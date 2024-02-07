无症状的淋巴细胞性甲状腺炎

无症状的淋巴细胞性甲状腺炎是一种自限性的亚急性疾病，常见于产后的孕妇。起始变现为甲状腺功能亢进，随后转为甲状腺功能低下，最后逐渐恢复至正常的甲状腺功能。甲状腺功能亢进时可用beta-阻滞剂治疗。如发生永久性甲状腺功能减退，需终生补充甲状腺素。

(参见甲状腺功能概述。）

“无症状”是指与有触痛症状的 亚急性甲状腺炎相比，本病在甲状腺部位无触痛。

隐性淋巴细胞性甲状腺炎是导致产后甲状腺功能障碍的主要原因。 它发生于约5％~10％的产后妇女。

甲状腺活检可见淋巴细胞浸润，与桥本甲状腺炎相似，但无淋巴滤泡和瘢痕形成。在妊娠期和产后，甲状腺过氧化物酶自体抗体和抗甲状腺球蛋白抗体（较少见）几乎总是阳性。因此，本病可能是 桥本甲状腺炎 的一个变型。

无症状的淋巴细胞性甲状腺炎的症状和体征 这种情况通常在分娩后12至16周内开始。无症状的淋巴细胞性甲状腺炎的特点为不同程度的无痛性甲状腺肿大，开始数周表现为甲状腺功能亢进，在储存的甲状腺激素耗尽后转变为短期的甲状腺功能减退，但大多数患者的甲状腺功能最终恢复但大多数患者的甲状腺功能最终恢复正常（如下文中疼痛性亚急性甲状腺炎）。甲状腺功能亢进阶段有自限性，时间短暂，或被忽略。许多女性患者在转变为甲状腺功能减退后才得到诊断，此种减退偶尔可为永久性。 本病没有眼部体征，也不出现胫前黏液性水肿。

无症状的淋巴细胞性甲状腺炎的诊断 病史和体格检查

血清甲状腺素（T4），三碘甲状腺原氨酸（T3），和促甲状腺激素（TSH）的水平 无症状的淋巴细胞性甲状腺炎经常得不到确诊。对诊断的怀疑通常来自临床发现，特别是在甲状腺功能减退出现后。对诊断的怀疑通常来自临床发现，特别是在甲状腺功能减退出现后。 甲状腺功能试验的结果随疾病的阶段而变化。在开始阶段，血清T4和T3升高，TSH降低。在甲状腺功能减退阶段，则血清T4和T3降低，TSH升高。 白细胞计数、红细胞沉降率正常。 针刺活检可提供确诊依据，但一般无此必要。 经验与提示

无症状的淋巴细胞性甲状腺炎的治疗 通常使用beta-受体阻滞剂

有时甲状腺激素替代 由于无症状的淋巴细胞性甲状腺炎仅持续数月，一般采用保守治疗，通常仅需在 甲状腺功能亢进阶段使用beta-阻滞剂（如普萘洛尔）。抗甲状腺药物、手术和放射性碘治疗均为禁忌。 甲状腺功能减退期可能需要甲状腺激素替代治疗。 大多数患者可恢复正常的甲状腺功能，但有些患者可出现永久性甲状腺功能减退。 因此，甲状腺素治疗9〜12个月后应重新评估甲状腺功能；停止替代疗法5周，重新测量TSH。 本病在再次妊娠后几乎必定复发。