乙型肝炎(HepB)疫苗

对于完成乙肝疫苗系列接种的人来说，乙型肝炎疫苗在预防感染或临床感染方面的有效率达80％~100％。
欲了解更多信息，请参阅 Hepatitis B Advisory Committee on Immunization Practices Vaccine Recommendations 和 Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Hepatitis B Vaccination。 关于2024年成人免疫接种时间表的变更摘要，请参阅免疫实践咨询委员会（ACIP）推荐的2024年美国成人免疫接种计划。
(参见疫苗接种概述。)
乙型肝炎疫苗的制备
乙肝疫苗是利用重组DNA技术生产的。 含有乙肝表面抗原(HBsAg)基因的质粒被转染到普通的面包酵母菌，然后产生乙肝表面抗原。 然后收获和纯化HBsAg。 这种疫苗不能引起乙肝病毒感染，因为此过程不产生潜在的感染性病毒DNA或完整病毒颗粒。
有几种疫苗可用。两种单抗原疫苗Engerix-B 和Recombivax HB, 与铝结合。Heplisav-B（HepB-CpG），使用免疫刺激佐剂胞苷-磷酸-鸟苷寡聚脱氧核苷酸（CpG-ODN）。PreHevbrio 含有小型 (S)、中型 (pre-S2) 和大型 (pre-S1) 乙型肝炎表面抗原。还有一种联合疫苗，即甲型肝炎疫苗/乙型肝炎疫苗。
乙型肝炎疫苗的适应症
乙肝疫苗是一种常规的儿童免疫接种疫苗（见 CDC: Child and Adolescent Immunization Schedule by Age)。
乙肝疫苗也适用于所有19岁至59岁的未接种过疫苗的成年人 (见 CDC: Adult Immunization Schedule by Age)。
乙型肝炎疫苗也适用于60岁及以上未接种过疫苗且有以下任何情况的成年人：
性生活频繁的人群且性伴侣不固定（例如，此前6个月内有超过1名的性伴侣）
需要评估或治疗的性传播疾病
经常或近期使用静脉用违禁药物
男男性行为
暴露于血液或其他具有潜在感染风险的体液的工作者（如医疗保健、监护人或公共安全工作者）
终末期肾脏疾病人群（例如，正进行血液透析）
HIV感染
慢性肝病（例如，丙型肝炎、肝硬化、脂肪肝、酒精相关性肝病、自身免疫性肝炎或丙氨酸转氨酶 [ALT] 或天冬氨酸转氨酶 [AST] 水平高于正常上限两倍的人）
家庭接触和/或与乙肝表面抗原阳性者有性接触（HBsAg）
前往疫区旅行
在监狱或提供性传播疾病治疗的机构、HIV检测和治疗机构、药物滥用治疗和预防服务机构、为注射吸毒人群和男男性行为人群提供服务机构或照顾发育障碍人群或终末期肾病人群（包括那些长期接受血液透析的人）的机构中度过较多时间的人群（如病人、居民或工作人员）
60 岁或以上且没有已知乙肝病毒感染风险因素的成年人可以接种乙肝疫苗系列。任何 60 岁或以上的成年人如果要求接种乙肝疫苗，都应接种乙肝疫苗系列。对于 60 岁及以上的糖尿病患者，是否接种乙肝疫苗应基于共同的临床决策。
甲肝和乙肝的联合疫苗可应用于≥18岁且符合应用甲肝疫苗及乙肝疫苗适应症并且未曾接种两者任意之一的人群。
乙肝疫苗的禁忌症和注意事项
乙型肝炎疫苗的主要禁忌证为
曾有此类疫苗接种严重过敏（如过敏性休克）或对酵母菌或疫苗某一成分严重过敏
HepB疫苗的主要预防措施包括
伴或不伴发热的中度或重度疾病（接种推迟到疾病治愈后进行）
乙型肝炎疫苗的剂量和给药
Engerix-B 和 Recombivax HB 的剂量：20 岁以下人群为 0.5 mL IM，成人（≥ 20 岁）为 1 mL IM。Heplisav-B（HepB-CpG）的剂量：≥ 18 岁的成人为 0.5 mL IM。PreHevbrio的剂量为1.0 mL IM，适用于≥18岁的成人。
儿童通常为3次接种的方案：0月、1-2月间以及6-18月间各一次。
出生时未接种的婴儿应尽快开始该疫苗系列接种。
所有未完成接种的幼儿，应在11岁或12岁接种乙肝疫苗。 对于接种3次的方案：第1次和第2次间隔≥4周，第3次接种应在第2次接种后4-6月内完成。 然而， 仅需接种2次的Recombivax HB疫苗方案可以将第2次接种放在第1次接种后的4-6月内完成。
19岁至59岁的成年人如果以前没有接种过疫苗，应该完成2-或3-或4-剂量的系列疫苗。成人使用Engerix-B、PreHevbrio或Recombivax HB的通常方案是3剂系列，其中2剂间隔≥4周，第三剂在第2剂后4至6个月。Heplisav-B（HepB- cpg）至少间隔4周注射2剂，可作为不同HepB疫苗的3剂系列的替代品。
Heplisav-B（heb - cpg）和PreHevbrio不应在怀孕期间给予，因为没有关于其在怀孕期间使用的安全性数据。
正在接受血液透析治疗的未接种疫苗的成年人应在0、1、2和6个月时按4剂计划给予Engerix-B（使用2 mL剂量，而不是1 mL的正常成人剂量），或在0、6个月后按3剂系列给予Recombivax HB透析制剂（1 mL=40 mcg）。
如果未接种疫苗或未能完成全部的疫苗接种，应补全遗漏的疫苗，以满足一共三次的乙肝疫苗免疫方案。 在第一剂后1个月后给予第二剂，第三剂应在第二剂后≥ 2个月给予（同时应保证在第一剂之后 ≥ 4个月）。 如果使用甲肝和乙肝组合疫苗，3次接种分别在0,1和6个月给予，或4次接种分别是在0天，7天，21天至30天给予，随后加强接种在12个月给予。 如果未完成免疫接种的完整计划且失访，并不需要重新开始全部方案的接种。
乙型肝炎疫苗的不良反应
包括过敏反应在内的严重不良反应非常罕见。
轻度不良反应包括注射部位疼痛以及偶发体温升高至38°C左右。
更多信息
以下英语资源可能会有用。 请注意，本手册对这些资源的内容不承担任何责任。
Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP): Hepatitis B ACIP Vaccine Recommendations
ACIP: Recommended Adult Immunization Schedule, United States, 2024 including Changes to the 2024 Adult Immunization Schedule
Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Hepatitis B Vaccination: Information for Healthcare Providers
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC): Hepatitis B: Recommended vaccinations