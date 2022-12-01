红细胞生成性原卟啉症及X连锁卟啉症

EPP和XLPP患者病情轻重可相差很大，甚至同一家庭中的患者也可如此。一项研究表明，红细胞原卟啉水平较高是EPP或XLPP患者疾病严重程度和肝功能障碍风险的主要决定因素（1个)。

多数患者自童年起开始出现相应症状。短暂暴露于阳光下即可引起剧烈疼痛，灼痛，红斑及暴露部位的皮肤水肿。通常婴儿或幼儿在短暂日光照射后可啼哭达数小时。患者经常被错误地称为“阳光过敏”。有时皮肤肿胀和红斑可能很轻微或不存在，导致EPP和XLPP的确诊晚于其他类型的卟啉症。

红细胞原卟啉症的皮肤表现 红细胞生成性原卟啉症（急性光敏性） 左图显示一名患有EPP的年轻女孩在阳光照射后脸上出现红斑、色素沉着和结痂。右边的照片显示了一名患有EPP的小男孩在阳光照射后的手和手腕出现红斑和水肿。 © Springer Science+Business Media 红细胞生成性原卟啉症 在红细胞生成性原卟啉症中，慢性皮肤变化包括手背的皮肤增厚和苔藓样变。 By permission of the publisher.摘自Bloomer J, Risheg H.In Gastroenterology and Hepatology: Liver.Edited by M Feldman (series editor) and WC Maddrey.Philadelphia, Current Medicine, 2004. 红细胞生成性原卟啉症（慢性皮肤变化） 该图像显示了在红细胞生成性原卟啉症中可能发生的慢性皮肤变化（粗糙、增厚和革质皮肤 [苔藓化]），特别是在指关节和头皮上。 Image courtesy of Karen McKoy, MD. 红细胞生成性原卟啉症（Carp Mouth） 这张照片显示了EPP患者口腔周围的线性皱纹(鲤鱼嘴)。 © Springer Science+Business Media 红细胞生成性原卟啉症（急性光敏性） 左图显示一名患有EPP的年轻女孩在阳光照射后脸上出现红斑、色素沉着和结痂。右边的照片显示了一名患有EPP的小男孩在阳光照射后的手和手腕出现红斑和水肿。 © Springer Science+Business Media 红细胞生成性原卟啉症 在红细胞生成性原卟啉症中，慢性皮肤变化包括手背的皮肤增厚和苔藓样变。 By permission of the publisher.摘自Bloomer J, Risheg H.In Gastroenterology and Hepatology: Liver.Edited by M Feldman (series editor) and WC Maddrey.Philadelphia, Current Medicine, 2004. 红细胞生成性原卟啉症（慢性皮肤变化） 该图像显示了在红细胞生成性原卟啉症中可能发生的慢性皮肤变化（粗糙、增厚和革质皮肤 [苔藓化]），特别是在指关节和头皮上。 Image courtesy of Karen McKoy, MD. 红细胞生成性原卟啉症（Carp Mouth） 这张照片显示了EPP患者口腔周围的线性皱纹(鲤鱼嘴)。 © Springer Science+Business Media

暴晒后，口周与手背部皮肤可能结痂。然而，起疱和疤痕，是迟发性皮肤卟啉症、杂色卟啉和先天性红细胞生成性卟啉的典型表现（见表一些不太常见的卟啉症），不会发生。

如果皮肤长时间未得到保护，会变粗，增厚，呈皮革样（苔藓样变），特别是在指关节部位。口周可形成线状皱纹（鲤鱼嘴）。XLPP与EPP相比，光过敏和肝病更严重。

如未诊断，红细胞原卟啉症和X连锁原卟啉症可引起社会心理问题，因患儿拒绝去户外活动，而原因不明。由于对疼痛恐惧或预期令人奔溃，可使患儿出现神经过敏，精神紧张，寻衅生事，甚至有与周围环境疏离感觉，或有自杀倾向。