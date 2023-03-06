此类药物是H+、K+‑ATP酶的强效抑制剂。这种酶位于壁细胞顶端分泌膜，在H+（质子）分泌过程中起关键作用。这类药物能完全抑制胃酸分泌，且作用持久。它们能促进溃疡愈合，是幽门螺杆菌清除方案中的主要成分。由于质子泵抑制剂的疗效，在绝大多数临床应用中已经取代了H2受体拮抗剂。

质子泵抑制剂包括口服及静脉均可用的埃索美拉唑、兰索拉唑、泮托拉唑，以及在美国仅作口服用的奥美拉唑、雷贝拉唑（见表 质子泵抑制剂）。口服和静注剂量一样。奥美拉唑、埃索美拉唑和兰索拉唑在美国无需处方即可购买。

对于单纯性十二指肠溃疡，给予奥美拉唑20mg每天一次或兰索拉唑30mg每天一次，持续4周。对复杂的十二指肠溃疡（指多发溃疡、出血性溃疡、直径 > 1.5 cm，或合并其他严重疾病的患者）大剂量药物（如奥美拉唑40 mg，每日1次，或兰索拉唑60 mg，每日1次，或30 mg，每日2次）的效果更好。胃溃疡需要治疗6～8周。胃炎和GERD需要治疗8～12周；GERD通常还需要长期维持治疗。

表格

长期使用质子泵抑制剂可使胃泌素水平增高，后者导致肠嗜铬样细胞增生。但尚无证据表明这些药物使用后会出现不典型增生或恶性变。 少数患者已有微量营养素缺乏（如维生素B12和镁）的报道。每年每名患者的绝对超额风险度为0.3至0.4％。一些研究表明，接受长期治疗的患者中Clostridioides difficile等肠道感染的风险可能更高，但其他研究不支持该观察结果。每位患者的绝对超额风险度为0～0.09％不等。进一步研究表明，对骨骼健康没有影响，也不会增加痴呆，帕金森氏病，心脏病和肺炎的风险。