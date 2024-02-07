甲状腺功能亢进症可能是由于甲状腺刺激免疫球蛋白（TSI）或自主性甲状腺功能亢进引起的甲状腺激素合成和分泌（甲状腺素[T4]和三碘甲状腺原氨酸[T3]）增加所致。也可因甲状腺释放过多甲状腺激素引起，此时合成并未增加。这种释放通常由各种类型的甲状腺炎中组织结构的破坏性变化造成。

甲状腺功能亢进症最常见的原因 包括

Graves病

结节性甲状腺肿病

单、自主的、功能亢进的（弥漫性毒性甲状腺肿）

甲状腺炎

Graves病（弥漫性毒性甲状腺肿），是甲状腺功能亢进最常见的病因，其特点为甲状腺功能亢进加上一或数种下列表现：

甲状腺肿

突眼

胫前黏液性水肿

格雷夫斯病是由针对促甲状腺激素（TSH）的甲状腺受体的自身抗体（TSI）引起的；与大多数抑制性自身抗体不同，这种自身抗体是刺激性的，因此导致持续合成和分泌过量的T4和T3。Graves病（如 桥本甲状腺炎 ）有时可伴有其他自体免疫性疾病，如1型 糖尿病, 白癜风、早年白发、恶性贫血、结缔组织病、以及 多发性内分泌腺功能减退综合征。尽管所涉及的基因尚不清楚，但遗传增加了Graves病患病风险。

浸润性眼病（Graves病中突眼的原因）的发病机制还不清楚，但可能是由针对眼外肌和眼眶成纤维细胞上特殊抗原的免疫球蛋白引起。眼病也可能发生在甲状腺功能亢进症发作前或20年后，并独立于甲状腺机能亢进的临床过程，呈进行性恶化或减轻。甲状腺功能正常时的典型眼病称为甲状腺功能正常的 格雷夫斯病（见图 格雷夫斯病的眼部表现——眼球突出）。

毒性单结节或多结节性甲状腺肿（Plummer病）的病因有时可为TSH受体基因突变致甲状腺持续兴奋。毒性结节性甲状腺肿患者没有自体免疫的表现，也没有在Graves病患者中所发现的循环抗体。与Graves病不同，毒性单结节或多结节性甲状腺肿一般不会自行缓解。

炎症性甲状腺疾病（甲状腺炎）包括亚急性肉芽肿性甲状腺炎、桥本甲状腺炎、以及 无症状淋巴细胞性甲状腺炎，桥本甲状腺炎的一种变体。甲状腺功能亢进在亚急性肉芽肿性甲状腺炎中更常见，甲状腺毒症的发生是由于甲状腺组织破坏释出贮存激素，而不是合成增加。以后可出现甲状腺功能减退

不适当TSH分泌是一个罕见的病因。原发性甲状腺功能亢进症患者的 TSH 水平无法检测到。然而，在患有分泌 TSH 的垂体前叶腺瘤或垂体对甲状腺激素有抵抗力的患者中，TSH 水平是可检测到的，这些患者的 TSH 水平较高。在这两种垂体疾病中产生的TSH在生物学上比正常TSH更活跃。 分泌TSH的垂体腺瘤患者血液中TSH alpha-亚基增高（有助于鉴别诊断）。

药源性甲状腺功能亢进 可由乙胺碘呋酮、用于癌症治疗的免疫检查点抑制剂、用于治疗多发性硬化症的阿仑珠单抗或干扰素alpha引起，这些药物性甲状腺功能亢进症可诱发甲状腺炎及其他甲状腺疾病。锂剂常常引起甲状腺功能低下，但是很少导致甲状腺功能亢进。使用这些药物的患者应受到严密监护。

人为因素甲状腺毒症是由于故意或意外摄入过量的甲状腺激素引起的甲状腺功能亢进症。

摄入过量碘引起的甲状腺功能亢进中，甲状腺放射性碘摄取率很低。 它最常发生于潜在的非毒性结节性甲状腺肿患者（特别是老年患者），他们服用含碘药物（如胺碘酮）或进行放射学检查时使用了高碘造影剂。其发病机制可能是过多的碘为甲状腺中有自主功能（即不受TSH调节）的部分提供了合成甲状腺激素的原料。只要血循环中有过多的碘，甲状腺功能亢进即持续存在。

葡萄胎（葡萄胎妊娠）和绒毛膜癌产生高水平的血清人绒毛膜促性腺激素(hCG)，这是一种弱甲状腺刺激剂。妊娠头三个月中hCG水平最高，有时可使血清TSH降低，游离T4轻度增高。甲状腺兴奋性的增强可能是由于部分性去唾液酸人绒毛膜促性腺激素（hCG）的水平增高，后者是hCG的一种变异体，与结合有较多唾液酸的hCG相比，它对甲状腺的刺激作用可能更强。葡萄胎、绒毛膜癌及妊娠剧吐中出现的甲状腺功能亢进都是暂时性的；在葡萄胎被刮除，绒毛膜癌得到恰当治疗，以及妊娠剧吐缓解后，甲状腺功能即恢复正常。

非自体免疫性常染色体显性遗传性甲状腺功能亢进出现于婴儿期。病因为TSH受体基因突变使甲状腺处于持续的兴奋状态。

转移性甲状腺癌也可能引起甲状腺功能亢进。但有功能的甲状腺滤泡癌转移灶，特别是在肺部，极少发生甲状腺激素产生过多的情况。

卵巢甲状腺瘤为卵巢畸胎瘤中有足够的甲状腺组织，可引起真正的甲状腺功能亢进。放射性碘的浓集部位出现于盆腔，甲状腺对碘的摄取通常受到抑制。