胆泥通常是胆结石的前体。 它由胆红素钙（一种胆红素聚合物）、胆固醇微晶和黏蛋白组成。 胆囊内胆汁淤滞时可产生胆泥，如怀孕期间或接受全肠外营养（TPN）。 大部分胆泥没有症状，可随原发情况的缓解而消失。另外，胆泥可以演变为胆结石或移行到胆管，阻塞胆管引起胆绞痛、胆管炎或胰腺炎。

胆结石有几种不同类型。

胆固醇结石在西方国家中占所有胆石的>85% (1)。胆固醇结石的形成必须具备下列条件。

胆汁必须被胆固醇过饱和。通常情况下，不溶于水的胆固醇与胆汁酸盐和卵磷脂结合形成胶粒，变成水溶性。 胆汁被胆固醇过饱和最常见是由于胆固醇分泌过多（发生于肥胖或糖尿病），也可以由于胆汁酸盐分泌减少（如胆盐吸收不良导致的囊性纤维化）或卵磷脂缺乏（如少见的遗传性疾病造成进行性家族肝内胆汁淤积）引起。

过多的胆固醇必须从胆汁中沉淀出来形成固态的微晶。黏蛋白（一种糖蛋白）或胆汁中的其他蛋白可加速胆囊内的胆固醇的沉淀。

微晶必须能够凝聚和增长。促进凝聚的因素有黏蛋白的结合作用形成支架、胆囊收缩功能受损（胆汁中胆固醇过多造成）引起微晶的存留。

黑色的色素结石小而坚硬，含有胆红素钙和无机钙盐（如碳酸钙、磷酸钙）。加速其形成的因素有酒精性肝病、慢性溶血和高龄。

棕色的胆色素结石软而滑腻，含有胆红素盐和脂肪酸（钙的软脂酸盐或硬脂酸盐）。 在感染、炎症和寄生虫（如在亚洲由于肝吸 虫）时形成。

胆结石以每年1~2mm的速度增长，达到足以引起症状的大小需5~20年。大部分胆结石在胆囊中形成，但棕色素结石在胆管内形成。胆囊切除术后，结石可 移行到胆管中，或者尤其是棕色素结石，其淤滞于胆管引起感染造成随后胆管狭窄。