Helicobacter pylori幽门螺旋杆菌是一种常见的导致胃炎、消化性溃疡、胃腺癌和低级别胃淋巴瘤等胃部疾病的致病原。感染可以没有症状，或导致不同程度的消化不良症状。其诊断可通过尿素呼气试验，粪便抗原检测和内镜下黏膜活检。治疗通常使用质子泵抑制剂加两种抗生素，并且通常 次水杨酸铋。
H. pylori幽门螺旋杆菌是一种螺旋状、革兰氏阴性微生物，适应酸性环境中生长繁殖。在低收入和中等收入国家，幽门螺杆菌常引起慢性感染，感染多发生于儿童期。在美国，儿童感染不常见，但患病率随年龄而增高，至60岁时，约50%人群被感染，黑人、西班牙裔和亚洲人群中感染率最高。
已从粪便、唾液、牙垢中培养获得该病原，提示口-口或粪-口传播。其感染在家庭或其他群居人群中有聚集倾向。护士和胃肠科医师属于高危人群，因为细菌可通过消毒不严格的内镜传播。
幽门螺杆菌感染的病理生理学
幽门螺旋杆菌感染的影响与胃内被感染的部位有关。
以胃窦部为主的感染使胃泌素分泌增加，其原因可能是损害了局部生长抑素的分泌。其导致的高胃酸分泌加速了幽门前和 十二指肠溃疡的形成。
以胃体为主的感染可引起萎缩性胃炎，并降低胃酸分泌，其原因可能是局部白介素－1beta生成增加。以胃体感染为主的患者更易发生胃溃疡和胃腺癌。
部分患者有胃窦和胃体混合感染，其临床结果多变。很多幽门螺旋杆菌感染患者没有明显的临床表现。
幽门螺旋杆菌产生的氨使其能在胃酸性环境中生存并侵犯黏膜屏障。幽门螺旋杆菌 分泌的细胞毒素和黏液溶解酶（如细菌蛋白酶、脂肪酶）可能在黏膜损害和之后的溃疡形成中起重要作用。
幽门螺杆菌感染患者发生胃癌的可能性增加3～6倍。H. pylori 是 1 类致癌物（1)。H. pylori幽门螺旋杆菌感染与胃体和胃窦部肠型腺癌有关，但与胃贲门癌无关。其他相关肿瘤包括淋巴瘤和黏膜相关淋巴组织（MALT）淋巴瘤、单克隆限制性B细胞肿瘤。
病理生理学参考文献
1.American Cancer Society: Known and probable human carcinogens.2022.访问时间：1/20/23。
幽门螺杆菌感染的诊断
尿素呼气测试和粪便抗原检测
不提倡对无症状者进行筛查。主要在评价消化性溃疡和胃炎时进行检查。治疗后检查主要为确认幽门螺杆菌是否被根除。
非侵入性检查
基于实验室和办公室的幽门螺杆菌抗体血清学检测的敏感性和特异性 > 85%，既往作为非侵入检查用于初次检测是否存在幽门螺旋杆菌感染。 然而，随着感染率的下降，血清学检测的假阳性率显著增加，使得这些检测在大多数国家和地区都不可靠。因此，尿素呼气测试和粪便抗原测试对于初步诊断是优选的。成功治疗后抗体阳性的结果可长达3年，且治疗后6~12个月内抗体定量检测水平并不显著下降，故血清学检查不用于治疗效果的评价。
尿素呼气试验为口服 13C-或14C-标记的尿素。幽门螺杆菌感染者，病原体分解尿素并释放被标记的二氧化碳，通过呼气排出，在尿素摄入20～30分钟后可在呼气样本中进行定量检测。敏感性和特异性 > 95%。呼气试验非常适合用于判断治疗后是否根除。但若近期用过抗生素或合用质子泵抑制剂则可出现假阴性，因此随访至少在抗生素停用 ≥ 4周和质子泵抑制剂停用1周后进行。H2受体拮抗剂对检查没有影响。
粪便抗原检测具有与尿素呼气试验相似的敏感性和特异性，特别是在初步诊断方面；目前尚无基于办公室的粪便测试。幽门螺杆菌 抗微生物耐药性的分子测试已经开发出来，并在欧洲可用。
侵入性检查
通过胃镜可获得黏膜活检标本，然后行快速尿素酶试验（RUT）或组织学染色。由于细菌培养难度高，故临床应用受限制。单纯诊断H. pylori幽门螺旋杆菌感染不推荐采用内镜；除非有其他内镜指征，否者选用非侵入性方法。
在快速尿素酶试验时，如果活检标本中含细菌的尿素酶，则可使特殊培养基的颜色改变，这是在活检标本检测Hp的一种方法。如果快速尿素酶试验阴性但临床上又怀疑Hp感染，或近期使用过抗生素或质子泵抑制剂，则须行活检标本的组织学染色检查。RUT和组织学染色法的敏感度和特异度均 > 90%。免疫组织化学在一些医院系统中经常使用，并增加了组织学的价值，因为它可以用来检测极少数的生物体。
治疗幽门螺杆菌感染
抗生素（多种方案）加质子泵抑制剂
确诊是否治愈：尿素呼气试验，粪便抗原检测或上消化道内镜检查
