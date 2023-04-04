巩膜炎是累及巩膜深部和整个巩膜组织的一种严重、破坏性、威胁视力的炎症反应。症状为中至重度疼痛、眼球充血、流泪和畏光。诊断是基于临床的。治疗为全身皮质类固醇，可能需要免疫抑制剂。
巩膜炎最多见于30～50岁女性，许多患者可能伴有结缔组织疾病，如 类风湿性关节炎、 系统性红斑狼疮、 结节性多动脉炎、肉芽肿性血管炎（从前称为韦格纳肉芽肿病）或者复发性多软骨炎。少数病例是原位感染。大约有一半的病例无法明确病因。巩膜炎以眼前段受累最多见，表现为三种类型——弥散性、结节性和坏死性。
（参见结膜和巩膜疾病的概述。）
巩膜炎的症状和体征
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巩膜炎常常表现为深部、烦心的患眼疼痛，严重到足以影响睡眠和胃口。可有畏光和流泪症状。球结膜下深部的充血状斑块，较 表层巩膜炎和 结膜炎更偏紫红色。睑结膜正常。受累区域可为局限性（通常是眼球的一个象限受累）或者累及整个眼球，可表现为充血的、水肿的隆起结节（结节性巩膜炎），或表现为一无血管区（坏死性巩膜炎）。中间巩膜炎和后巩膜炎不太常见，也不太可能引起红眼，但更有可能引起飞蚊症、视力模糊或视力下降。
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严重的坏死型巩膜炎导致眼球穿孔，甚至可能丧失眼球。全身性风湿性疾病发生在20%的弥漫性或结节性巩膜炎患者和50%的坏死性巩膜炎病人中。系统性风湿性疾病患者坏死性巩膜炎的潜在信号是全身血管炎.。临床医生应仔细考虑坏死性巩膜炎患者的感染，因为感染性巩膜炎可能表现相似，并且感染可能使坏死性巩肿复杂化。
巩膜炎的诊断
临床评估
巩膜炎的诊断是通过临床进行的 裂隙灯检查，通常会显示源自结膜深处的巩膜紫罗兰色。需要进行涂片或活检（很少见）来确认感染性巩膜炎。CT或者超声波可用于诊断后部巩膜炎。
治疗巩膜炎
全身应用皮质类固醇
很少情况下，非甾体消炎药治疗轻度巩膜炎病例有效。然而，通常全身性皮质类固醇（例如泼尼松 1 至 2 mg/kg，口服，每天一次，持续 7 天，然后根据耐受情况或根据临床情况每周逐渐减少 10 mg）是初始治疗。如果炎症复发，可考虑使用更大剂量的口服皮质类固醇，也可起始用泼尼松1至2 mg/kg口服、每日一次，或静脉注射皮质类固醇激素，如甲基强的松龙1000 mg，使用3天。
如果全身应用皮质类固醇治疗无反应或不能耐受者、或者同时患有坏死性巩膜炎和结缔组织病时，需用全身免疫抑制剂环磷酰胺，甲氨蝶呤，麦考酚酸酯或者生物制剂（如利妥昔单抗，阿达木单抗），但是必须在风湿科医生的指导下。有发生穿孔危险时可行巩膜移植术。
巩膜炎的预后
巩膜炎患者中14%在1年内、30%在3年内视力显著减退。
关键点
巩膜炎是严重的、破坏性的、威胁视力的炎症。
症状包括纵深的钻孔样疼痛；畏光和流泪；局部性或弥漫性眼红。
诊断依据临床和裂隙灯检查。
大多数患者要用全身皮质类固醇治疗和（或）全身免疫抑制剂治疗，需要在风湿科医师监控下使用。
有发生穿孔危险时可行巩膜移植术。