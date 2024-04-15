乙型肝炎(HepB)疫苗

乙肝疫苗是利用重组DNA技术生产的。 含有乙肝表面抗原(HBsAg)基因的质粒被转染到普通的面包酵母菌，然后产生乙肝表面抗原。 然后收获和纯化HBsAg。 这种疫苗不能引起乙肝病毒感染，因为此过程不产生潜在的感染性病毒DNA或完整病毒颗粒。

有几种疫苗可用。两种单抗原疫苗Engerix-B 和Recombivax HB, 与铝结合。Heplisav-B（HepB-CpG），使用免疫刺激佐剂胞苷-磷酸-鸟苷寡聚脱氧核苷酸（CpG-ODN）。PreHevbrio 含有小型 (S)、中型 (pre-S2) 和大型 (pre-S1) 乙型肝炎表面抗原。还有一种联合疫苗，即甲型肝炎疫苗/乙型肝炎疫苗。