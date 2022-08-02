几乎所有的供体肝脏都来自于大小尺寸以及ABO血型相匹配、仍有心跳的脑死亡供者。 并非总是需要前瞻性组织分型和人类白细胞抗原 (HLA) 匹配。 ABO血型不合的肝脏移植已经在<2岁的儿童成功地移植；在大龄儿童和成年人，不使用这些移植，因为存在高风险的排斥反应和胆管损伤（胆管发育不良）伴胆汁淤积，这需要再次移植。

美国每年有500多例移植来自活体捐献者，他们可以在没有右叶（成人对成人移植）或左叶外侧段（成人对儿童移植）的情况下存活。活体捐献对于患者来说有以下益处：缩短等待时间、缩短移植物的冷缺血时间、更重要的是能根据患者的身体情况安排手术时间。供体的缺点包括1/600至700的死亡率风险（与活体供体肾移植的1/3300相比），以及高达1/4的并发症（尤其是胆汁瘘、出血）。临床医生必须尽一切努力防止捐助者的心理问题。

少数肝脏来自死亡的、非心脏跳动供体（称为献血-后心脏死亡[DCD]供体），但是在这种情况下，因为肝脏捐献前已经缺血性损伤，高达1/3的受体发生胆管并发症。

供者（死亡或活的）方面导致移植失败的危险因素 包括

年龄>50岁

肝脂肪变性

肝酶升高和（或）胆红素升高

长时间留在重症监护室

需使用血管升压素治疗的低血压

高钠血症

可能将女性供者的器官移植给男性受者

但是由于肝脏的供求不平衡是移植中最严重的困难（肝炎性肝硬化的发病率升高加重了供求不平衡），越来越多的移植肝脏来自于大于50岁的患者，而且长时间冷缺血、脂肪浸润、病毒性肝炎（移植给肝炎性肝硬化的患者）的肝脏也越来越多被用于移植。

另外的增加供给的技术包括

劈离式肝移植 ：死者-供肝分为左、右叶或右叶及左外侧段（或易地完成），并给予2个受体

Domino肝移植 ：偶尔，将一个来自于死亡供者的肝脏移植给一个有浸润性疾病的患者（如淀粉样变），再将后者有病的肝脏移植给另一个更年老的患者，受者可以从移植病肝获益，但不期望生存足够久，并可能经历移植物功能不全的副作用。

尽管已经有这些创新的方法，仍有很多患者在等待移植中死亡。有些医院运用人工肝辅助装置（体外灌注培养的肝细胞悬液或永生化的肝癌细胞株）来维持等待移植的患者生命或急性肝衰竭。