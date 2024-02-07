亚急性甲状腺炎是一种发生于甲状腺的急性炎症性疾病，可能由病毒引起。症状有发热和甲状腺部位触痛；早期常有甲状腺功能亢进。诊断依据临床表现和甲状腺功能试验。治疗用大剂量非甾体类消炎药或皮质类固醇。该病通常在数月内自行消退。

(参见甲状腺功能概述。）

亚急性甲状腺炎患者常见病毒性上呼吸道感染史。组织学检查证实本病的甲状腺淋巴细胞浸润较 桥本甲状腺炎 或无症状性甲状腺炎为轻，但有特征性的巨细胞浸润，多形核白细胞及滤泡破裂。

亚急性甲状腺炎的症状和体征 症状有颈前部疼痛和发热。颈部疼痛的特点为可在左右两侧游移，也可固定于某一区域，常放射至下颌和耳部；易和牙痛、咽炎或耳炎混淆，吞咽食物或转动头部时疼痛加剧。疾病早期甲状腺功能亢进症状普遍，因滤泡破裂释出激素引起。与其他甲状腺疾病相比，本病的疲乏无力感更严重。 体检示甲状腺肿大不对称，质地坚实有触痛。

亚急性甲状腺炎的诊断 病史和体格检查

游离甲状腺素（T4）和促甲状腺激素（TSH）水平

红细胞沉降率（ESR）

甲状腺摄碘率 诊断依靠临床表现，主要为甲状腺肿大、触痛同时须检测游离T4、TSH可以进行放射性碘检测来确认诊断。 疾病早期的实验室检查结果包括游离T4和三碘甲状腺原氨酸（T3）的增加、TSH的显著降低、甲状腺放射性碘摄取量低（通常为0）以及血沉升高。数周后，甲状腺内储存的T4和T3耗尽，出现短期的甲状腺功能减退，游离T4和T3降低，TSH增高，甲状腺放射性碘摄取恢复正常。甲状腺抗体可为弱阳性。 本病每2～4周复查FT4、FT3、TSH有助于疾病分期。 如上述检查仍难以确诊，可行甲状腺细针穿刺活检以资鉴别。 亚急性甲状腺炎的彩色多普勒超声表现为多处不规则低回声区及甲状腺动脉血流减少，而Graves病则甲状腺血流增加。

亚急性甲状腺炎的治疗 非甾体类抗炎药(NSAIDs)

有时使用皮质类固醇激素、beta-受体阻滞剂或两者联用 轻度不适(如咽喉痛、颈部轻度压痛、肌肉疼痛、低热)可使用大剂量阿司匹林或非甾体抗炎药治疗。在中度或重度症状病例（例如，高烧、心动过速、呼吸急促）中，皮质类固醇（例如，泼尼松 15 至 30 毫克，每天口服一次，在 3 至 4 周后逐渐减少剂量）可在 48 小时内消除所有症状。 甲状腺功能亢进的令人烦恼的症状可以通过短期服用β受体阻滞剂来治疗。如甲状腺功能减退持续，则需予以甲状腺激素替代治疗。

亚急性甲状腺炎的预后 亚急性甲状腺炎为自限性疾病，通常在数月内消退；偶有复发，如滤泡破坏广泛，可发生永久性甲状腺功能减退。