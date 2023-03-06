消化性溃疡的症状取决于溃疡的部位和患者年龄；许多患者，特别是老年患者，很少甚至没有症状。最常见症状为疼痛，多位于上腹部，进食或抗酸药可缓解。疼痛常被描述为烧灼痛、啃噬痛或饥饿感。病程具有长期性和反复性。仅有约半数患者具有典型的症状。

胃溃疡症状常无固定形式（如进食有时可加重而非缓解） 特别是对幽门管溃疡，后者常伴有因水肿和瘢痕导致的梗阻症状（如胃胀、恶心、呕吐）。

十二指肠溃疡所致疼痛持续时间更长。患者晨起时无痛，但上午中旬出现疼痛，进食后缓解，餐后2～3小时又发作。患者常夜间痛醒，高度提示为十二指肠溃疡。新生儿十二指肠溃疡的首发表现可能是穿孔和出血。虽然在婴儿后期或小年龄儿童中，常见的诊断线索为反复呕吐或腹痛，但出血仍可能为首发症状。