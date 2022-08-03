患者主诉有眼痒，烧灼感，砂砾感，牵拉感，或者异物感，或对光敏感等。另外还可出现尖锐的刺痛、眼疲劳感和视力模糊等症状。某些患者注意到在严重的刺激后有大量流泪症状。典型的干眼症症状程度有波动性、间歇性等特点。某些因素可以加重症状：

长时间用眼（如阅读、使用电脑、驾驶、看电视等）

干燥、多风、多尘或者烟雾的局部环境

某些全身性药物，包括异维甲酸、镇静剂（如具有抗胆碱能作用的）、利尿剂、β受体阻滞剂、口服避孕药和所有抗胆碱能药物（包括抗组胺药和许多胃肠道药物）

脱水

在凉爽、雨天或者雾天以及在一些湿度高的环境如浴室，症状减轻。反复发作和持续的视物模糊以及频繁的严重刺激感会影响日常生活功能。然而，很少永久性损害视力。

对于这两种类型，结膜都是充血的，角膜上皮常呈散在、细小、点状脱落（浅层点状角膜炎），或结膜上皮的缺损，或两者都有。病变严重时，受累及的区域，主要是上下眼睑之间的睑裂区（或称暴露带）荧光素染色都着色。患者常常因刺激感而瞬目频率增加。对于这两种类型，眨眼会在眼表上传播更多的眼泪，从而减少或防止干燥和症状。因此，频繁眨眼通常是一种习得的补偿机制。

对于含水泪液缺乏型，结膜可能看起来干燥且无光泽，具有多余的褶皱。蒸发过强型干眼症可能出现泪液增多和在眼睑边缘有泡沫样物质。非常少见的情况下，严重的进展性、慢性干眼症造成眼表角质化或者角膜上皮缺损，引起角膜瘢痕化、血管化、感染、溃疡和穿孔等并发症，最终导致视力严重损害。