眼睑痉挛是指眼部周围肌肉的痉挛，表现为不自主的眨眼和闭眼动作。

眼睑痉挛大多数情况下病因不明。该病女性多见，且具有家族倾向性。 偶尔，眼睑痉挛可以继发于其他眼病，包括引起眼部刺激的疾病（如 倒睫（睫毛向内生长），角膜异物，角结膜干燥症 （干眼），以及可引起痉挛的系统性神经疾病（如 Parkinson病）。

症状为不自主的眨眼和闭眼动作，严重的病例甚至无法睁眼。疲劳、明亮的光线，和焦虑可以加重痉挛。

眼睑痉挛治疗包括局部眼睑肌肉内注射肉毒杆菌毒素A；大多数病例需要反复应用。抗焦虑药可能有一定作用。手术切除部分眶周肌肉也有治疗效果，但是由于潜在并发症的风险，只有在肉毒杆菌毒素治疗无效的情况下才考虑。太阳镜可以减弱因为强光造成的或伴有的眼睑痉挛。也可以通过某些操作获得暂时性缓解，如触摸脸部，遮住眼睛，唱歌或打哈欠 (1)。