(参见 the American College of Gastroenterology’s [ACG] 2017 guidelines Treatment of Helicobacter pylori Infection and the European 2022 guidelines Management of Helicobacter pylori infection: The Maastricht VI/Florence consensus report.)
有并发症者（溃疡和癌症等）需行根除治疗。根除幽门螺旋杆菌后甚至能治愈部分MALT淋巴瘤（但不能治愈其他与感染相关的癌症）。
是否治疗无症状的感染者仍有争议，但因为认识到幽门螺旋杆菌在胃癌发生中的作用，现主张进行治疗。
目前正开发预防性和治疗性疫苗（如作为Hp感染病人的辅助治疗）。
幽门螺旋杆菌根除需要多种药物联合治疗，代表性方案为抗生素加酸抑制剂(1)。质子泵抑制剂可抑制 幽门螺旋杆菌， 且胃内pH值提高可增加组织中抗生素浓度及其抗菌效果，创建一个不利于幽门螺旋杆菌幽门螺旋杆菌生长的环境。
在克拉霉素 耐药率 > 15%的地区，最好的初始治疗是四联疗法 ：在欧洲指南（2）以及 ACG 指南（3）中均推荐使用。在四联疗法中，给予以下药物治疗14天（4):
质子泵抑制剂（兰索拉唑30mg po bid，奥美拉唑20mg po bid，泮托拉唑40mg po bid，雷贝拉唑20mg po bid或埃索美拉唑40mg po qd）
次水杨酸铋 524mg po qid
甲硝唑250 mg qid
四环素500 mg qid
在已知的幽门螺杆菌克拉霉素耐药性<15%的地区，以及既往无大环内酯类药物暴露史的患者，以下口服药物的三联治疗14天仍然是最初的治疗选择（2, 3):
质子泵抑制剂（兰索拉唑30mg po bid，奥美拉唑20mg po bid，泮托拉唑40mg po bid，雷贝拉唑20mg po bid或埃索美拉唑40mg po qd）
阿莫西林 1g po bid 或甲硝唑250mg qid
克拉霉素 500 mg po bid
如果四重疗法失败，欧洲指南建议使用高剂量PPI和阿莫西林进行双重治疗，或使用PPI、阿莫西林和氟喹诺酮进行三重治疗(2)。美国的氟喹诺酮耐药率很高，因此该策略可能不适用于美国。低剂量利福布丁、阿莫西林和PPI的三联疗法是一种替代方案 (5)。对于 幽门螺旋杆菌的多重耐药菌株, PPI 三联疗法， 利福布汀， 和 阿莫西林 似乎有效（6）。
ACG 指南推荐，如果四联疗法失败，则不使用 克拉霉素三联疗法 （3)。
欧洲指南建议，使用钾竞争性酸抑制剂进行双重或三重治疗可能优于或不劣于标准的三重治疗（2, 7)。
有十二指肠溃疡或胃溃疡的Hp感染患者需连续抑酸治疗至少4周。Hp根除可在治疗结束4周后通过尿素呼气试验，粪便抗原检测或上消化道内镜检查来确认。在所有接受治疗的患者中应当确认根除，但是对于有幽门螺旋杆菌严重表现（如出血性溃疡）的患者，必须确认根除感染。 如果感染没有根除，可能出现再发出血性溃疡。
如果四联疗法或三联疗法未能根除 H. pylori，重复治疗。如果2个疗程依然没有成功，部分专家建议再行内镜检查，以行细菌培养的药敏试验。如果铋剂四联疗法失败，临床医生应与患者进行共同决策讨论，以确定他们是否应该接受左氧氟沙星三联疗法（联合阿莫西林）、利福布丁三联疗法或另一种含铋疗法（8）。
治疗参考文献
1.Yang JC, Lin CJ, Wang HL, et al: High-dose dual therapy is superior to standard first-line or rescue therapy for Helicobacter pylori infection.Clin Gastroenterol Hepatol 13(5):895–905.e5, 2015.doi: 10.1016/j.cgh.2014.10.036
2.Malfertheiner P, Megraud F, Rokkas T, et al: Management of Helicobacter pylori infection: The Maastricht VI/Florence consensus report. Gut gutjnl-2022-327745, 2022.doi: 10.1136/gutjnl-2022-327745
