结膜炎症典型地是由于感染、过敏或者刺激造成的。症状包括结膜充血和眼分泌物，根据病因不同还可出现不适感和眼痒。诊断依靠临床检查，有时需要病原学培养。治疗根据病因选择，主要包括局部抗生素、抗组胺药物、肥大细胞稳定剂和皮质类固醇。

感染性结膜炎最常见是病毒或者细菌感染，有传染性。很少情况下，表现为混合感染或者不明病原的感染。很多物质可以引起过敏性结膜炎。非过敏性结膜刺激可能是由于异物、风、灰尘、烟雾、废气、化学蒸汽和其它类型的空气污染造成的；以及由于电弧光、太阳灯和雪地反射等引起的强烈紫外线刺激所导致。

结膜炎典型地表现为急性的，但感染性和过敏性结膜炎也可表现为慢性病程。引起慢性结膜炎的其他因素包括：睑内翻、 睑外翻、睑缘炎和慢性泪囊炎。

结膜炎的症状和体征 任何一种类型的炎症都会引起流泪或分泌物，及弥漫性结膜血管扩张。分泌物可能经过一夜后在眼皮上结痂。质地稠厚的分泌物可能影响视力，但一旦分泌物被祛除，则视力应该不受影响。 过敏性结膜炎主要表现为眼痒和水样分泌物。球结膜水肿和乳头样增生同样提示过敏性结膜炎。刺激感或者异物感、畏光或者分泌物提示病毒性结膜炎；脓性分泌物提示为细菌性结膜炎。异常的严重眼痛提示巩膜炎。

结膜炎的诊断 临床评估

有时需要病原学培养 一般来说，病史和检查能够明确诊断 (见表 急性结膜炎的鉴别诊断要点) ，通常包括裂隙灯检查、荧光素染色检查角膜，如果怀疑青光眼时需检查眼压。为了避免感染传播给其他患者或者工作人员，在检查完可能患有结膜炎的患者后，对接触眼睛的器械进行仔细消毒非常重要。 其它疾病也可引起眼红。光照对侧眼时受累眼深部的疼痛（真性畏光）不会出现在没有并发症的结膜炎，因此这提示为角膜或者前部葡萄膜的异常。环角膜缘结膜充血（有时称为睫状充血）表现为角膜缘周围1～3mm放射状范围内深层细小直行血管的扩张充血，球结膜和睑结膜充血不明显。睫状充血见于 葡萄膜炎、急性青光眼和某些类型的角膜炎 (见 角膜病) ，但不会发生在没有并发症的结膜炎。 经验与提示 结膜炎的病因主要依据临床检查判断。但是，在症状严重时、免疫功能低下的患者以及易感眼（如角膜移植术后、Graves眼病引起的眼球突出），或者初始治疗无效时，需要进行病原培养检查。 病毒性和细菌性结膜炎的临床鉴别不是非常准确。但是如果病史和检查强烈支持病毒性结膜炎，起初治疗可以不用抗菌素。如果临床情况有变化或者症状持续存在的话，可以使用抗生素治疗。 表格 急性结膜炎的鉴别诊断要点 表格

结膜炎的治疗 预防传染

治疗症状

如果原因是细菌，则使用抗生素。

如果过敏，使用局部使用抗组胺药和肥大细胞稳定剂 临床医生 必须采取以下步骤以避免传播结膜炎，结膜炎通常具有高度传染性，并通过飞沫、污染物和手眼接种传播： 使用消毒擦手液或正确洗手（完全起泡手，至少20秒钟洗手，冲洗干净，然后用纸巾关掉水）

检查患者后消毒设备 患者需要进一步检查： 触摸眼睛或鼻腔分泌物后，使用消毒擦手液和/或彻底洗手

触摸受感染的眼睛后，避免触摸未感染的眼睛

避免共用毛巾或枕头

避免在泳池中游泳 眼部应该及时祛除分泌物，避免遮盖。 患有结膜炎的幼儿应该留在家里不去上学，以免感染扩散。用冷毛巾敷眼可以帮助缓解局部的烧灼感和眼痒。某些感染予以抗微生物治疗。 急性细菌性结膜炎 通常用抗生素治疗（局部治疗除淋球菌和衣原体以外的原因）。淋菌性结膜炎和 成人包涵性结膜炎 需要全身抗生素。 病毒性结膜炎通常是自限性的，但严重的病例有时需要局部使用皮质类固醇。 过敏性结膜炎可采用局部抗组胺药、非甾体类抗炎药、肥大细胞稳定剂或联合用药治疗。顽固病例可用局部皮质类固醇或者环孢素。口服抗组胺药可能对有其他过敏症状（例如鼻漏）的患者有帮助。