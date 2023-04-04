全身应用皮质类固醇

很少情况下，非甾体消炎药治疗轻度巩膜炎病例有效。然而，通常全身性皮质类固醇（例如泼尼松 1 至 2 mg/kg，口服，每天一次，持续 7 天，然后根据耐受情况或根据临床情况每周逐渐减少 10 mg）是初始治疗。如果炎症复发，可考虑使用更大剂量的口服皮质类固醇，也可起始用泼尼松1至2 mg/kg口服、每日一次，或静脉注射皮质类固醇激素，如甲基强的松龙1000 mg，使用3天。

如果全身应用皮质类固醇治疗无反应或不能耐受者、或者同时患有坏死性巩膜炎和结缔组织病时，需用全身免疫抑制剂环磷酰胺，甲氨蝶呤，麦考酚酸酯或者生物制剂（如利妥昔单抗，阿达木单抗），但是必须在风湿科医生的指导下。有发生穿孔危险时可行巩膜移植术。