急性结膜炎可由众多细菌感染引起。症状包括充血、流泪、刺激感和分泌物。诊断是基于临床的。治疗为局部抗生素滴眼，严重病例可以辅助全身应用抗生素。

大多数细菌性结膜炎是急性炎症；慢性细菌性结膜炎症可由衣原体 感染造成的，很少数情况下是由莫拉杆菌感染造成的。衣原体性结膜炎包括 沙眼和成人包涵性结膜炎或新生儿包涵体结膜炎。

（参见结膜炎概述。）

急性细菌性结膜炎的病因 细菌性结膜炎的病原通常有金黄色葡萄球菌，肺炎链球菌，嗜血杆菌 种属， 卡他莫拉菌, 少数情况下是由沙眼衣原体感染造成的。Neisseria gonorrhoeae奈瑟淋球菌引起淋球菌性结膜炎，这种结膜炎常常是由有生殖器感染的性接触所致。 新生儿眼炎病因为母亲的淋球菌或者衣原体感染。经感染产道出生的新生儿约20~40%出现新生儿眼炎。

急性细菌性结膜炎的症状和体征 典型地单侧发病，但经常很快在数天内累及对侧眼。分泌物为典型的脓性。 细菌性结膜炎 图片 DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY 球结膜和睑结膜高度充血、肿胀。一般不出现结膜下斑块状出血、球结膜水肿、畏光和耳前淋巴结肿大。眼睑水肿常常为中度。 成人淋球菌性结膜炎在接触病原后12～48小时发病。典型表现为严重的眼睑水肿、球结膜水肿和大量脓性分泌物。罕见的并发症包括角膜溃疡形成、脓肿、穿孔，全眼球炎甚或失明。 新生儿眼炎 图片 DR M.A.ANSARY/SCIENCE PHOTO LIBRARY 淋球菌感染的新生儿眼炎一般在出生后2～5天出现。衣原体感染性新生儿眼炎在出生后5～14天出现症状。两种新生儿眼炎的表现均为双侧发病，严重的乳头状结膜炎伴有眼睑水肿、球结膜水肿和黏液脓性分泌物。

急性细菌性结膜炎的诊断 临床评估

有时需结膜涂片或刮片培养 结膜炎的诊断以及细菌性、病毒性和非感染性结膜炎(见表 急性结膜炎的鉴别诊断要点) 的鉴别诊断通常依靠临床。然而，根据临床标准，通常很难区分细菌性结膜炎和病毒性结膜炎，因为通常会具有相似的症状。 在症状严重、或有免疫功能低下的患者、或者初始治疗失败的患者、或者易感眼球（如角膜移植术后、Graves眼部引起的眼球突出）等情况下，应该进行细菌涂片以及细菌培养检查。涂片和结膜刮片应进行显微镜下检查和革兰氏染色以明确细菌类型，Giemsa染色以明确是否存在衣原体性结膜炎 (见 )中特征性结膜上皮细胞嗜碱性胞浆包涵体 表格 急性结膜炎的鉴别诊断要点 表格

急性细菌性结膜炎的治疗 抗生素（除了淋球菌性和衣原体性感染外均为局部用药） 细菌性结膜炎传染性高，应该遵循标准的感染控制流程。 临床医生 如果他们采取以下措施，则可以避免传播感染： 使用消毒擦手液或正确洗手（完全起泡手，至少20秒钟洗手，冲洗干净，然后用纸巾关掉水）

检查患者后消毒设备 患者 需要进一步检查： 触摸眼睛或鼻腔分泌物后，使用消毒擦手液和/或彻底洗手

触摸受感染的眼睛后，避免触摸未感染的眼睛

避免共用毛巾或枕头

避免在泳池中游泳 如果既不是淋球菌感染也不是衣原体感染引起的结膜炎，大多数临床医生采用0.5%莫西沙星滴眼液，持续7至10天，或另一种氟喹诺酮或甲氧苄啶/多粘菌素B治疗2至4天。治疗2～3天后症状缓解不明显时，提示可能为耐药菌感染、病毒感染或者是过敏性结膜炎。应做培养和药敏实验（如果先前未做的话），根据结果指导后续治疗。 由于抗微生物药物耐药性，并且由于衣原体生殖器感染经常出现在淋病患者身上，因此成人淋球菌性结膜炎需要单剂量头孢曲松1g肌注加阿奇霉素1g口服一次（以治疗衣原体合并感染[沙眼]) 如果阿奇霉素过敏，则使用100 mg多西环素口服，每天两次，持续7天。不再推荐使用氟喹诺酮类药物，因为抗药性目前广泛存在。在全身治疗的基础上局部可应用500u/g杆菌肽或0.3%庆大霉素眼膏，每2小时1次。性伴侣也应该治疗。需要对患者进行其他性传播性传染病的评估，并且需要通知当地的公共卫生部门（至少在美国）。 出生后常规用硝酸银（美国没有）或者红霉素滴眼膏以预防新生儿眼炎。尽管这样处理还是发生感染的患儿需要接受全身治疗。对淋球菌感染者给予单剂量头孢曲松25～50mg/kg静脉用药或者肌肉注射（不超过125mg）。衣原体感染应用红霉素12.5mg/kg口服或者静脉用药，每日4次，共14天。父母亲也应接受治疗。