3.Chey WD, Leontiadis GI, Howden CW, Moss SF.ACG clinical guideline: Treatment of Helicobacter pylori infection.Am J Gastroenterol 112(2):212–239, 2017.doi: 10.1038/ajg.2016.563.Clarification and additional information.Am J Gastroenterol 113(7):1102, 2018.doi: 10.1038/s41395-018-0132-6
4.Fallone CA, Chiba N, van Zanten SV, et al: The Toronto consensus for the treatment of Helicobacter pylori infection in adults.Gastroenterology 151(1):51–69, 2016.doi: 10.1053/j.gastro.2016.04.006
5.Graham DY, Canaan Y, Maher J, et al: Rifabutin-based triple therapy (RHB-105) for Helicobacter pylori eradication: A double-blind, randomized, controlled trial. Ann Intern Med 172(12):795–802, 2020.doi: 10.7326/M19-3734
6.Fiorini G, Zullo A, Vakil N, et al: Rifabutin triple therapy is effective in patients with multidrug-resistant strains of Helicobacter pylori.J Clin Gastroenterol 52(2):137–140, 2018.doi: 10.1097/MCG.0000000000000540
7.Chey WD, Mégraud F, Laine L, et al: Vonoprazan triple and dual therapy for Helicobacter pylori infection in the United States and Europe: Randomized clinical trial. Gastroenterology 163(3):608–619, 2022.doi: 10.1053/j.gastro.2022.05.055
8.Shah SC, Iyer PG, Moss SF: AGA clinical practice update on the management of refractory Helicobacter pylori infection: Expert review.Gastroenterology 160(5):1831–1841, 2021. doi: 10.1053/j.gastro.2020.11.059
关键点
H. pylori幽门螺杆菌是革兰氏阴性菌，高度适应酸性环境，并经常感染胃；随着年龄的增长感染率增高，至60岁，人群感染率约50％。
主要感染胃、幽门前和十二指肠溃疡，并增加胃腺癌和淋巴瘤的风险。
初步诊断采用尿素呼气试验或粪便抗原检测；如果因其他原因进行胃镜检查，可采用快速尿素酶试验或活检标本组织学染色。
有并发症（如溃疡，肿瘤）的患者给予治疗以清除病原体；经典治疗方案包括在某些克拉霉素耐药率＞15%的地区采用四联疗法或质子泵抑制剂加两种抗生素（如克拉霉素加阿莫西林或甲硝唑）。
通过呼气试验，粪便抗原检测或上消化道内镜检查以明确根除。
更多信息
以下英语资源可能会有用。 请注意，本手册对这些资源的内容不承担任何责任。
American College of Gastroenterology: Guidelines for the treatment of Helicobacter pylori infection (2017)
Maastricht VI/Florence consensus report: Management of Helicobacter pylori infection (2022)