 皮下注射 bid～tid，也能减少胃酸分泌，可用于对质子泵抑制剂反应不佳患者的治疗。也可用长效奥曲肽，20～30 mg 肌注，每月1次。
手术治疗
由于潜在癌症的风险很高，因此对于没有明显转移的患者应尝试手术切除。术中十二指肠切开术、内镜或超声内镜可帮助肿瘤定位。
如果胃泌素瘤是局限性的并且不属于多发性内分泌肿瘤综合征，那么 20% 至 25% 的患者可以通过手术治愈（1）。
化疗
在转移性肿瘤患者，链脲佐菌素联合5-氟尿嘧啶或阿霉素是胰岛细胞瘤首选化疗。联合用药可减少肿瘤体积(50% ~ 60%)和血清胃泌素水平，是奥美拉唑的有效辅助用药。
针对晚期 NET 正在研究的化疗疗法包括以替莫唑胺为基础的方案、依维莫司和舒尼替尼。CABINET 试验的令人鼓舞的结果表明，卡博替尼可改善晚期 NET 患者的无进展生存期（2）。
治疗参考文献
1.Deveney CW, Deveney KE, Stark D, Moss A, Stein S, Way LW.Resection of gastrinomas. Ann Surg 198(4):546–553, 1983.doi:10.1097/00000658-198310000-00015
2.Chan J, Geyer S, Ou F-S, et al.LBA53 Alliance A021602: Phase III, double-blinded study of cabozantinib versus placebo for advanced neuroendocrine tumors (NET) after progression on prior therapy (CABINET).Ann Oncol 34 (Suppl 2): S1292, 2023.
胃泌素瘤的预后
孤立性肿瘤，如果可以完全手术切除，其5年和10年生存率均 > 90%，如果不能完全切除，其5年和10年生存率分别为43%和25% (1)。
预后参考
1.Krampitz GW, Norton JA.Pancreatic neuroendocrine tumors. Curr Probl Surg 2013;50(11):509-545.doi:10.1067/j.cpsurg.2013.08.001
关键点
大多数胃泌素瘤患者表现消化性溃疡症状，但部分患者出现腹泻。
约半数患者有多发性胃泌素瘤；约半数胃泌素瘤患者有多发性内分泌腺瘤综合征；胃泌素瘤一半是恶性的。
血清胃泌素水平通常可用于确诊，但胃泌素轻度升高的患者可能需要促胰液素刺激试验。
肿瘤通常可以通过CT、生长抑素受体显像、正电子发射断层扫描（PET）定位。
可用质子泵抑制剂抑制胃酸分泌，有时也用奥曲肽，甚至手术切除。
较新的化疗方案可能对晚期转移性疾病患者有帮助。