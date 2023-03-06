幽门螺旋杆菌感染的影响与胃内被感染的部位有关。

以胃窦部为主的感染使胃泌素分泌增加，其原因可能是损害了局部生长抑素的分泌。其导致的高胃酸分泌加速了幽门前和 十二指肠溃疡的形成。

以胃体为主的感染可引起萎缩性胃炎，并降低胃酸分泌，其原因可能是局部白介素－1beta生成增加。以胃体感染为主的患者更易发生胃溃疡和胃腺癌。

部分患者有胃窦和胃体混合感染，其临床结果多变。很多幽门螺旋杆菌感染患者没有明显的临床表现。

幽门螺旋杆菌产生的氨使其能在胃酸性环境中生存并侵犯黏膜屏障。幽门螺旋杆菌 分泌的细胞毒素和黏液溶解酶（如细菌蛋白酶、脂肪酶）可能在黏膜损害和之后的溃疡形成中起重要作用。

幽门螺杆菌感染患者发生胃癌的可能性增加3～6倍。H. pylori 是 1 类致癌物（1)。H. pylori幽门螺旋杆菌感染与胃体和胃窦部肠型腺癌有关，但与胃贲门癌无关。其他相关肿瘤包括淋巴瘤和黏膜相关淋巴组织（MALT）淋巴瘤、单克隆限制性B细胞肿瘤。