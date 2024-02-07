桥本甲状腺炎是甲状腺的慢性自体免疫性炎症，伴有淋巴细胞浸润。临床表现有无痛性甲状腺肿大和甲状腺功能减退的症状。诊断依据为高滴度的甲状腺过氧化物酶抗体。发生甲状腺功能减退症的患者通常需要终身更换左旋甲状腺素。

(参见肾上腺功能概述。）

在北美，桥本甲状腺炎是原发性甲状腺功能减退最常见的病因；多见于女性，为男性的两倍。女性中的发病率高数倍。发病率随年龄增加，并见于染色体异常，包括唐氏综合征, Turner综合征,及 Klinefelter综合征。患者常有甲状腺疾病家族史。

如同 格雷夫斯病一样，桥本甲状腺炎有时伴发其他自体免疫性疾病，包括 阿狄森病（肾上腺皮质功能不足）、1型 糖尿病、甲状旁腺功能减退, 白癜风、早年白发、恶性贫血、结缔组织病（如 风湿性关节炎、 系统性红斑狼疮, 干燥综合征), 乳糜泻和2型多腺体缺乏综合征（Schmidt综合征——阿狄森病与桥本甲状腺炎和/或1型糖尿病继发的甲状腺功能减退的组合）甲状腺肿瘤的发生率可增高，特别是甲状腺淋巴瘤。病理上表现为淋巴细胞的广泛浸润，伴有淋巴滤泡和瘢痕形成。

桥本甲状腺炎的症状和体征 患者诉无痛性甲状腺肿大或喉部饱满感。检查时可发现甲状腺肿大，无触痛，表面光滑或有结节，质地坚实，较正常甲状腺更有弹性。许多患者出现 甲状腺功能减退的症状 （例如，疲劳、不耐寒、体重增加），但有些存在甲亢（例如，耐热不耐受、体重减轻）可能是由于甲状腺炎炎症期甲状腺激素的释放或腺体中同时存在格雷夫斯病和桥本甲状腺炎。

桥本甲状腺炎的诊断 甲状腺素（T4）

促甲状腺激素（TSH）

甲状腺自体抗体

甲状腺超声检查 测量 T4, TSH和甲状腺自身抗体。在疾病早期，TT4和TSH正常，甲状腺过氧化物酶抗体及抗甲状腺球蛋白抗体增高，后者较少见 (见表 各种不同临床情况下的甲状腺功能检查结果)。 如果有可触及的结节，应该进行甲状腺超声检查。超声检查常常显示甲状腺组织具有不均匀的低回声构造，并具有形成低回声微结节的分隔，并且腺体的血管可能减少。 只有在出现临床表现或有桥本甲状腺炎或Graves病家族史与自身免疫性多器官缺陷综合征相关时，才需要对其他自身免疫性疾病进行检测。

桥本甲状腺炎的治疗 甲状腺激素替代疗法 甲状腺功能减退偶尔可为暂时性，但大多数患者需要终生补充甲状腺激素，常规使用 左旋甲状腺素 ，75～150 mcg口服，每日1次。