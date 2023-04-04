巩膜炎是一种自限性、复发性、通常为特发性的表层巩膜组织炎症，不影响视力。症状为眼球局部的充血、刺激感和流泪。诊断是基于临床的。治疗是对症治疗。

表层巩膜是位于结膜和巩膜间的一薄层血管性膜。

表层巩膜炎见于年轻患者，女性更多见。通常是特发性的，但是可能与结缔组织疾病有关，很少与严重的全身性疾病(约15%的患者存在)相关。）（参见结膜和巩膜疾病的概述。）

有轻度刺激症状。此外，球结膜下表现为亮红色斑块状充血（单纯性表层巩膜炎）。也可出现充血、水肿的隆起结节（结节性表层巩膜炎）。睑结膜正常。

表层巩膜炎 图片 DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

表层巩膜炎的眼球表面局限性充血以及很少流泪和没有分泌物等特征可与 结膜炎鉴别。缺乏畏光和剧烈疼痛感，可与 巩膜炎 鉴别。

本病呈自限性。如果对系统回顾没有提示潜在的病因，一般不需常规排查全身性疾病。

局部润滑滴剂通常用于使患者感到舒适。局部外用皮质类固醇（如1%醋酸泼尼松龙，每日4次，共7天，3周后逐渐减量）或者口服非甾体类消炎药通常能够缩短病程；皮质类固醇通常由眼科医生处方。局部血管收缩剂（如四氢唑啉，0.025%酒石酸溴莫尼定）可用于改善外观； 但是经常使用会因反弹使红斑恶化。